Тур: 16. Стадион: Куперс.
2:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
9'
1:0
17'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
10
Клаф
Зак
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
-
-
40 Ethan Cox
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
-
19 Остлер ТрентЗащитник
-
-
13 Cameron Cook
-
31 Joel Anasmo
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Перт Глори
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 19 побед
46 матчей
39.1%
21.7%
39.2%
18 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
37%
37%
26%
17 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.3%
30.4%
41.3%
13 побед 14 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.5
1.41
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.77
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
75
63
Голов в среднем за матч
1.63
1.37
Тотал матчей
2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|7
|0.44
|Клаф Зак
|5 (3)
|0.31
|Халлоран Бен
|4
|0.25
|Nestor Irankunda
|2
|0.13
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.13
|_Luka Jovanovic
|1
|0.06
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.06
|Танниклифф Райан
|1
|0.06
|Анселл Николас
|1
|0.06
|Alexandar Popovic
|1
|0.06
|Musa Toure
|1
|0.06
|Китто Райан
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|9
|0.56
|Цолаковски Стефан
|5
|0.31
|David Williams III
|3
|0.19
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.13
|Сусняр Александар
|2
|0.13
|Божанич Оливер
|1
|0.06
|Хелифи Салим
|1
|0.06
|Иванович Люк
|1
|0.06
|Биверс Марк
|1
|0.06
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.06
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.06
|Joel Anasmo
|1
|0.06
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Daniel Bennie
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|3
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|4
|0
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Уорленд Бен
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Маук Стефан
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Сусняр Александар
|3
|1
|Амини Мустафа
|3
|0
|Alen Stajcic
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Камау Брюс
|1
|1
|Таггарт Адам
|2
|0
|Карлуччо Джеррод
|2
|0
|Giordano Colli
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Перт Глори
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
11
Аделаида Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
4
11
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Перт Глори
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
8
22
Голы по времени матча
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
6
32%
2
14%
61-75
4
21%
6
43%
76-90
Пропущено
19
16
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
21%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
6
32%
4
25%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
2
12%
1-15
2
29%
2
12%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
3
43%
3
18%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Забито
26
31
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
2
8%
2
6%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
4
15%
3
10%
31-45
4
15%
7
23%
46-60
7
27%
6
19%
61-75
4
15%
10
32%
76-90
Пропущено
29
31
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
6
21%
3
10%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
6
21%
8
26%
31-45
5
17%
5
16%
46-60
1
3%
5
16%
61-75
7
24%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0
Перт Глори
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4
Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Перт Глори
Точный счет
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
61
45
34
27
16
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
71
24
53
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
78
114
69
312
213
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|6
|2
|26 - 18
|30
|2.
|16
|8
|4
|4
|31 - 19
|28
|3.
|15
|6
|9
|0
|28 - 17
|27
|4.
|16
|6
|7
|3
|31 - 29
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|25 - 18
|24
|6.
|15
|6
|3
|6
|27 - 25
|21
|7.
|1:0
|16
|6
|3
|7
|28 - 28
|21
|8.
|15
|6
|2
|7
|27 - 27
|20
|9.
|16
|5
|3
|8
|23 - 36
|18
|10.
|16
|4
|5
|7
|25 - 31
|17
|11.
|0:1
|16
|4
|3
|9
|29 - 34
|15
|12.
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|20 - 11
|17
|2.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|21 - 18
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|9
|3
|5
|1
|17 - 17
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|6.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|7.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|10.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|2.
|9
|3
|6
|0
|15 - 11
|15
|3.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|7
|3
|0
|4
|9 - 15
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|8.
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|12 - 19
|5
|11.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|11 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|10 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|9 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5