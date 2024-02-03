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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
0:3
Второй тайм: 87'
Централ Кост Маринерс
0'
0:1
32' Гол
Теохарус Кристиан
41' Желтая карточка
Брито Микаель
0:2
43' Гол
Торрес Анхель
0:3
45' Гол
Торрес Анхель
73' Желтая карточка
Торрес Анхель
85' Желтая карточка
Маук Стефан
1
Делянов
Джеймс
43
Giuseppe
Bovalina
8
Sanchez
Cortes
Isaias
51
Panagiotis
Kikianis
7
Китто
Райан
22
Танниклифф
Райан
37
Jonny
Yull
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
66
Nestor
Irankunda
9
Ибусуки
Хироси
20
Вукович
Дэнни
2
Брито
Микаель
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
18
Фаррелл
Джекоб
7
Теохарус
Кристиан
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
11
Торрес
Анхель
9
Куол
Алоу
99
Эдмондсон
Райан
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
28%
19 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

48 матчей

45.8%
10.4%
43.8%
22 победы 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

35.4%
29.2%
35.4%
17 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

39.6%
25%
35.4%
19 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

3:0
2:0
1:2
1:4
4:0
3:1
3:0
2:1
2:1
3:2
2:0
2:1
1:3
КФ
1:2
0:1
2:1
0:3
КФ
3:0
2:2
1:0
1:2
2:3
2:1
1:2
4:2
2:3
3:1
2:1
2:1
1:0
2:0
4:0
1:0
0:2
3:1
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:4
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0

Голы

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

1.92
1.13

Среднее время на гол

46
80

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.67
1.38

Среднее время на гол

54
65

Всего голов

86
60

Голов в среднем за матч

1.79
1.25

Тотал матчей

2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 85%
Меньше 15%
7
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
15
Больше 31%
Меньше 69%
33
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

50
72

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 7 0.47
Клаф Зак 5 (3) 0.33
Халлоран Бен 4 0.27
Nestor Irankunda 2 0.13
Бернардо Эспиноса 2 0.13
_Luka Jovanovic 1 0.07
Giuseppe Bovalina 1 0.07
Танниклифф Райан 1 0.07
Анселл Николас 1 0.07
Alexandar Popovic 1 0.07
Musa Toure 1 0.07
Китто Райан 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 10 (1) 0.67
Marco Tulio1 5 (2) 0.33
Куол Алоу 4 0.27
Кальтак Брайан 2 0.13
Луаль Джинг 2 0.13
Теохарус Кристиан 2 0.13
Фаррелл Джекоб 1 0.07
Роу Сторм 1 0.07
Даниель Холл 1 0.07
Уилсон Уильям 1 0.07
Miguel Di Pizio 1 0.07
Нисбет Джошуа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Смит Ноа 0 0
Брито Микаель 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 3 1
Sanchez Cortes Isaias 4 0
Танниклифф Райан 3 0
Ибусуки Хироси 2 0
Alexandar Popovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Уорленд Бен 0 1
Хави Лопеc 1 0
Маук Стефан 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
_Luka Jovanovic 1 0
Карл Виарт 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 5 1
Куол Алоу 4 0
Теохарус Кристиан 3 0
Брито Микаель 3 0
Роу Сторм 1 1
Торрес Анхель 1 1
Даниель Холл 2 0
Marco Tulio1 2 0
Балар Максимильен 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Harrison Steele 0 1
Вукович Дэнни 1 0
Кальтак Брайан 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Централ Кост Маринерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
3
Аделаида Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

4
18
Аделаида Юнайтед
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Централ Кост Маринерс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
21

Голы по времени матча

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
3
43%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
4
21%
2
29%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
4
27%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
20%
3
38%
76-90

Забито

7
20
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
2
29%
3
15%
16-30
1
14%
6
30%
31-45
3
43%
2
10%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Забито

26
27
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
8%
1
4%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
7
27%
1
4%
61-75
4
15%
9
33%
76-90

Пропущено

25
19
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
6
24%
1
5%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
5
20%
4
21%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
6
24%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
6
3
4
4
2.5
3
6
2
6
3.5
2
7
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
2
3
2
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
8
6
6
8
2.5
5
9
2
12
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 15 8 5 2 26 - 18 29
2.
Централ Кост Маринерс
 3:0 15 8 3 4 30 - 19 27
3.
Мельбурн Виктори
 15 6 9 0 28 - 17 27
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 3 4 22 - 14 24
5.
Макартур
 15 5 7 3 27 - 26 22
6.
Мельбурн Сити
 15 6 3 6 27 - 25 21
7.
ФК Сидней
 15 6 2 7 27 - 27 20
8.
Аделаида Юнайтед
 0:3 15 5 3 7 27 - 27 18
9.
Брисбен Роар
 16 5 3 8 23 - 36 18
10.
Ньюкасл Джетс
 16 4 5 7 25 - 31 17
11.
Перт Глори
 15 4 3 8 29 - 33 15
12.
Вестерн Юнайтед
 14 2 2 10 13 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 3:0 9 5 2 2 20 - 11 17
2.
Аделаида Юнайтед
 0:3 9 4 2 3 20 - 17 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
7.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
8.
Брисбен Роар
 8 3 2 3 13 - 14 11
9.
Макартур
 8 2 5 1 13 - 14 11
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 9 3 6 0 15 - 11 15
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 2 1 7 - 6 11
4.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Централ Кост Маринерс
 3:0 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Мельбурн Сити
 7 3 0 4 9 - 15 9
7.
ФК Сидней
 8 2 2 4 13 - 17 8
8.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 8 1 2 5 12 - 18 5
11.
Аделаида Юнайтед
 0:3 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 11 (1)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 10 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 9 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
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Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 7
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 5
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