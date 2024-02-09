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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
3:3
Конец матча
Перт Глори
0'
1:0
9' Гол
Ибусуки Хироси
2:0
17' Пенальти
Клаф Зак
21' Желтая карточка
Сусняр Александар
2:1
31' Гол
Таггарт Адам
2:2
63' Гол
David Williams III
2:3
82' Гол
Роулинс Джошуа
2:3
87' Не забитый пенальти
Маук Стефан
88' Желтая карточка
Nestor Irankunda
89' Желтая карточка
Карлуччо Джеррод
90' Желтая карточка
Giordano Colli
3:3
90' Гол
Panagiotis Kikianis
90'+10
1
Делянов
Джеймс
43
Giuseppe
Bovalina
51
Panagiotis
Kikianis
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
55
Ethan
Alagich
10
Клаф
Зак
6
Маук
Стефан
27
Кавалло
Джошуа
9
Ибусуки
Хироси
1
Сэил
Оливер
16
Роулинс
Джошуа
29
Лахман
Даррил
15
Сусняр
Александар
14
Riley
Warland
17
Карлуччо
Джеррод
20
Giordano
Colli
2
Кутрумбис
Джон
77
Камау
Брюс
23
Daniel
Bennie
22
Таггарт
Адам
Аделаида Юнайтед
Перт Глори

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Перт Глори

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 19 побед

46 матчей

39.1%
21.7%
39.2%
18 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

37%
37%
26%
17 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.3%
30.4%
41.3%
13 побед 14 ничьих 19 побед

История матчей

4:4
2:0
2:1
2:0
1:2
1:1
2:1
1:2
5:3
5:3
3:0
3:3
0:2
0:0
0:2
2:1
0:3
1:0
1:1
0:5
3:1
1:3
1:0
3:1
1:1
1:2
2:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:2
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.5
1.41

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.77
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

75
63

Голов в среднем за матч

1.63
1.37

Тотал матчей

2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
3
Больше 7%
Меньше 93%
43

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 8 0.5
Клаф Зак 6 (4) 0.38
Халлоран Бен 4 0.25
Nestor Irankunda 2 0.13
Бернардо Эспиноса 2 0.13
Giuseppe Bovalina 1 0.06
_Luka Jovanovic 1 0.06
Танниклифф Райан 1 0.06
Анселл Николас 1 0.06
Alexandar Popovic 1 0.06
Musa Toure 1 0.06
Panagiotis Kikianis 1 0.06
Китто Райан 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 10 0.63
Цолаковски Стефан 5 0.31
David Williams III 4 0.25
Амини Мустафа 2 (2) 0.13
Сусняр Александар 2 0.13
Божанич Оливер 1 0.06
Хелифи Салим 1 0.06
Иванович Люк 1 0.06
Биверс Марк 1 0.06
Карлуччо Джеррод 1 0.06
Роулинс Джошуа 1 0.06
Kaelan Majekodunmi 1 0.06
Joel Anasmo 1 0.06
Giordano Colli 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0
Riley Warland 0 0
Остлер Трент 0 0
Daniel Bennie 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 4 1
Sanchez Cortes Isaias 4 0
Танниклифф Райан 3 0
Ибусуки Хироси 2 0
Alexandar Popovic 2 0
_Luka Jovanovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Уорленд Бен 0 1
Хави Лопеc 1 0
Маук Стефан 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Карл Виарт 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 4 1
Цолаковски Стефан 5 0
Кутрумбис Джон 5 0
Амини Мустафа 3 0
Карлуччо Джеррод 3 0
Giordano Colli 3 0
Alen Stajcic 3 0
Биверс Марк 1 1
Камау Брюс 1 1
Таггарт Адам 2 0
Хелифи Салим 1 0
Сэил Оливер 1 0
David Williams III 1 0
Riley Warland 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Cameron Cook 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Перт Глори
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
14
Аделаида Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

4
11
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Перт Глори
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

11
25

Голы по времени матча

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
6
27%
3
18%
61-75
5
23%
7
41%
76-90

Пропущено

22
19
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
18%
3
16%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
7
32%
4
21%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
23%
4
21%
76-90

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
29%
2
12%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
3
43%
3
18%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
3
20%
76-90

Забито

29
34
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
3
10%
2
6%
1-15
6
21%
3
9%
16-30
4
14%
4
12%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
7
24%
7
21%
61-75
5
17%
11
32%
76-90

Пропущено

32
34
17 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
6
19%
4
12%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
7
22%
8
24%
31-45
5
16%
5
15%
46-60
2
6%
5
15%
61-75
8
25%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0
Перт Глори
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4
Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Перт Глори

Точный счет

0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
6
1
5
5
2.5
3
4
2
8
3.5
1
6
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
4
1.5
6
3
2
4
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
8
8
1.5
12
4
7
9
2.5
4
12
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 16 8 6 2 26 - 18 30
2.
Централ Кост Маринерс
 16 8 4 4 31 - 19 28
3.
Мельбурн Виктори
 15 6 9 0 28 - 17 27
4.
Макартур
 16 6 7 3 31 - 29 25
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 15 7 3 5 25 - 18 24
6.
Мельбурн Сити
 15 6 3 6 27 - 25 21
7.
ФК Сидней
 15 6 2 7 27 - 27 20
8.
Аделаида Юнайтед
 16 5 4 7 30 - 31 19
9.
Брисбен Роар
 16 5 3 8 23 - 36 18
10.
Ньюкасл Джетс
 16 4 5 7 25 - 31 17
11.
Перт Глори
 16 4 4 8 32 - 36 16
12.
Вестерн Юнайтед
 14 2 2 10 13 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 20 - 11 17
2.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
3.
Веллингтон Феникс
 7 4 2 1 11 - 7 14
4.
Макартур
 9 3 5 1 17 - 17 14
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
6.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
7.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
8.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
9.
Брисбен Роар
 8 3 2 3 13 - 14 11
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 9 3 6 0 15 - 11 15
3.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
Мельбурн Сити
 7 3 0 4 9 - 15 9
7.
ФК Сидней
 8 2 2 4 13 - 17 8
8.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 11 (1)
Макартур Жермен Валер 10 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 10 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 7
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Giuseppe Bovalina сделал результативную передачу.
  • 98'
    Г О О О О Л - Panagiotis Kikianis бьет в цель!
  • 97'
    Giordano Colli получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Daniel Bennie уходит с поля. Joel Anasmo выходит вместо него
  • 90'
    Joshua Rawlins уходит с поля. Jacob Muir выходит вместо него
  • 89'
    Карлуччо Джеррод получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Nestor Irankunda получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Маук Стефан пробил пенальти, но не смог забить!
  • 82'
    Trent Ostler сделал результативную передачу.
  • 82'
    Г О О О О Л - Joshua Rawlins бьет в цель!
  • 79'
    Клаф Зак уходит с поля. Luka Jovanovic выходит вместо него
  • 71'
    Riley Warland уходит с поля. Trent Ostler выходит вместо него
  • 71'
    Кутрумбис Джон уходит с поля. Luke Bodnar выходит вместо него
  • 63'
    Г О О О О Л - Дэвид Уильямс бьет в цель!
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