Тур: 16. Стадион: ААМИ Парк.
0:1
Конец матча
0'
0:1
21' ГолJake Hollman
35' Желтая карточкаУскок Томислав
58' Желтая карточкаБорджес Рафаэл
0:1
84' Не забитый пенальтиФорнароли Бруно
90' Желтая карточкаКурто Филип
90'+6
Ход матча
21'
0:1
35'
58'
84'
0:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
11
Фолами
Бен
12
Курто
Филип
16
Oliver
Jones
13
Вуйица
Иван
98
Жермен
Валер
31
Lachlan
Rose
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
-
-
-
24 Eli Adams
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Oliver JonesЗащитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
37 Jed Drew
-
52 Ariath Piol
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Макартур
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|13 (2)
|0.81
|Машаш Зинедин
|5
|0.31
|Nishan Velupillay
|2
|0.13
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.13
|Чапман Коннор
|1
|0.06
|Фолами Бен
|1
|0.06
|Тиг Райан
|1
|0.06
|Родерик Миранда
|1
|0.06
|Eli Adams
|1
|0.06
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Траоре Адама III
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|10 (3)
|0.59
|Давила Улисес
|7
|0.41
|Jake Hollman
|5
|0.29
|Миллар Мэттью
|4
|0.24
|Борджес Рафаэл
|3
|0.18
|Jed Drew
|1
|0.06
|Беккас Кирин
|1
|0.06
|Аугла Али
|1
|0.06
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|Ускок Томислав
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|5
|1
|Траоре Адама III
|3
|1
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|Машаш Зинедин
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Монге Фабиан
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|5
|0
|Жермен Валер
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Льюис Клейтон Рис
|4
|0
|Борджес Рафаэл
|4
|0
|Юрман Мэттью
|3
|0
|Давила Улисес
|3
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Yianni Nicolaou
|3
|0
|Kealey Adamson
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Jake Hollman
|2
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|Аугла Али
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Макартур
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
7
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Макартур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
14
18
Мельбурн Виктори
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Макартур
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
14
15
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
5
33%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
1
7%
4
27%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
33%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
7%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
29%
3
17%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
8
44%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
7
58%
2
13%
76-90
Забито
28
33
16 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
3
11%
3
9%
1-15
5
18%
7
21%
16-30
8
29%
5
15%
31-45
4
14%
5
15%
46-60
3
11%
1
3%
61-75
5
18%
12
36%
76-90
Пропущено
18
28
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
3
17%
4
14%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
7
39%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1
Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1
Макартур
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Макартур
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
4:3
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:1
7 раз 44%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
3:3
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
81
34
45
25
36
16
27
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
53
27
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
161
79
98
412
512
214
215
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|6
|2
|28 - 18
|33
|2.
|1:3
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|3.
|17
|7
|7
|3
|32 - 29
|28
|4.
|16
|6
|9
|1
|28 - 18
|27
|5.
|15
|7
|3
|5
|25 - 18
|24
|6.
|3:1
|16
|7
|2
|7
|30 - 28
|23
|7.
|16
|6
|3
|7
|28 - 30
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|28 - 37
|21
|9.
|16
|5
|4
|7
|30 - 31
|19
|10.
|16
|4
|5
|7
|25 - 31
|17
|11.
|16
|4
|4
|8
|32 - 36
|16
|12.
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|1:3
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|10
|4
|3
|3
|23 - 21
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|17 - 17
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|7.
|3:1
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|10.
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|2.
|9
|3
|6
|0
|15 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|4.
|1:3
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|3:1
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|7.
|8
|3
|0
|5
|10 - 20
|9
|8.
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|15 - 21
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|11 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|10 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4