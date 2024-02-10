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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Веллингтон Феникс
2:0
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
3' Гол
Пеннингтон Николас
26' Желтая карточка
Паскуали Себастьян
2:0
47' Гол в свои ворота
Доначи Джеймс
70' Желтая карточка
Доначи Джеймс
90' Желтая карточка
Полсен Алекс
90'+5
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
18
Келли-Хилд
Лукас
12
Аль-Таай
Мохамед
14
Руфер
Алекс
15
Пеннингтон
Николас
10
Болл
Дэвид
49
Краев
Божидар
7
Барбарусес
Костас
1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
22
Kane
Vidmar
4
Доначи
Джеймс
36
Zach
Lisolajski
11
Daniel
Penha
21
Паскуали
Себастьян
32
Тергейт
Ангус
8
Уэлс
Лаклан
9
Michael
Ruhs
38
Noah
Botic
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

0:1
0:3
2:3
1:0
1:4
2:1
КФ
0:1
3:0
1:1
3:2
2:0
1:3
0:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

2
1.86

Среднее время на гол

45
48

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.57
1.17

Среднее время на гол

157
77

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.23
1.54

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

73
58

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 8 0.47
Краев Божидар 5 0.29
Завада Оскар 5 0.29
Руфер Алекс 3 (2) 0.18
Пейн Тим 2 0.12
Олд Бенжамин 2 0.12
Пеннингтон Николас 1 0.06
Болл Дэвид 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0
Oskar van Hattum 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 3 (1) 0.2
Уэлс Лаклан 2 0.13
Noah Botic 2 (1) 0.13
Benjamin Garuccio 2 0.13
Рисдон Джош 1 0.07
Тергейт Ангус 1 0.07
Matthew Grimaldi 1 0.07
Michael Ruhs 1 0.07
Наджарин Рами 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 5 0
Пеннингтон Николас 5 0
Краев Божидар 4 0
Барбарусес Костас 3 0
Саттон Сэм 3 0
Пейн Тим 1 1
Завада Оскар 2 0
Полсен Алекс 2 0
Сармэн Финн 2 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 7 0
Луштица Стивен 3 0
Daniel Penha 3 0
John Aloisi 1 1
Имаи Томоки 2 0
Тратт Джейкоб 2 0
Matthew Grimaldi 2 0
Доначи Джеймс 1 0
Benjamin Garuccio 1 0
Паскуали Себастьян 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Michael Ruhs 1 0
Kane Vidmar 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вестерн Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
6
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Вестерн Юнайтед
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

13
4
Веллингтон Феникс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Вестерн Юнайтед
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
25%
5
24%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
13%
6
29%
31-45
4
50%
2
10%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
13%
4
19%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Забито

26
14
9 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
4
15%
3
21%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
6
23%
4
29%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
7
27%
5
36%
76-90

Пропущено

20
32
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
5
25%
5
16%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
2
10%
10
31%
31-45
6
30%
4
13%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
5
25%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1
Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
2
5
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
5
4
5
1.5
3
5
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
7
8
8
9
1.5
5
10
3
14
2.5
1
14
2
15
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 17 9 6 2 28 - 18 33
2.
Централ Кост Маринерс
 16 8 4 4 31 - 19 28
3.
Макартур
 1:0 17 7 7 3 32 - 29 28
4.
Мельбурн Виктори
 0:1 16 6 9 1 28 - 18 27
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 15 7 3 5 25 - 18 24
6.
Мельбурн Сити
 0:5 16 6 3 7 27 - 30 21
7.
Брисбен Роар
 5:0 17 6 3 8 28 - 36 21
8.
ФК Сидней
 15 6 2 7 27 - 27 20
9.
Аделаида Юнайтед
 16 5 4 7 30 - 31 19
10.
Ньюкасл Джетс
 16 4 5 7 25 - 31 17
11.
Перт Глори
 16 4 4 8 32 - 36 16
12.
Вестерн Юнайтед
 15 2 2 11 13 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 20 - 11 17
3.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
4.
Брисбен Роар
 5:0 9 4 2 3 18 - 14 14
5.
Макартур
 1:0 9 3 5 1 17 - 17 14
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
7.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
8.
Мельбурн Виктори
 0:1 7 3 3 1 13 - 7 12
9.
Мельбурн Сити
 0:5 8 3 3 2 18 - 10 12
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 0:1 9 3 6 0 15 - 11 15
3.
Макартур
 1:0 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
Мельбурн Сити
 0:5 8 3 0 5 9 - 20 9
7.
ФК Сидней
 8 2 2 4 13 - 17 8
8.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
9.
Брисбен Роар
 5:0 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 8 1 1 6 7 - 22 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 11 (1)
Макартур Жермен Валер 10 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 10 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 7
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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