Тур: 16. Стадион: Индастри Групп Стэдиум.
1:3
Второй тайм: 65'
0'
0:1
4' ГолГрант Райан
0:2
8' ГолКасерес Энтони
0:3
20' Гол в свои воротаДаниель Холл
41' Желтая карточкаДаниель Холл
1:3
56' ГолТоррес Анхель
Ход матча
4'
0:1
8'
0:2
20'
0:3
41'
56'
1:3
61'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Даниель
Холл
23
Грант
Райан
10
Лолли
Джо
26
Брэттан
Люк
13
Вуд
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
33 Полл НатанПолузащитник
-
17 Луаль ДжингПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
89.5%
26.3%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
47.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Второй тайм
31%
69%
0 побед 9 ничьих 17 побед
48 матчей
29.2%
18.8%
52%
14 побед 9 ничьих 25 побед
Первый тайм
35.4%
22.9%
41.7%
17 побед 11 ничьих 20 побед
Второй тайм
27.1%
37.5%
35.4%
13 побед 18 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
31
Голов в среднем за матч
1.91
1.24
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
49
43
Голов в среднем за матч
1.96
1.87
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
93
74
Голов в среднем за матч
1.94
1.54
Тотал матчей
2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
29
Больше 60%
Меньше 40%
19
22
Больше 46%
Меньше 54%
26
16
Больше 33%
Меньше 67%
32
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
46
58
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|10 (1)
|0.59
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.29
|Куол Алоу
|4
|0.24
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.18
|Кальтак Брайан
|2
|0.12
|Теохарус Кристиан
|2
|0.12
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.06
|Роу Сторм
|1
|0.06
|Даниель Холл
|1
|0.06
|Уилсон Уильям
|1
|0.06
|Miguel Di Pizio
|1
|0.06
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
|Брито Микаель
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|8
|0.5
|Fabio da Silva2
|6 (1)
|0.38
|Кучарски Джейден
|2
|0.13
|Грант Райан
|2
|0.13
|Касерес Энтони
|2
|0.13
|Берджесс Макс
|2
|0.13
|Мак Роберт
|2
|0.13
|Вуд Патрик
|1
|0.06
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0.06
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.06
|Родуэлл Джек
|1
|0.06
|Брэттан Люк
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|5
|1
|Теохарус Кристиан
|4
|0
|Куол Алоу
|4
|0
|Даниель Холл
|3
|0
|Брито Микаель
|3
|0
|Роу Сторм
|1
|1
|Торрес Анхель
|1
|1
|Marco Tulio1
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Вукович Дэнни
|1
|0
|Кальтак Брайан
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуд Патрик
|3
|1
|Брэттан Люк
|4
|0
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Рэдмейн Эндрю
|0
|1
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
ФК Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
6
Централ Кост Маринерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
11
13
Централ Кост Маринерс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
ФК Сидней
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
1
5%
5
38%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
5
38%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
35%
2
15%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
5
29%
29%
16-30
3
27%
5
29%
29%
31-45
3
27%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
5
38%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
3
38%
6
55%
76-90
Забито
31
26
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
1
3%
6
23%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
9
29%
29%
9
35%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
1
3%
1
4%
61-75
10
32%
7
27%
76-90
Пропущено
19
28
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
4
21%
5
18%
31-45
4
21%
4
14%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
6
32%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3
Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней
Точный счет
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
6 раз 40%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
43
36
43
27
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
34
44
34
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
96
97
87
610
69
313
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|6
|2
|28 - 18
|33
|2.
|1:3
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|3.
|17
|7
|7
|3
|32 - 29
|28
|4.
|16
|6
|9
|1
|28 - 18
|27
|5.
|15
|7
|3
|5
|25 - 18
|24
|6.
|3:1
|16
|7
|2
|7
|30 - 28
|23
|7.
|16
|6
|3
|7
|28 - 30
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|28 - 37
|21
|9.
|16
|5
|4
|7
|30 - 31
|19
|10.
|16
|4
|5
|7
|25 - 31
|17
|11.
|16
|4
|4
|8
|32 - 36
|16
|12.
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|1:3
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|10
|4
|3
|3
|23 - 21
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|17 - 17
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|7.
|3:1
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|10.
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|2.
|9
|3
|6
|0
|15 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|4.
|1:3
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|3:1
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|7.
|8
|3
|0
|5
|10 - 20
|9
|8.
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|15 - 21
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|11 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|10 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|10 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4