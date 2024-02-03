Тур: 15. Стадион: ААМИ Парк.
2:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
10' Желтая карточкаРисдон Джош
35' Желтая карточкаKane Vidmar
0:1
36' ПенальтиFabio da Silva2
0:2
43' ГолГирдвуд-Райх Джейк
1:2
45' ГолNoah Botic
2:2
53' ГолBenjamin Garuccio
55' Желтая карточкаMichael Ruhs
67' Желтая карточкаFabio da Silva2
90'+8
Ход матча
10'
35'
36'
0:1
43'
45'
1:2
53'
2:2
55'
67'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рисдон
Джош
22
Kane
Vidmar
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
- Защитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Мак РобертПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
ФК Сидней
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.6
1.14
Среднее время на гол
150
78
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
2.43
1.2
Среднее время на гол
37
75
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|3 (1)
|0.21
|Уэлс Лаклан
|2
|0.14
|Noah Botic
|2 (1)
|0.14
|Benjamin Garuccio
|2
|0.14
|Рисдон Джош
|1
|0.07
|Тергейт Ангус
|1
|0.07
|Matthew Grimaldi
|1
|0.07
|Michael Ruhs
|1
|0.07
|Наджарин Рами
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|8
|0.53
|Fabio da Silva2
|6 (1)
|0.4
|Кучарски Джейден
|2
|0.13
|Берджесс Макс
|2
|0.13
|Мак Роберт
|2
|0.13
|Вуд Патрик
|1
|0.07
|Грант Райан
|1
|0.07
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0.07
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.07
|Родуэлл Джек
|1
|0.07
|Касерес Энтони
|1
|0.07
|Брэттан Люк
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|7
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Имаи Томоки
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Matthew Grimaldi
|2
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Michael Ruhs
|1
|0
|Kane Vidmar
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуд Патрик
|3
|1
|Брэттан Люк
|4
|0
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Рэдмейн Эндрю
|0
|1
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ФК Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
6
Вестерн Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
5
13
Вестерн Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
ФК Сидней
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
17%
5
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
4
36%
5
29%
29%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
5
38%
76-90
Пропущено
20
11
13 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
20%
1
9%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
4
20%
6
55%
76-90
Забито
13
26
4 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
23%
6
23%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
8%
9
35%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
5
38%
7
27%
76-90
Пропущено
31
28
18 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
4
13%
2
7%
1-15
4
13%
6
21%
16-30
10
32%
5
18%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
3
10%
5
18%
61-75
6
19%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0
ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2
ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
ФК Сидней
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
34
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
96
59
87
113
69
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|26 - 18
|29
|2.
|1:0
|15
|7
|8
|0
|28 - 16
|29
|3.
|14
|7
|3
|4
|27 - 19
|24
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 14
|24
|5.
|15
|5
|7
|3
|27 - 26
|22
|6.
|15
|6
|3
|6
|27 - 25
|21
|7.
|15
|6
|2
|7
|27 - 27
|20
|8.
|14
|5
|3
|6
|27 - 24
|18
|9.
|16
|5
|3
|8
|23 - 36
|18
|10.
|0:1
|16
|4
|4
|8
|24 - 31
|16
|11.
|15
|4
|3
|8
|29 - 33
|15
|12.
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|20 - 11
|17
|2.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|5.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|11.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|4
|5
|0
|15 - 10
|17
|2.
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|7
|3
|0
|4
|9 - 15
|9
|6.
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|7.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|8
|1
|2
|5
|12 - 18
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|10 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|9 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5