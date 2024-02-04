Тур: 15. Стадион: Кэмпбеллтаун.
0:0
Первый тайм: 11'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
13
Расселл
Тэйт
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
-
37 Jed DrewНападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Lachlan Rose
-
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.11
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
Среднее время на гол
42
81
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давила Улисес
|7
|0.44
|Жермен Валер
|7 (2)
|0.44
|Миллар Мэттью
|4
|0.25
|Jake Hollman
|4
|0.25
|Борджес Рафаэл
|2
|0.13
|Jed Drew
|1
|0.06
|Беккас Кирин
|1
|0.06
|Аугла Али
|1
|0.06
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.33
|Nicolas Milanovic
|3
|0.2
|Брук Лаклан
|3
|0.2
|Пирьес Дилан
|2
|0.13
|Юл Валентино
|2
|0.13
|Фильо Марсело
|1
|0.07
|Бриллант Джошуа
|1
|0.07
|Клисби Джек
|1
|0.07
|Aidan Simmons
|1
|0.07
|Расселл Тэйт
|1
|0.07
|Zachary Sapsford
|1
|0.07
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|5
|0
|Жермен Валер
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Льюис Клейтон Рис
|4
|0
|Юрман Мэттью
|3
|0
|Давила Улисес
|3
|0
|Борджес Рафаэл
|3
|0
|Yianni Nicolaou
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Ускок Томислав
|2
|0
|Kealey Adamson
|2
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|Аугла Али
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Milanovic
|4
|0
|Фильо Марсело
|3
|0
|Oscar Priestman
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Нинкович Милош
|2
|0
|Клисби Джек
|2
|0
|Aidan Simmons
|0
|1
|Mark Rudan
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Шиклуна Дилан
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
4
Макартур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
11
11
Макартур
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Вестерн Сидней Уондерерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
20
15
Голы по времени матча
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
7
50%
2
29%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
15%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
4
29%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Пропущено
12
9
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
5
42%
2
22%
76-90
Забито
28
21
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
11%
4
19%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
5
18%
4
19%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
11
39%
5
24%
76-90
Пропущено
25
15
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
4
16%
3
20%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
6
24%
1
7%
61-75
7
28%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0
Результаты матчей
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
44
26
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
113
87
68
411
311
114
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|26 - 18
|29
|2.
|15
|8
|3
|4
|31 - 19
|27
|3.
|15
|6
|9
|0
|28 - 17
|27
|4.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|22 - 14
|25
|5.
|0:0
|16
|5
|8
|3
|27 - 26
|23
|6.
|15
|6
|3
|6
|27 - 25
|21
|7.
|15
|6
|2
|7
|27 - 27
|20
|8.
|15
|5
|3
|7
|27 - 28
|18
|9.
|16
|5
|3
|8
|23 - 36
|18
|10.
|16
|4
|5
|7
|25 - 31
|17
|11.
|15
|4
|3
|8
|29 - 33
|15
|12.
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|20 - 11
|17
|2.
|9
|4
|2
|3
|20 - 18
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|8.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|13 - 14
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|2.
|9
|3
|6
|0
|15 - 11
|15
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|9 - 15
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|8.
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|8
|1
|2
|5
|12 - 18
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|11 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|10 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|9 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5