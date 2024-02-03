Тур: 15. Стадион: McDonald Jones Stadium.
0:1
Второй тайм: 74'
0'
0:1
20' ГолРодерик Миранда
31' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
0:1
32' Не забитый пенальтиСтамателопулос Апостолос
0:1
34' Не забитый пенальтиСтамателопулос Апостолос
Ход матча
20'
0:1
31'
32'
34'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
11
Фолами
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
37.5%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 20 побед
48 матчей
39.6%
14.6%
45.8%
19 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
33.3%
35.4%
31.3%
16 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
16 побед 12 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.39
1.28
Среднее время на гол
64
70
Всего голов
51
28
Голов в среднем за матч
2.04
1.22
Среднее время на гол
44
73
Всего голов
83
60
Голов в среднем за матч
1.73
1.25
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
28
Больше 58%
Меньше 42%
20
18
Больше 38%
Меньше 63%
30
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|10 (2)
|0.63
|Бухагьяр Трент
|4
|0.25
|Clayton Taylor
|4
|0.25
|Грозос Костандинос
|1
|0.06
|Маурагис Лукас
|1
|0.06
|Phillip Cancar
|1
|0.06
|Archie Goodwin
|1
|0.06
|Mark Natta
|1
|0.06
|Justin Vidic
|1
|0.06
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|13 (2)
|0.87
|Машаш Зинедин
|5
|0.33
|Nishan Velupillay
|2
|0.13
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.13
|Чапман Коннор
|1
|0.07
|Фолами Бен
|1
|0.07
|Тиг Райан
|1
|0.07
|Родерик Миранда
|1
|0.07
|Eli Adams
|1
|0.07
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Траоре Адама III
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Грозос Костандинос
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
|Nathan Grimaldi
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|5
|1
|Траоре Адама III
|3
|1
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|Машаш Зинедин
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Монге Фабиан
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
4
Ньюкасл Джетс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
7
14
Ньюкасл Джетс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Мельбурн Виктори
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
10%
1
8%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
6
55%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
4
29%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
3
21%
1
7%
76-90
Пропущено
21
5
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
2
40%
46-60
5
24%
1
20%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Забито
24
27
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
5
21%
3
11%
1-15
5
21%
4
15%
16-30
3
13%
8
30%
30%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
5
21%
5
19%
76-90
Пропущено
30
16
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
17%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
5
17%
3
19%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
8
27%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
45
44
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
131
87
77
312
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|26 - 18
|29
|2.
|1:0
|15
|7
|8
|0
|28 - 16
|29
|3.
|14
|7
|3
|4
|27 - 19
|24
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 14
|24
|5.
|15
|5
|7
|3
|27 - 26
|22
|6.
|15
|6
|3
|6
|27 - 25
|21
|7.
|15
|6
|2
|7
|27 - 27
|20
|8.
|14
|5
|3
|6
|27 - 24
|18
|9.
|16
|5
|3
|8
|23 - 36
|18
|10.
|0:1
|16
|4
|4
|8
|24 - 31
|16
|11.
|15
|4
|3
|8
|29 - 33
|15
|12.
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|20 - 11
|17
|2.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|5.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|11.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|4
|5
|0
|15 - 10
|17
|2.
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|7
|3
|0
|4
|9 - 15
|9
|6.
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|7.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|8
|1
|2
|5
|12 - 18
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|10 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|9 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5