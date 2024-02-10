Тур: 16. Стадион: Sky Stadium.
2:0
Второй тайм: 73'
0'
1:0
3' ГолПеннингтон Николас
26' Желтая карточкаПаскуали Себастьян
2:0
47' Гол в свои воротаДоначи Джеймс
70' Желтая карточкаДоначи Джеймс
Ход матча
3'
47'
2:0
70'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
19
Рисдон
Джош
22
Kane
Vidmar
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
2
1.86
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.57
1.17
Среднее время на гол
157
77
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.23
1.54
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
73
58
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|8
|0.47
|Краев Божидар
|5
|0.29
|Завада Оскар
|5
|0.29
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.18
|Пейн Тим
|2
|0.12
|Олд Бенжамин
|2
|0.12
|Пеннингтон Николас
|1
|0.06
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
|Oskar van Hattum
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|3 (1)
|0.2
|Уэлс Лаклан
|2
|0.13
|Noah Botic
|2 (1)
|0.13
|Benjamin Garuccio
|2
|0.13
|Рисдон Джош
|1
|0.07
|Тергейт Ангус
|1
|0.07
|Matthew Grimaldi
|1
|0.07
|Michael Ruhs
|1
|0.07
|Наджарин Рами
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|5
|0
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Саттон Сэм
|3
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Завада Оскар
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Полсен Алекс
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|7
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Имаи Томоки
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Matthew Grimaldi
|2
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Michael Ruhs
|1
|0
|Kane Vidmar
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Вестерн Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
5
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Вестерн Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
13
4
Веллингтон Феникс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Вестерн Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
29%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
14%
6
30%
31-45
3
43%
2
10%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
14%
4
20%
76-90
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
33%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Забито
25
13
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
3
12%
3
23%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
6
24%
3
23%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
7
28%
5
38%
76-90
Пропущено
19
31
8 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
5
26%
4
13%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
2
11%
10
32%
31-45
5
26%
4
13%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
5
26%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1
Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
34
45
34
27
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
77
79
59
313
113
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|9
|6
|2
|28 - 18
|33
|2.
|16
|8
|4
|4
|31 - 19
|28
|3.
|15
|6
|9
|0
|28 - 17
|27
|4.
|16
|6
|7
|3
|31 - 29
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|25 - 18
|24
|6.
|15
|6
|3
|6
|27 - 25
|21
|7.
|15
|6
|2
|7
|27 - 27
|20
|8.
|16
|5
|4
|7
|30 - 31
|19
|9.
|16
|5
|3
|8
|23 - 36
|18
|10.
|16
|4
|5
|7
|25 - 31
|17
|11.
|16
|4
|4
|8
|32 - 36
|16
|12.
|0:2
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|20 - 11
|17
|3.
|10
|4
|3
|3
|23 - 21
|15
|4.
|9
|3
|5
|1
|17 - 17
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|6.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|7.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|2.
|9
|3
|6
|0
|15 - 11
|15
|3.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|7
|3
|0
|4
|9 - 15
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|8.
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|15 - 21
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|0:2
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|11 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|10 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|10 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4