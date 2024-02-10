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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Мельбурн Виктори
0:1
Конец матча
Макартур
0'
0:1
21' Гол
Jake Hollman
35' Желтая карточка
Ускок Томислав
58' Желтая карточка
Борджес Рафаэл
0:1
84' Не забитый пенальти
Форнароли Бруно
90' Желтая карточка
Курто Филип
90'+6
20
Иззо
Пол
14
Чапман
Коннор
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
22
Бриммер
Джейк
25
Тиг
Райан
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
11
Фолами
Бен
10
Форнароли
Бруно
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
16
Oliver
Jones
13
Вуйица
Иван
21
Бернардо
Эспиноса
23
Льюис
Клейтон
Рис
8
Jake
Hollman
17
Борджес
Рафаэл
98
Жермен
Валер
31
Lachlan
Rose
Мельбурн Виктори
Макартур

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Макартур

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

1:1
2:1
0:1
1:4
3:1
3:1
1:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 13 (2) 0.81
Машаш Зинедин 5 0.31
Nishan Velupillay 2 0.13
Арзани Дэниел 2 (1) 0.13
Чапман Коннор 1 0.06
Фолами Бен 1 0.06
Тиг Райан 1 0.06
Родерик Миранда 1 0.06
Eli Adams 1 0.06
Бриммер Джейк 0 0
Траоре Адама III 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 10 (3) 0.59
Давила Улисес 7 0.41
Jake Hollman 5 0.29
Миллар Мэттью 4 0.24
Борджес Рафаэл 3 0.18
Jed Drew 1 0.06
Беккас Кирин 1 0.06
Аугла Али 1 0.06
Льюис Клейтон Рис 0 0
Вуйица Иван 0 0
Ускок Томислав 0 0
Скотадис Джерри 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Kealey Adamson 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 5 1
Траоре Адама III 3 1
Да Сильва Дамьен 3 0
Машаш Зинедин 3 0
Rai IV 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Чапман Коннор 2 0
Герия Джейсон 1 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Монге Фабиан 1 0
Nishan Velupillay 1 0
Eli Adams 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 5 0
Жермен Валер 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Льюис Клейтон Рис 4 0
Борджес Рафаэл 4 0
Юрман Мэттью 3 0
Давила Улисес 3 0
Ускок Томислав 3 0
Yianni Nicolaou 3 0
Kealey Adamson 3 0
Стерьовски Майл 2 0
Jake Hollman 2 0
Курто Филип 1 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Вуйица Иван 1 0
Аугла Али 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Макартур
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
7
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Макартур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

14
18
Мельбурн Виктори
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Макартур
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

14
15
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
5
33%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
33%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
7%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
29%
3
17%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
8
44%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
7
58%
2
13%
76-90

Забито

28
33
16 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
3
11%
3
9%
1-15
5
18%
7
21%
16-30
8
29%
5
15%
31-45
4
14%
5
15%
46-60
3
11%
1
3%
61-75
5
18%
12
36%
76-90

Пропущено

18
28
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
3
17%
4
14%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
7
39%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1
Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1
Макартур
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Макартур

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
4:3
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
7 раз 44%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
3:3
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
4
1.5
4
5
2
5
2.5
3
6
1
6
3.5
2
7
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
5
3
2
7
2.5
2
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
16
1
7
9
1.5
9
8
4
12
2.5
5
12
2
14
3.5
2
15
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 17 9 6 2 28 - 18 33
2.
Централ Кост Маринерс
 1:3 17 8 4 5 32 - 22 28
3.
Макартур
 17 7 7 3 32 - 29 28
4.
Мельбурн Виктори
 16 6 9 1 28 - 18 27
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 15 7 3 5 25 - 18 24
6.
ФК Сидней
 3:1 16 7 2 7 30 - 28 23
7.
Мельбурн Сити
 16 6 3 7 28 - 30 21
8.
Брисбен Роар
 17 6 3 8 28 - 37 21
9.
Аделаида Юнайтед
 16 5 4 7 30 - 31 19
10.
Ньюкасл Джетс
 16 4 5 7 25 - 31 17
11.
Перт Глори
 16 4 4 8 32 - 36 16
12.
Вестерн Юнайтед
 15 2 2 11 13 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Централ Кост Маринерс
 1:3 10 5 2 3 21 - 14 17
3.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
4.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 18 - 15 14
5.
Макартур
 9 3 5 1 17 - 17 14
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
7.
ФК Сидней
 3:1 7 4 0 3 14 - 10 12
8.
Мельбурн Виктори
 7 3 3 1 13 - 7 12
9.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 9 3 6 0 15 - 11 15
3.
Макартур
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Централ Кост Маринерс
 1:3 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
ФК Сидней
 3:1 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 8 3 0 5 10 - 20 9
8.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 8 1 1 6 7 - 22 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 11 (1)
Макартур Жермен Валер 10 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 7
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
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    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Ускок Томислав получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Г О О О О Л - Jake Hollman бьет в цель!
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