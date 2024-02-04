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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Макартур
4:3
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
8' Желтая карточка
Kealey Adamson
1:0
18' Пенальти
Жермен Валер
1:1
20' Гол
Брук Лаклан
1:2
28' Гол
Nicolas Milanovic
2:2
32' Гол
Борджес Рафаэл
38' Желтая карточка
Alexander Badolato
2:3
42' Гол
Брук Лаклан
3:3
45' Гол
Жермен Валер
52' Красная карточка
Бидлинг Том
53' Желтая карточка
Фильо Марсело
72' Желтая карточка
Jake Hollman
74' Желтая карточка
Шиклуна Дилан
4:3
90' Гол
Жермен Валер
90' Желтая карточка
Oscar Priestman
90'+8

Ход матча

8'
Kealey Adamson
 
18'
Жермен Валер
1:0
20'
1:1
Брук Лаклан
(Антонссон Маркус)
28'
1:2
Nicolas Milanovic
(Брук Лаклан)
32'
Борджес Рафаэл
(Жермен Валер)
2:2
38'
 
Alexander Badolato
42'
2:3
Брук Лаклан
(Антонссон Маркус)
45'
Жермен Валер
(Ускок Томислав)
3:3
46'
 
Лоуренс Томас
Маргуш Даниэль
52'
 
Бидлинг Том
53'
 
Фильо Марсело
56'
Jake Hollman
Беккас Кирин
 
56'
 
Клеур Габриэль
Alexander Badolato
69'
 
Шиклуна Дилан
Хендрикс Йоррит
69'
 
Aydan Hammond
Nicolas Milanovic
70'
Yianni Nicolaou
Kealey Adamson
 
70'
Бернардо Эспиноса
Борджес Рафаэл
 
72'
Jake Hollman
 
74'
 
Шиклуна Дилан
79'
 
Пирьес Дилан
Брук Лаклан
79'
 
Zachary Sapsford
Антонссон Маркус
90'
Lachlan Rose
Jed Drew
 
90'
Жермен Валер
(Вуйица Иван)
4:3
90'
 
Oscar Priestman
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
4
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
23
Льюис
Клейтон
Рис
10
Давила
Улисес
15
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
17
Борджес
Рафаэл
1
Маргуш
Даниэль
13
Расселл
Тэйт
6
Фильо
Марсело
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
36
Oscar
Priestman
21
Хендрикс
Йоррит
14
Nicolas
Milanovic
9
Антонссон
Маркус
37
Alexander
Badolato
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

3:1
2:2
4:0
4:0
1:1
3:1
0:2
2:2
0:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.11
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3

Среднее время на гол

42
81

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 10 (3) 0.63
Давила Улисес 7 0.44
Миллар Мэттью 4 0.25
Jake Hollman 4 0.25
Борджес Рафаэл 3 0.19
Jed Drew 1 0.06
Беккас Кирин 1 0.06
Аугла Али 1 0.06
Льюис Клейтон Рис 0 0
Вуйица Иван 0 0
Ускок Томислав 0 0
Скотадис Джерри 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Kealey Adamson 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 5 (1) 0.33
Брук Лаклан 5 0.33
Nicolas Milanovic 4 0.27
Пирьес Дилан 2 0.13
Юл Валентино 2 0.13
Фильо Марсело 1 0.07
Бриллант Джошуа 1 0.07
Клисби Джек 1 0.07
Aidan Simmons 1 0.07
Расселл Тэйт 1 0.07
Zachary Sapsford 1 0.07
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Oscar Priestman 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Alexander Badolato 0 0
Marcus Younis 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 5 0
Жермен Валер 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Льюис Клейтон Рис 4 0
Юрман Мэттью 3 0
Давила Улисес 3 0
Борджес Рафаэл 3 0
Yianni Nicolaou 3 0
Kealey Adamson 3 0
Стерьовски Майл 2 0
Ускок Томислав 2 0
Jake Hollman 2 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Вуйица Иван 1 0
Аугла Али 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 4 0
Nicolas Milanovic 4 0
Oscar Priestman 4 0
Бриллант Джошуа 1 1
Нинкович Милош 2 0
Клисби Джек 2 0
Шиклуна Дилан 2 0
Бидлинг Том 0 1
Aidan Simmons 0 1
Mark Rudan 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Alexander Badolato 1 0
Marcus Younis 1 0

Результаты матчей

Макартур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

9
7
Макартур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

11
11
Макартур
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

20
18

Голы по времени матча

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
3
30%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
8
44%
2
20%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
13%
2
20%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
3
19%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
4
29%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Забито

32
24
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
9%
4
17%
1-15
6
19%
4
17%
16-30
5
16%
5
21%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
1
3%
2
8%
61-75
12
38%
5
21%
76-90

Пропущено

28
19
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
4
14%
3
16%
1-15
4
14%
4
21%
16-30
3
11%
5
26%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
7
25%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0

Результаты матчей

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

1:1
3 раза 33%
4:3
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
3:3
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
4
4
3
6
2.5
3
5
2
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
7
1.5
7
8
5
11
2.5
4
11
2
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 15 8 5 2 26 - 18 29
2.
Централ Кост Маринерс
 15 8 3 4 31 - 19 27
3.
Мельбурн Виктори
 15 6 9 0 28 - 17 27
4.
Макартур
 16 6 7 3 31 - 29 25
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 15 7 3 5 25 - 18 24
6.
Мельбурн Сити
 15 6 3 6 27 - 25 21
7.
ФК Сидней
 15 6 2 7 27 - 27 20
8.
Аделаида Юнайтед
 15 5 3 7 27 - 28 18
9.
Брисбен Роар
 16 5 3 8 23 - 36 18
10.
Ньюкасл Джетс
 16 4 5 7 25 - 31 17
11.
Перт Глори
 15 4 3 8 29 - 33 15
12.
Вестерн Юнайтед
 14 2 2 10 13 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 20 - 11 17
2.
Аделаида Юнайтед
 9 4 2 3 20 - 18 14
3.
Макартур
 9 3 5 1 17 - 17 14
4.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
6.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
7.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
8.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
9.
Брисбен Роар
 8 3 2 3 13 - 14 11
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 9 3 6 0 15 - 11 15
3.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 10 - 10 11
5.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 11 - 8 10
6.
Мельбурн Сити
 7 3 0 4 9 - 15 9
7.
ФК Сидней
 8 2 2 4 13 - 17 8
8.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 8 1 2 5 12 - 18 5
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 11 (1)
Макартур Жермен Валер 10 (4)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 10 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 9 (3)
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Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 7
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 5
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