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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
2:2
Конец матча
ФК Сидней
0'
3' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
10' Желтая карточка
Рисдон Джош
35' Желтая карточка
Kane Vidmar
0:1
36' Пенальти
Fabio da Silva2
0:2
43' Гол
Гирдвуд-Райх Джейк
1:2
45' Гол
Noah Botic
2:2
53' Гол
Benjamin Garuccio
55' Желтая карточка
Michael Ruhs
67' Желтая карточка
Fabio da Silva2
90'+8
1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
22
Kane
Vidmar
17
Benjamin
Garuccio
11
Daniel
Penha
21
Паскуали
Себастьян
32
Тергейт
Ангус
8
Уэлс
Лаклан
9
Michael
Ruhs
38
Noah
Botic
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
15
Габриэл
Барбоза
4
Кортни-Перкинс
Джордан
12
Corey
Hollman
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
17
Касерес
Энтони
22
Берджесс
Макс
9
Fabio
da
Silva2
Вестерн Юнайтед
ФК Сидней

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
ФК Сидней

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

4:2
К
3:0
3:3
1:0
1:3
3:0
1:0
1:1
0:1
2:0
1:2
0:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.6
1.14

Среднее время на гол

150
78

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
1.2

Среднее время на гол

37
75

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 3 (1) 0.21
Уэлс Лаклан 2 0.14
Noah Botic 2 (1) 0.14
Benjamin Garuccio 2 0.14
Рисдон Джош 1 0.07
Тергейт Ангус 1 0.07
Matthew Grimaldi 1 0.07
Michael Ruhs 1 0.07
Наджарин Рами 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 8 0.53
Fabio da Silva2 6 (1) 0.4
Кучарски Джейден 2 0.13
Берджесс Макс 2 0.13
Мак Роберт 2 0.13
Вуд Патрик 1 0.07
Грант Райан 1 0.07
Кортни-Перкинс Джордан 1 0.07
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0.07
Родуэлл Джек 1 0.07
Касерес Энтони 1 0.07
Брэттан Люк 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 7 0
Луштица Стивен 3 0
Daniel Penha 3 0
John Aloisi 1 1
Имаи Томоки 2 0
Тратт Джейкоб 2 0
Matthew Grimaldi 2 0
Benjamin Garuccio 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Michael Ruhs 1 0
Kane Vidmar 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуд Патрик 3 1
Брэттан Люк 4 0
Кинг Джоэл 3 0
Гирдвуд-Райх Джейк 3 0
Грант Райан 2 0
Берджесс Макс 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Fabio da Silva2 2 0
Рэдмейн Эндрю 0 1
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Мак Роберт 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Кучарски Джейден 1 0
Nathan Amanatidis 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ФК Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
6
Вестерн Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

5
13
Вестерн Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
ФК Сидней
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
17%
5
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
4
36%
5
29%
29%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
5
38%
76-90

Пропущено

20
11
13 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
20%
1
9%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
4
20%
6
55%
76-90

Забито

13
26
4 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
23%
6
23%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
8%
9
35%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
5
38%
7
27%
76-90

Пропущено

31
28
18 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
4
13%
2
7%
1-15
4
13%
6
21%
16-30
10
32%
5
18%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
3
10%
5
18%
61-75
6
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0
ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2
ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
ФК Сидней

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
4
4
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
6
5
9
1.5
8
7
1
13
2.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 15 8 5 2 26 - 18 29
2.
Мельбурн Виктори
 1:0 15 7 8 0 28 - 16 29
3.
Централ Кост Маринерс
 14 7 3 4 27 - 19 24
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 3 4 22 - 14 24
5.
Макартур
 15 5 7 3 27 - 26 22
6.
Мельбурн Сити
 15 6 3 6 27 - 25 21
7.
ФК Сидней
 15 6 2 7 27 - 27 20
8.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 27 - 24 18
9.
Брисбен Роар
 16 5 3 8 23 - 36 18
10.
Ньюкасл Джетс
 0:1 16 4 4 8 24 - 31 16
11.
Перт Глори
 15 4 3 8 29 - 33 15
12.
Вестерн Юнайтед
 14 2 2 10 13 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 20 - 11 17
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Мельбурн Виктори
 1:0 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
7.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
8.
Брисбен Роар
 8 3 2 3 13 - 14 11
9.
Макартур
 8 2 5 1 13 - 14 11
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 0:1 7 2 2 3 10 - 10 8
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1:0 9 4 5 0 15 - 10 17
2.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 2 1 7 - 6 11
4.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Мельбурн Сити
 7 3 0 4 9 - 15 9
6.
ФК Сидней
 8 2 2 4 13 - 17 8
7.
Ньюкасл Джетс
 0:1 9 2 2 5 14 - 21 8
8.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 8 1 2 5 12 - 18 5
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 10 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 9 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 7
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Уэлс Лаклан сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Noah Botic бьет в цель!
    • 43'
      Фабио сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Гирдвуд-Райх Джейк бьет в цель!
    • 36'
      Г О О О О Л - Фабио из команды ФК Сидней забивает с точки!
    • 35'
      Kane Vidmar получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 2:2 ФК Сидней онлайн

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