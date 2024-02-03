Тур: 15. Стадион: McDonald Jones Stadium.
1:1
Конец матча
0'
0:1
20' ГолРодерик Миранда
31' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
0:1
33' Не забитый пенальтиСтамателопулос Апостолос
87' Желтая карточкаТиг Райан
1:1
88' ГолСтамателопулос Апостолос
90' Желтая карточкаЧапман Коннор
90'+6
Ход матча
20'
0:1
31'
33'
87'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
11
Фолами
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
37.5%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 20 побед
48 матчей
39.6%
14.6%
45.8%
19 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
33.3%
35.4%
31.3%
16 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
16 побед 12 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.39
1.28
Среднее время на гол
64
70
Всего голов
51
28
Голов в среднем за матч
2.04
1.22
Среднее время на гол
44
73
Всего голов
83
60
Голов в среднем за матч
1.73
1.25
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
28
Больше 58%
Меньше 42%
20
18
Больше 38%
Меньше 63%
30
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|11 (2)
|0.69
|Бухагьяр Трент
|4
|0.25
|Clayton Taylor
|4
|0.25
|Грозос Костандинос
|1
|0.06
|Маурагис Лукас
|1
|0.06
|Phillip Cancar
|1
|0.06
|Archie Goodwin
|1
|0.06
|Mark Natta
|1
|0.06
|Justin Vidic
|1
|0.06
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|13 (2)
|0.87
|Машаш Зинедин
|5
|0.33
|Nishan Velupillay
|2
|0.13
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.13
|Чапман Коннор
|1
|0.07
|Фолами Бен
|1
|0.07
|Тиг Райан
|1
|0.07
|Родерик Миранда
|1
|0.07
|Eli Adams
|1
|0.07
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Траоре Адама III
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Грозос Костандинос
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
|Nathan Grimaldi
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|5
|1
|Траоре Адама III
|3
|1
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|Машаш Зинедин
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Монге Фабиан
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
6
5
Ньюкасл Джетс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
7
14
Ньюкасл Джетс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Мельбурн Виктори
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
9%
1
7%
1-15
4
36%
1
7%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
27%
4
29%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
7
58%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
4
29%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
3
21%
1
7%
76-90
Пропущено
21
5
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
2
40%
46-60
5
24%
1
20%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Забито
25
28
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
5
20%
3
11%
1-15
5
20%
5
18%
16-30
3
12%
8
29%
31-45
4
16%
4
14%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
6
24%
5
18%
76-90
Пропущено
31
17
11 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
16%
3
18%
1-15
1
3%
2
12%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
7
23%
2
12%
61-75
8
26%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
7 раз 47%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
45
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
141
88
78
313
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|26 - 18
|29
|2.
|3:0
|15
|8
|3
|4
|30 - 19
|27
|3.
|15
|6
|9
|0
|28 - 17
|27
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 14
|24
|5.
|15
|5
|7
|3
|27 - 26
|22
|6.
|15
|6
|3
|6
|27 - 25
|21
|7.
|15
|6
|2
|7
|27 - 27
|20
|8.
|0:3
|15
|5
|3
|7
|27 - 27
|18
|9.
|16
|5
|3
|8
|23 - 36
|18
|10.
|16
|4
|5
|7
|25 - 31
|17
|11.
|15
|4
|3
|8
|29 - 33
|15
|12.
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|9
|5
|2
|2
|20 - 11
|17
|2.
|0:3
|9
|4
|2
|3
|20 - 17
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|2.
|9
|3
|6
|0
|15 - 11
|15
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|3:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|9 - 15
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|8.
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|8
|1
|2
|5
|12 - 18
|5
|11.
|0:3
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|11 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|10 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|9 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5