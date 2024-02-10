  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Брисбен Роар
5:1
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
1:0
2' Гол
Трюин Кай
10' Желтая карточка
Хор Генри
2:0
30' Гол
Thomas Waddingham
3:0
33' Гол
О'Ши Джеймс
4:0
39' Гол
Keegan Jelacic
5:0
46' Гол
Thomas Waddingham
62' Желтая карточка
Геллоуэй Скотт
5:1
73' Гол
Антонис Терри
88' Желтая карточка
Фрик Мэклин
90'+5
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
32
James
Nikolovski
27
Трюин
Кай
21
Antonee
Burke-Gilroy
10
Милеуснич
Никола
6
Joe
Caletti
26
О'Ши
Джеймс
16
Thomas
Waddingham
23
Keegan
Jelacic
13
Хор
Генри
1
Янг
Джейми
2
Геллоуэй
Скотт
18
Холл
Джордан
22
Гуд
Кёртис
38
Политидис
Харри
6
Угаркович
Стивен
8
Джегго
Джеймс
15
Нэббаут
Эндрю
21
Лопане
Алессандро
11
Нател
Лео
9
Макларен
Джейми
Брисбен Роар
Мельбурн Сити

История личных встреч

Брисбен Роар
Мельбурн Сити

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

82.4%
47.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
58.8%
11 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 18 побед

42 матча

31%
16.7%
52.3%
13 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

33.3%
31%
35.7%
14 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.2%
31%
42.8%
11 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

8:1
2:1
0:0
0:2
1:2
2:1
3:0
3:2
0:1
1:0
2:2
4:3
4:1
1:0
2:0
КФ
0:1
2:0
1:2
3:1
2:0
2:2
1:1
1:0
3:1
3:1
1:1
1:0
1:0
1:3
2:1
1:0
3:0
2:0
3:2
4:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
4:0

Голы

Всего голов

39
16

Голов в среднем за матч

1.7
0.84

Среднее время на гол

53
106

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

2.26
1.09

Среднее время на гол

39
82

Всего голов

82
41

Голов в среднем за матч

1.95
0.98

Тотал матчей

2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

46
92

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 7 (3) 0.41
Милеуснич Никола 4 0.24
Хор Генри 3 0.18
Thomas Waddingham 3 0.18
Беренгер Флорен 2 0.12
Jonas Markovski 2 0.12
Keegan Jelacic 1 0.06
Трюин Кай 1 0.06
Хинджерт Джек 1 0.06
Браун Кори 1 0.06
Jez Lofthouse 1 0.06
Ayom Majok 1 0.06
Rylan Brownlie 1 0.06
Joe Caletti 0 0
Олдред Том 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 7 0.44
Арслан Толгай-Али 5 (1) 0.31
Антонис Терри 4 (1) 0.25
Нател Лео 2 0.13
Угаркович Стивен 2 0.13
Маццео Бенджамин 2 0.13
Яколиш Марин 1 0.06
Гуд Кёртис 1 0.06
Сахи Хамза 1 0.06
Леки Мэттью 1 0.06
Лопане Алессандро 1 0.06
Бехич Азиз 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Капуто Макс 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 2 1
Хинджерт Джек 3 0
Невилл Скотт 3 0
Олдред Том 3 0
Louis Zabala 3 0
Jez Lofthouse 2 0
Армиенто Карло 2 0
Фрик Мэклин 2 0
Ayom Majok 2 0
James Nikolovski 2 0
Keegan Jelacic 0 1
Браун Кори 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Трюин Кай 1 0
Alex Parson 1 0
Хор Генри 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арслан Толгай-Али 3 1
Сахи Хамза 4 0
Тэлбот Каллум 4 0
Бехич Азиз 3 0
Гуд Кёртис 3 0
Янг Джейми 2 0
Антонис Терри 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Нател Лео 2 0
Леки Мэттью 1 0
Супрайен Самуэль 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Яколиш Марин 1 0
Аурелио Видмар 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Мельбурн Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
5
Брисбен Роар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Мельбурн Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

5
17
Брисбен Роар
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Мельбурн Сити
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
4
22%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
3
17%
3
27%
61-75
3
17%
2
18%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
3
16%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
5
33%
3
16%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
20%
5
26%
76-90

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
10%
4
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
4
40%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Пропущено

22
10
8 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
6
27%
3
30%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
6
27%
4
40%
76-90

Забито

28
29
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
5
18%
5
17%
1-15
3
11%
1
3%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
6
21%
7
24%
46-60
7
25%
6
21%
61-75
3
11%
7
24%
76-90

Пропущено

37
29
13 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
3
8%
3
10%
1-15
5
14%
3
10%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
11
30%
30%
6
21%
46-60
4
11%
4
14%
61-75
9
24%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2

Результаты матчей

Брисбен Роар
Мельбурн Сити

Точный счет

0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
8
1 раз 13%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
8
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
4
4
3
6
2.5
3
5
1
8
3.5
1
7
1
8
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
4
8
9
1.5
8
8
3
14
2.5
3
13
1
16
3.5
1
15
1
16
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 17 9 6 2 28 - 18 33
2.
Централ Кост Маринерс
 0:3 17 8 4 5 31 - 22 28
3.
Макартур
 17 7 7 3 32 - 29 28
4.
Мельбурн Виктори
 16 6 9 1 28 - 18 27
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 15 7 3 5 25 - 18 24
6.
ФК Сидней
 3:0 16 7 2 7 30 - 27 23
7.
Мельбурн Сити
 16 6 3 7 28 - 30 21
8.
Брисбен Роар
 17 6 3 8 28 - 37 21
9.
Аделаида Юнайтед
 16 5 4 7 30 - 31 19
10.
Ньюкасл Джетс
 16 4 5 7 25 - 31 17
11.
Перт Глори
 16 4 4 8 32 - 36 16
12.
Вестерн Юнайтед
 15 2 2 11 13 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Централ Кост Маринерс
 0:3 10 5 2 3 20 - 14 17
3.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
4.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 18 - 15 14
5.
Макартур
 9 3 5 1 17 - 17 14
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
7.
ФК Сидней
 3:0 7 4 0 3 14 - 10 12
8.
Мельбурн Виктори
 7 3 3 1 13 - 7 12
9.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 9 3 6 0 15 - 11 15
3.
Макартур
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Централ Кост Маринерс
 0:3 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
ФК Сидней
 3:0 9 3 2 4 16 - 17 11
7.
Мельбурн Сити
 8 3 0 5 10 - 20 9
8.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 8 1 1 6 7 - 22 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 11 (1)
Макартур Жермен Валер 10 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 10 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 7
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брисбен Роар 5:1 Мельбурн Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный