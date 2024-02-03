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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Брешия
1:0
Второй тайм: 59'
Читтаделла
0'
33' Желтая карточка
Stefano Negro
41' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
1:0
54' Гол
Боррелли Дженнаро

Ход матча

33'
 
Stefano Negro
41'
Боррелли Дженнаро
 
46'
 
Каррьеро Джузеппе
Francesco Amatucci
54'
Боррелли Дженнаро
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Читтаделла
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Все Коэффициенты
22
Андреаччи
Лоренцо
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
26
Бертаньоли
Массимо
27
Олзер
Джакомо
9
Бьянки
Флавио
29
Боррелли
Дженнаро
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
10
Кассано
Клаудио
7
Пандольфи
Лука
11
Filippo
Pittarello
Брешия
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Брешия
Читтаделла

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СB
3:2
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:3
СB
3:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:0
К
1:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.43
1.07

Среднее время на гол

63
84

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.86

Среднее время на гол

79
105

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.28
0.97

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

70
93

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 5 (1) 0.22
Мончини Габриэле 5 (2) 0.22
Бьярнасон Биркир 4 0.17
Бизоли Димитри 2 0.09
Бьянки Флавио 2 0.09
Галацци Николас 1 0.04
Яллоу Александр 1 0.04
Бертаньоли Массимо 1 0.04
Дикманн Лоренцо 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 6 0.26
Filippo Pittarello 4 0.17
Вита Алессио 4 0.17
Кассано Клаудио 3 0.13
Маистрелло Томми 3 0.13
Andrea Magrassi 2 0.09
Каррьеро Джузеппе 2 0.09
Бранка Симоне 1 0.04
Кариссони Лоренцо 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Паван Никола 1 0.04
Francesco Amatucci 1 0.04
Federico Giraudo 0 0
Stefano Negro 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 7 0
Олзер Джакомо 5 1
Бизоли Димитри 6 0
Дикманн Лоренцо 6 0
Адорни Давиде 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Галацци Николас 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Боррелли Дженнаро 3 0
Яллоу Александр 2 0
Уар Матье 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 11 0
Сальви Алессандро 8 0
Кариссони Лоренцо 7 0
Federico Giraudo 5 0
Stefano Negro 4 0
Пандольфи Лука 3 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Паван Никола 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Каррьеро Джузеппе 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Кассано Клаудио 1 0

Результаты матчей

Брешия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Читтаделла
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Брешия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Читтаделла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

10
19
Брешия
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Читтаделла
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
3
27%
1-15
3
25%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

11
21
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
18%
5
24%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
3
27%
7
33%
76-90

Пропущено

13
13
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
7
54%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

21
30
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
4
19%
6
20%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
4
19%
2
7%
46-60
4
19%
3
10%
61-75
6
29%
10
33%
76-90

Пропущено

25
24
16 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
9
36%
5
21%
1-15
5
20%
4
17%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
1
4%
5
21%
61-75
6
24%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2
Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0

Результаты матчей

Брешия
Читтаделла

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 27%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брешия
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
2
2
9
1.5
7
5
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
1
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
18
4
6
16
1.5
8
14
2
20
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 23 13 7 3 42 - 22 46
2.
Венеция
 1:1 23 12 6 5 40 - 28 42
3.
Кремонезе
 22 12 5 5 31 - 16 41
4.
Комо
 22 11 6 5 31 - 25 39
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 0:1 23 10 6 7 29 - 26 36
7.
Катанзаро
 1:1 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Брешия
 1:0 23 8 8 7 24 - 23 32
9.
Модена
 22 8 7 7 25 - 28 31
10.
Реджана
 0:0 23 6 11 6 27 - 28 29
11.
Сампдория
 22 8 4 10 29 - 34 28
12.
Козенца
 0:0 23 7 7 9 24 - 24 28
13.
Пиза
 0:0 23 6 9 8 25 - 27 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 22 5 6 11 27 - 32 21
18.
ФералпиСало
 0:0 23 5 6 12 25 - 37 21
19.
Специя
 1:1 23 4 9 10 20 - 35 21
20.
Лекко
 22 5 5 12 25 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:1 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 1:1 12 6 6 0 20 - 10 24
3.
Читтаделла
 0:1 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 1:1 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 0:0 12 4 4 4 19 - 14 16
10.
Брешия
 1:0 12 4 4 4 11 - 12 16
11.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
12.
Реджана
 0:0 12 2 8 2 12 - 13 14
13.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
14.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 0:0 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Пиза
 0:0 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
20.
Специя
 1:1 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Венеция
 1:1 11 4 4 3 14 - 11 16
6.
Брешия
 1:0 11 4 4 3 13 - 11 16
7.
Пиза
 0:0 12 4 4 4 12 - 12 16
8.
Реджана
 0:0 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Катанзаро
 1:1 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
12.
Читтаделла
 0:1 11 3 4 4 9 - 12 13
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 0:0 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 1:1 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 0:0 12 2 3 7 9 - 21 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 11
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Г О О О О Л - Боррелли Дженнаро бьет в цель!
  • 46'
    Франческо Аматуччи уходит с поля. Каррьеро Джузеппе выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Боррелли Дженнаро получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Стефано Негро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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Брешия
Ничья
Читтаделла
3.50
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2.90
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