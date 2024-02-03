Тур: 15. Стадион: Куперс.
0:4
Конец матча
0'
0:1
31' ГолТеохарус Кристиан
41' Желтая карточкаБрито Микаель
0:2
43' ГолТоррес Анхель
0:3
45' ГолТоррес Анхель
73' Желтая карточкаТоррес Анхель
85' Желтая карточкаМаук Стефан
88' Желтая карточка_Luka Jovanovic
0:4
90' ПенальтиЛуаль Джинг
90'+6
Ход матча
31'
41'
43'
0:2
45'
73'
85'
88'
90'
0:4
Прогноз на матч от Liveresult
37
Jonny
Yull
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Jonny YullПолузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
40 Ethan Cox
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Луаль ДжингПолузащитник
-
33 Полл НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
28%
19 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
48 матчей
45.8%
10.4%
43.8%
22 победы 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
35.4%
29.2%
35.4%
17 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
39.6%
25%
35.4%
19 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
27
Голов в среднем за матч
1.92
1.13
Среднее время на гол
46
80
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.67
1.38
Среднее время на гол
54
65
Всего голов
86
60
Голов в среднем за матч
1.79
1.25
Тотал матчей
2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 85%
Меньше 15%
7
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
15
Больше 31%
Меньше 69%
33
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
50
72
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|7
|0.47
|Клаф Зак
|5 (3)
|0.33
|Халлоран Бен
|4
|0.27
|Nestor Irankunda
|2
|0.13
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.13
|_Luka Jovanovic
|1
|0.07
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.07
|Танниклифф Райан
|1
|0.07
|Анселл Николас
|1
|0.07
|Alexandar Popovic
|1
|0.07
|Musa Toure
|1
|0.07
|Китто Райан
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|10 (1)
|0.67
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.33
|Куол Алоу
|4
|0.27
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.2
|Кальтак Брайан
|2
|0.13
|Теохарус Кристиан
|2
|0.13
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.07
|Роу Сторм
|1
|0.07
|Даниель Холл
|1
|0.07
|Уилсон Уильям
|1
|0.07
|Miguel Di Pizio
|1
|0.07
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
|Брито Микаель
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|3
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|4
|0
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Уорленд Бен
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Маук Стефан
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|5
|1
|Куол Алоу
|4
|0
|Теохарус Кристиан
|3
|0
|Брито Микаель
|3
|0
|Роу Сторм
|1
|1
|Торрес Анхель
|1
|1
|Даниель Холл
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Вукович Дэнни
|1
|0
|Кальтак Брайан
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Централ Кост Маринерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
3
Аделаида Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
4
18
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Централ Кост Маринерс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
8
21
Голы по времени матча
Забито
19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
3
16%
3
27%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
4
21%
3
27%
76-90
Пропущено
19
8
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
4
21%
1
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
32%
1
13%
31-45
4
21%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
21%
3
38%
76-90
Забито
7
20
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
2
29%
3
15%
16-30
1
14%
6
30%
31-45
3
43%
2
10%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Забито
26
31
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
8%
1
3%
1-15
5
19%
5
16%
16-30
4
15%
9
29%
29%
31-45
4
15%
5
16%
46-60
7
27%
1
3%
61-75
4
15%
10
32%
76-90
Пропущено
29
19
16 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
6
21%
1
5%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
6
21%
4
21%
31-45
5
17%
4
21%
46-60
1
3%
2
11%
61-75
7
24%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс
Точный счет
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
63
45
36
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
33
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
78
96
69
69
213
312
114
114
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|11 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|10 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|9 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5