Тур: 16. Стадион: Kayo Stadium.
5:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолТрюин Кай
10' Желтая карточкаХор Генри
2:0
30' ГолThomas Waddingham
3:0
33' ГолО'Ши Джеймс
4:0
39' ГолKeegan Jelacic
5:0
46' ГолThomas Waddingham
62' Желтая карточкаГеллоуэй Скотт
5:1
73' ГолАнтонис Терри
88' Желтая карточкаФрик Мэклин
90'+5
Ход матча
2'
1:0
10'
30'
33'
3:0
39'
4:0
46'
58'
62'
73'
5:1
88'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
18
Холл
Джордан
22
Гуд
Кёртис
11
Нател
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Хор ГенриНападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
-
20 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Louis Zabala
-
-
Главный тренер: Ben Cahn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Холл ДжорданЗащитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Капуто МаксНападающий
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Брисбен Роар
Мельбурн Сити
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
82.4%
47.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
58.8%
11 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 18 побед
42 матча
31%
16.7%
52.3%
13 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
33.3%
31%
35.7%
14 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.2%
31%
42.8%
11 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
16
Голов в среднем за матч
1.7
0.84
Среднее время на гол
53
106
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
2.26
1.09
Среднее время на гол
39
82
Всего голов
82
41
Голов в среднем за матч
1.95
0.98
Тотал матчей
2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
46
92
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|7 (3)
|0.41
|Милеуснич Никола
|4
|0.24
|Хор Генри
|3
|0.18
|Thomas Waddingham
|3
|0.18
|Беренгер Флорен
|2
|0.12
|Jonas Markovski
|2
|0.12
|Keegan Jelacic
|1
|0.06
|Трюин Кай
|1
|0.06
|Хинджерт Джек
|1
|0.06
|Браун Кори
|1
|0.06
|Jez Lofthouse
|1
|0.06
|Ayom Majok
|1
|0.06
|Rylan Brownlie
|1
|0.06
|Joe Caletti
|0
|0
|Олдред Том
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7
|0.44
|Арслан Толгай-Али
|5 (1)
|0.31
|Антонис Терри
|4 (1)
|0.25
|Нател Лео
|2
|0.13
|Угаркович Стивен
|2
|0.13
|Маццео Бенджамин
|2
|0.13
|Яколиш Марин
|1
|0.06
|Гуд Кёртис
|1
|0.06
|Сахи Хамза
|1
|0.06
|Леки Мэттью
|1
|0.06
|Лопане Алессандро
|1
|0.06
|Бехич Азиз
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Капуто Макс
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|2
|1
|Хинджерт Джек
|3
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Олдред Том
|3
|0
|Louis Zabala
|3
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Фрик Мэклин
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|James Nikolovski
|2
|0
|Keegan Jelacic
|0
|1
|Браун Кори
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Хор Генри
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Сахи Хамза
|4
|0
|Тэлбот Каллум
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Антонис Терри
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Супрайен Самуэль
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Яколиш Марин
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Мельбурн Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
5
Брисбен Роар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Мельбурн Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
5
17
Брисбен Роар
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Мельбурн Сити
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
4
22%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
3
17%
3
27%
61-75
3
17%
2
18%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
3
16%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
5
33%
3
16%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
20%
5
26%
76-90
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
10%
4
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
4
40%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
22
10
8 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
6
27%
3
30%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
6
27%
4
40%
76-90
Забито
28
29
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
5
18%
5
17%
1-15
3
11%
1
3%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
6
21%
7
24%
46-60
7
25%
6
21%
61-75
3
11%
7
24%
76-90
Пропущено
37
29
13 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
3
8%
3
10%
1-15
5
14%
3
10%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
11
30%
30%
6
21%
46-60
4
11%
4
14%
61-75
9
24%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2
Результаты матчей
Брисбен Роар
Мельбурн Сити
Точный счет
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
8
1 раз 13%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
8
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
54
44
36
35
18
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
124
89
88
314
313
116
115
116
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|6
|2
|28 - 18
|33
|2.
|0:3
|17
|8
|4
|5
|31 - 22
|28
|3.
|17
|7
|7
|3
|32 - 29
|28
|4.
|16
|6
|9
|1
|28 - 18
|27
|5.
|15
|7
|3
|5
|25 - 18
|24
|6.
|3:0
|16
|7
|2
|7
|30 - 27
|23
|7.
|16
|6
|3
|7
|28 - 30
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|28 - 37
|21
|9.
|16
|5
|4
|7
|30 - 31
|19
|10.
|16
|4
|5
|7
|25 - 31
|17
|11.
|16
|4
|4
|8
|32 - 36
|16
|12.
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|0:3
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|3.
|10
|4
|3
|3
|23 - 21
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|17 - 17
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|7.
|3:0
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|10.
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|2.
|9
|3
|6
|0
|15 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|4.
|0:3
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|3:0
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|7.
|8
|3
|0
|5
|10 - 20
|9
|8.
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|15 - 21
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|11 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|10 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|10 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4