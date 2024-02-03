Тур: 15. Стадион: Куперс.
0:3
Второй тайм: 87'
0'
0:1
32' ГолТеохарус Кристиан
41' Желтая карточкаБрито Микаель
0:2
43' ГолТоррес Анхель
0:3
45' ГолТоррес Анхель
73' Желтая карточкаТоррес Анхель
85' Желтая карточкаМаук Стефан
Ход матча
32'
41'
43'
0:2
45'
73'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
37
Jonny
Yull
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Jonny YullПолузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
40 Ethan Cox
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Луаль ДжингПолузащитник
-
33 Полл НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
28%
19 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
48 матчей
45.8%
10.4%
43.8%
22 победы 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
35.4%
29.2%
35.4%
17 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
39.6%
25%
35.4%
19 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
27
Голов в среднем за матч
1.92
1.13
Среднее время на гол
46
80
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.67
1.38
Среднее время на гол
54
65
Всего голов
86
60
Голов в среднем за матч
1.79
1.25
Тотал матчей
2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 85%
Меньше 15%
7
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
15
Больше 31%
Меньше 69%
33
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
50
72
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|7
|0.47
|Клаф Зак
|5 (3)
|0.33
|Халлоран Бен
|4
|0.27
|Nestor Irankunda
|2
|0.13
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.13
|_Luka Jovanovic
|1
|0.07
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.07
|Танниклифф Райан
|1
|0.07
|Анселл Николас
|1
|0.07
|Alexandar Popovic
|1
|0.07
|Musa Toure
|1
|0.07
|Китто Райан
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|10 (1)
|0.67
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.33
|Куол Алоу
|4
|0.27
|Кальтак Брайан
|2
|0.13
|Луаль Джинг
|2
|0.13
|Теохарус Кристиан
|2
|0.13
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.07
|Роу Сторм
|1
|0.07
|Даниель Холл
|1
|0.07
|Уилсон Уильям
|1
|0.07
|Miguel Di Pizio
|1
|0.07
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
|Брито Микаель
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|3
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|4
|0
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Уорленд Бен
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Маук Стефан
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|_Luka Jovanovic
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|5
|1
|Куол Алоу
|4
|0
|Теохарус Кристиан
|3
|0
|Брито Микаель
|3
|0
|Роу Сторм
|1
|1
|Торрес Анхель
|1
|1
|Даниель Холл
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Вукович Дэнни
|1
|0
|Кальтак Брайан
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Централ Кост Маринерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
3
Аделаида Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
4
18
Аделаида Юнайтед
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Централ Кост Маринерс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
8
21
Голы по времени матча
Забито
19
7
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
3
43%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
4
21%
2
29%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
4
27%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
20%
3
38%
76-90
Забито
7
20
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
2
29%
3
15%
16-30
1
14%
6
30%
31-45
3
43%
2
10%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Забито
26
27
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
8%
1
4%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
7
27%
1
4%
61-75
4
15%
9
33%
76-90
Пропущено
25
19
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
6
24%
1
5%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
5
20%
4
21%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
6
24%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
63
44
36
26
27
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
24
23
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
77
86
68
59
212
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|26 - 18
|29
|2.
|3:0
|15
|8
|3
|4
|30 - 19
|27
|3.
|15
|6
|9
|0
|28 - 17
|27
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 14
|24
|5.
|15
|5
|7
|3
|27 - 26
|22
|6.
|15
|6
|3
|6
|27 - 25
|21
|7.
|15
|6
|2
|7
|27 - 27
|20
|8.
|0:3
|15
|5
|3
|7
|27 - 27
|18
|9.
|16
|5
|3
|8
|23 - 36
|18
|10.
|16
|4
|5
|7
|25 - 31
|17
|11.
|15
|4
|3
|8
|29 - 33
|15
|12.
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|9
|5
|2
|2
|20 - 11
|17
|2.
|0:3
|9
|4
|2
|3
|20 - 17
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|2.
|9
|3
|6
|0
|15 - 11
|15
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|3:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|9 - 15
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|8.
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|8
|1
|2
|5
|12 - 18
|5
|11.
|0:3
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|11 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|10 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|9 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5