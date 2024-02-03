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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
1:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
0:1
20' Гол
Родерик Миранда
31' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
0:1
33' Не забитый пенальти
Стамателопулос Апостолос
87' Желтая карточка
Тиг Райан
1:1
88' Гол
Стамателопулос Апостолос
90' Желтая карточка
Чапман Коннор
90'+6
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
27
Nathan
Grimaldi
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
19
Callum
Timmins
17
Грозос
Костандинос
6
О'Нилл
Брэндон
23
Вилмеринг
Дэниэл
7
Бухагьяр
Трент
8
Стамателопулос
Апостолос
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
19
Арзани
Дэниел
22
Бриммер
Джейк
25
Тиг
Райан
11
Фолами
Бен
8
Машаш
Зинедин
17
Nishan
Velupillay
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
37.5%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 20 побед

48 матчей

39.6%
14.6%
45.8%
19 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

33.3%
35.4%
31.3%
16 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
16 побед 12 ничьих 20 побед

История матчей

5:3
К
2:2
2:1
4:0
1:2
1:2
1:2
0:1
1:1
4:0
КФ
2:3
0:2
2:1
0:1
0:1
2:0
2:1
4:1
0:0
4:2
2:0
КФ
1:3
1:1
0:1
1:0
0:1
1:0
2:2
1:1
1:2
5:0
3:2
2:1
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
5:0
ПК
0:1
ХАЛ
1:3
ХАЛ
0:2

Голы

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

1.39
1.28

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

51
28

Голов в среднем за матч

2.04
1.22

Среднее время на гол

44
73

Всего голов

83
60

Голов в среднем за матч

1.73
1.25

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
28
Больше 58%
Меньше 42%
20
18
Больше 38%
Меньше 63%
30
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 11 (2) 0.69
Бухагьяр Трент 4 0.25
Clayton Taylor 4 0.25
Грозос Костандинос 1 0.06
Маурагис Лукас 1 0.06
Phillip Cancar 1 0.06
Archie Goodwin 1 0.06
Mark Natta 1 0.06
Justin Vidic 1 0.06
Ингем Дэйн 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 13 (2) 0.87
Машаш Зинедин 5 0.33
Nishan Velupillay 2 0.13
Арзани Дэниел 2 (1) 0.13
Чапман Коннор 1 0.07
Фолами Бен 1 0.07
Тиг Райан 1 0.07
Родерик Миранда 1 0.07
Eli Adams 1 0.07
Бриммер Джейк 0 0
Траоре Адама III 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 5 1
Маурагис Лукас 3 0
Бухагьяр Трент 2 0
Phillip Cancar 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Грозос Костандинос 1 0
Пископо Рено 1 0
Daniel Stynes 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Mark Natta 1 0
Nathan Grimaldi 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 5 1
Траоре Адама III 3 1
Да Сильва Дамьен 3 0
Машаш Зинедин 3 0
Rai IV 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Чапман Коннор 2 0
Герия Джейсон 1 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Монге Фабиан 1 0
Nishan Velupillay 1 0
Eli Adams 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

6
5
Ньюкасл Джетс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

7
14
Ньюкасл Джетс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Мельбурн Виктори
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
9%
1
7%
1-15
4
36%
1
7%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
7
58%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
4
29%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
3
21%
1
7%
76-90

Пропущено

21
5
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
2
40%
46-60
5
24%
1
20%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Забито

25
28
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
5
20%
3
11%
1-15
5
20%
5
18%
16-30
3
12%
8
29%
31-45
4
16%
4
14%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
6
24%
5
18%
76-90

Пропущено

31
17
11 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
16%
3
18%
1-15
1
3%
2
12%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
7
23%
2
12%
61-75
8
26%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
7 раз 47%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
1
8
8
1.5
7
8
3
13
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 15 8 5 2 26 - 18 29
2.
Централ Кост Маринерс
 3:0 15 8 3 4 30 - 19 27
3.
Мельбурн Виктори
 15 6 9 0 28 - 17 27
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 3 4 22 - 14 24
5.
Макартур
 15 5 7 3 27 - 26 22
6.
Мельбурн Сити
 15 6 3 6 27 - 25 21
7.
ФК Сидней
 15 6 2 7 27 - 27 20
8.
Аделаида Юнайтед
 0:3 15 5 3 7 27 - 27 18
9.
Брисбен Роар
 16 5 3 8 23 - 36 18
10.
Ньюкасл Джетс
 16 4 5 7 25 - 31 17
11.
Перт Глори
 15 4 3 8 29 - 33 15
12.
Вестерн Юнайтед
 14 2 2 10 13 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 3:0 9 5 2 2 20 - 11 17
2.
Аделаида Юнайтед
 0:3 9 4 2 3 20 - 17 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
7.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
8.
Брисбен Роар
 8 3 2 3 13 - 14 11
9.
Макартур
 8 2 5 1 13 - 14 11
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 9 3 6 0 15 - 11 15
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 2 1 7 - 6 11
4.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Централ Кост Маринерс
 3:0 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Мельбурн Сити
 7 3 0 4 9 - 15 9
7.
ФК Сидней
 8 2 2 4 13 - 17 8
8.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 8 1 2 5 12 - 18 5
11.
Аделаида Юнайтед
 0:3 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 11 (1)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 10 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 9 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
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Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 7
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 5
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