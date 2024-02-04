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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Макартур
0:0
Первый тайм: 11'
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
8' Желтая карточка
Давила Улисес

Ход матча

8'
Давила Улисес
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Макартур
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
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12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
4
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
23
Льюис
Клейтон
Рис
10
Давила
Улисес
15
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
17
Борджес
Рафаэл
1
Маргуш
Даниэль
13
Расселл
Тэйт
6
Фильо
Марсело
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
36
Oscar
Priestman
21
Хендрикс
Йоррит
14
Nicolas
Milanovic
9
Антонссон
Маркус
37
Alexander
Badolato
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

3:1
2:2
4:0
4:0
1:1
3:1
0:2
2:2
0:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.11
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3

Среднее время на гол

42
81

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давила Улисес 7 0.44
Жермен Валер 7 (2) 0.44
Миллар Мэттью 4 0.25
Jake Hollman 4 0.25
Борджес Рафаэл 2 0.13
Jed Drew 1 0.06
Беккас Кирин 1 0.06
Аугла Али 1 0.06
Льюис Клейтон Рис 0 0
Скотадис Джерри 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Kealey Adamson 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 5 (1) 0.33
Nicolas Milanovic 3 0.2
Брук Лаклан 3 0.2
Пирьес Дилан 2 0.13
Юл Валентино 2 0.13
Фильо Марсело 1 0.07
Бриллант Джошуа 1 0.07
Клисби Джек 1 0.07
Aidan Simmons 1 0.07
Расселл Тэйт 1 0.07
Zachary Sapsford 1 0.07
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Oscar Priestman 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Alexander Badolato 0 0
Marcus Younis 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 5 0
Жермен Валер 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Льюис Клейтон Рис 4 0
Юрман Мэттью 3 0
Давила Улисес 3 0
Борджес Рафаэл 3 0
Yianni Nicolaou 3 0
Стерьовски Майл 2 0
Ускок Томислав 2 0
Kealey Adamson 2 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Вуйица Иван 1 0
Аугла Али 1 0
Jake Hollman 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Milanovic 4 0
Фильо Марсело 3 0
Oscar Priestman 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Нинкович Милош 2 0
Клисби Джек 2 0
Aidan Simmons 0 1
Mark Rudan 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Шиклуна Дилан 1 0
Marcus Younis 1 0

Результаты матчей

Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
4
Макартур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

11
11
Макартур
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Вестерн Сидней Уондерерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

20
15

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
7
50%
2
29%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
15%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
4
29%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Забито

28
21
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
11%
4
19%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
5
18%
4
19%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
11
39%
5
24%
76-90

Пропущено

25
15
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
4
16%
3
20%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
6
24%
1
7%
61-75
7
28%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0

Результаты матчей

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
2
6
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
3
8
7
1.5
6
8
4
11
2.5
3
11
1
14
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 15 8 5 2 26 - 18 29
2.
Централ Кост Маринерс
 15 8 3 4 31 - 19 27
3.
Мельбурн Виктори
 15 6 9 0 28 - 17 27
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 15 7 4 4 22 - 14 25
5.
Макартур
 0:0 16 5 8 3 27 - 26 23
6.
Мельбурн Сити
 15 6 3 6 27 - 25 21
7.
ФК Сидней
 15 6 2 7 27 - 27 20
8.
Аделаида Юнайтед
 15 5 3 7 27 - 28 18
9.
Брисбен Роар
 16 5 3 8 23 - 36 18
10.
Ньюкасл Джетс
 16 4 5 7 25 - 31 17
11.
Перт Глори
 15 4 3 8 29 - 33 15
12.
Вестерн Юнайтед
 14 2 2 10 13 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 20 - 11 17
2.
Аделаида Юнайтед
 9 4 2 3 20 - 18 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
7.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
8.
Макартур
 0:0 9 2 6 1 13 - 14 12
9.
Брисбен Роар
 8 3 2 3 13 - 14 11
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 9 3 6 0 15 - 11 15
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 7 3 3 1 7 - 6 12
4.
Макартур
 0:0 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 11 - 8 10
6.
Мельбурн Сити
 7 3 0 4 9 - 15 9
7.
ФК Сидней
 8 2 2 4 13 - 17 8
8.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 8 1 2 5 12 - 18 5
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 11 (1)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 10 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 9 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 7
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Давила Улисес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Макартур
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
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Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
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