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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Брешия
2:0
Конец матча
Читтаделла
0'
33' Желтая карточка
Stefano Negro
41' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
1:0
54' Гол
Боррелли Дженнаро
2:0
74' Гол
Мончини Габриэле
76' Желтая карточка
Filippo Pittarello
78' Желтая карточка
Бертаньоли Массимо
80' Желтая карточка
Бранка Симоне
90'+6
22
Андреаччи
Лоренцо
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
26
Бертаньоли
Массимо
27
Олзер
Джакомо
9
Бьянки
Флавио
29
Боррелли
Дженнаро
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
10
Кассано
Клаудио
7
Пандольфи
Лука
11
Filippo
Pittarello
Брешия
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Брешия
Читтаделла

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СB
3:2
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:3
СB
3:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:0
К
1:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.43
1.07

Среднее время на гол

63
84

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.86

Среднее время на гол

79
105

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.28
0.97

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

70
93

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 6 (1) 0.26
Мончини Габриэле 6 (2) 0.26
Бьярнасон Биркир 4 0.17
Бизоли Димитри 2 0.09
Бьянки Флавио 2 0.09
Галацци Николас 1 0.04
Яллоу Александр 1 0.04
Бертаньоли Массимо 1 0.04
Дикманн Лоренцо 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 6 0.26
Filippo Pittarello 4 0.17
Вита Алессио 4 0.17
Кассано Клаудио 3 0.13
Маистрелло Томми 3 0.13
Andrea Magrassi 2 0.09
Каррьеро Джузеппе 2 0.09
Бранка Симоне 1 0.04
Кариссони Лоренцо 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Паван Никола 1 0.04
Francesco Amatucci 1 0.04
Federico Giraudo 0 0
Stefano Negro 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 7 0
Олзер Джакомо 5 1
Бизоли Димитри 6 0
Дикманн Лоренцо 6 0
Адорни Давиде 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Галацци Николас 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Боррелли Дженнаро 3 0
Бертаньоли Массимо 3 0
Яллоу Александр 2 0
Уар Матье 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 12 0
Сальви Алессандро 8 0
Кариссони Лоренцо 7 0
Federico Giraudo 5 0
Stefano Negro 4 0
Filippo Pittarello 4 0
Пандольфи Лука 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Паван Никола 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Каррьеро Джузеппе 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Кассано Клаудио 1 0

Результаты матчей

Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Читтаделла
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Брешия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Читтаделла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

10
19
Брешия
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Читтаделла
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
17%
3
23%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

11
21
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
18%
5
24%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
3
27%
7
33%
76-90

Пропущено

13
13
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
7
54%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

23
30
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
4
17%
6
20%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
5
22%
2
7%
46-60
5
22%
3
10%
61-75
6
26%
10
33%
76-90

Пропущено

25
26
16 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
9
36%
5
19%
1-15
5
20%
4
15%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
2
8%
6
23%
46-60
1
4%
6
23%
61-75
6
24%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2
Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0

Результаты матчей

Брешия
Читтаделла

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
1
10 раз 43%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брешия
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
7
5
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
1
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
18
5
7
16
1.5
8
15
2
21
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 23 14 6 3 43 - 22 48
2.
Кремонезе
 0:0 23 12 6 5 31 - 16 42
3.
Комо
 1:0 23 12 6 5 32 - 25 42
4.
Венеция
 23 12 5 6 40 - 29 41
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 23 10 6 7 29 - 27 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Брешия
 23 8 8 7 25 - 23 32
9.
Сампдория
 2:0 23 9 4 10 31 - 34 31
10.
Модена
 0:2 23 8 7 8 25 - 30 31
11.
Реджана
 23 6 11 6 28 - 29 29
12.
Козенца
 23 7 7 9 25 - 25 28
13.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 0:1 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
ФералпиСало
 23 5 6 12 26 - 38 21
19.
Лекко
 0:0 23 5 6 12 25 - 42 21
20.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Читтаделла
 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 1:0 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 0:0 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 0:2 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Сампдория
 2:0 12 5 1 6 15 - 16 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
13.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 0:1 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Лекко
 0:0 11 3 2 6 13 - 19 11
19.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 0:0 11 6 3 2 16 - 9 21
3.
Комо
 1:0 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
7.
Венеция
 11 4 3 4 14 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 2:0 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Модена
 0:2 12 3 5 4 12 - 18 14
12.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 0:0 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 0:1 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
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    • 54'
      Г О О О О Л - Боррелли Дженнаро бьет в цель!
    • 46'
      Франческо Аматуччи уходит с поля. Каррьеро Джузеппе выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Боррелли Дженнаро получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Стефано Негро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брешия 2:0 Читтаделла онлайн

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