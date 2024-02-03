Тур: 23. Стадион: Марио Ригамонти.
1:0
Второй тайм: 59'
0'
33' Желтая карточкаStefano Negro
41' Желтая карточкаБоррелли Дженнаро
1:0
54' ГолБоррелли Дженнаро
Ход матча
33'
54'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брешия
Читтаделла
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
29 матчей
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.43
1.07
Среднее время на гол
63
84
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.13
0.86
Среднее время на гол
79
105
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.28
0.97
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
70
93
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|5 (1)
|0.22
|Мончини Габриэле
|5 (2)
|0.22
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.17
|Бизоли Димитри
|2
|0.09
|Бьянки Флавио
|2
|0.09
|Галацци Николас
|1
|0.04
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.04
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|6
|0.26
|Filippo Pittarello
|4
|0.17
|Вита Алессио
|4
|0.17
|Кассано Клаудио
|3
|0.13
|Маистрелло Томми
|3
|0.13
|Andrea Magrassi
|2
|0.09
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.09
|Бранка Симоне
|1
|0.04
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.04
|Сальви Алессандро
|1
|0.04
|Паван Никола
|1
|0.04
|Francesco Amatucci
|1
|0.04
|Federico Giraudo
|0
|0
|Stefano Negro
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|7
|0
|Олзер Джакомо
|5
|1
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|6
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|4
|0
|Галацци Николас
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Боррелли Дженнаро
|3
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|11
|0
|Сальви Алессандро
|8
|0
|Кариссони Лоренцо
|7
|0
|Federico Giraudo
|5
|0
|Stefano Negro
|4
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Читтаделла
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
5
Брешия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Читтаделла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
10
19
Брешия
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Читтаделла
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
3
27%
1-15
3
25%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
18%
5
24%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
3
27%
7
33%
76-90
Пропущено
13
13
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
7
54%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Забито
21
30
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
4
19%
6
20%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
4
19%
2
7%
46-60
4
19%
3
10%
61-75
6
29%
10
33%
76-90
Пропущено
25
24
16 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
9
36%
5
21%
1-15
5
20%
4
17%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
1
4%
5
21%
61-75
6
24%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2
Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0
Результаты матчей
Брешия
Читтаделла
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 27%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брешия
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
102
29
75
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
47
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
184
616
814
220
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|23
|13
|7
|3
|42 - 22
|46
|2.
|1:1
|23
|12
|6
|5
|40 - 28
|42
|3.
|22
|12
|5
|5
|31 - 16
|41
|4.
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|5.
|23
|11
|6
|6
|40 - 28
|39
|6.
|0:1
|23
|10
|6
|7
|29 - 26
|36
|7.
|1:1
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|8.
|1:0
|23
|8
|8
|7
|24 - 23
|32
|9.
|22
|8
|7
|7
|25 - 28
|31
|10.
|0:0
|23
|6
|11
|6
|27 - 28
|29
|11.
|22
|8
|4
|10
|29 - 34
|28
|12.
|0:0
|23
|7
|7
|9
|24 - 24
|28
|13.
|0:0
|23
|6
|9
|8
|25 - 27
|27
|14.
|23
|5
|12
|6
|23 - 28
|27
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|27 - 32
|21
|18.
|0:0
|23
|5
|6
|12
|25 - 37
|21
|19.
|1:1
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|20.
|22
|5
|5
|12
|25 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|1:1
|12
|6
|6
|0
|20 - 10
|24
|3.
|0:1
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|7.
|1:1
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|19 - 14
|16
|10.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|11.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|12.
|0:0
|12
|2
|8
|2
|12 - 13
|14
|13.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|14.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|18.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|20.
|1:1
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|6.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|8.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|12.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|9 - 21
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|11
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9