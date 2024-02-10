  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
1:3
Конец матча
ФК Сидней
0'
0:1
4' Гол
Грант Райан
0:2
8' Гол
Касерес Энтони
0:3
20' Гол в свои ворота
Даниель Холл
41' Желтая карточка
Даниель Холл
1:3
56' Гол
Торрес Анхель
66' Желтая карточка
Кальтак Брайан
75' Желтая карточка
Hayden Matthews
89' Желтая карточка
Торрес Анхель
90'+6
20
Вукович
Дэнни
2
Брито
Микаель
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
18
Фаррелл
Джекоб
7
Теохарус
Кристиан
4
Нисбет
Джошуа
6
Балар
Максимильен
11
Торрес
Анхель
99
Эдмондсон
Райан
39
Miguel
Di
Pizio
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
27
Hayden
Matthews
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
4
Кортни-Перкинс
Джордан
10
Лолли
Джо
26
Брэттан
Люк
12
Corey
Hollman
17
Касерес
Энтони
13
Вуд
Патрик
9
Fabio
da
Silva2
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
ФК Сидней

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

89.5%
26.3%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
47.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Второй тайм

31%
69%
0 побед 9 ничьих 17 побед

48 матчей

29.2%
18.8%
52%
14 побед 9 ничьих 25 побед

Первый тайм

35.4%
22.9%
41.7%
17 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.1%
37.5%
35.4%
13 побед 18 ничьих 17 побед

История матчей

К
3:3
3:2
2:1
К
3:3
0:5
3:2
КФ
0:1
2:0
2:2
0:2
0:3
1:0
1:1
5:2
1:2
1:2
1:1
2:0
1:0
2:3
4:0
2:2
4:1
1:3
4:2
1:5
2:0
2:1
0:1
1:0
2:0
1:0
7:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:3
ПК
3:0
ХАЛ
4:5
ХАЛ
3:2

Голы

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

1.91
1.24

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

49
43

Голов в среднем за матч

1.96
1.87

Среднее время на гол

45
48

Всего голов

93
74

Голов в среднем за матч

1.94
1.54

Тотал матчей

2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
29
Больше 60%
Меньше 40%
19
22
Больше 46%
Меньше 54%
26
16
Больше 33%
Меньше 67%
32
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

46
58

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 11 (1) 0.65
Marco Tulio1 5 (2) 0.29
Куол Алоу 4 0.24
Луаль Джинг 3 (1) 0.18
Кальтак Брайан 2 0.12
Теохарус Кристиан 2 0.12
Роу Сторм 1 0.06
Фаррелл Джекоб 1 0.06
Даниель Холл 1 0.06
Уилсон Уильям 1 0.06
Miguel Di Pizio 1 0.06
Нисбет Джошуа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Смит Ноа 0 0
Брито Микаель 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 8 0.5
Fabio da Silva2 6 (1) 0.38
Кучарски Джейден 2 0.13
Грант Райан 2 0.13
Касерес Энтони 2 0.13
Берджесс Макс 2 0.13
Мак Роберт 2 0.13
Вуд Патрик 1 0.06
Кортни-Перкинс Джордан 1 0.06
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0.06
Родуэлл Джек 1 0.06
Брэттан Люк 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 5 1
Теохарус Кристиан 4 0
Куол Алоу 4 0
Торрес Анхель 2 1
Даниель Холл 3 0
Брито Микаель 3 0
Роу Сторм 1 1
Кальтак Брайан 2 0
Marco Tulio1 2 0
Балар Максимильен 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Harrison Steele 0 1
Вукович Дэнни 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуд Патрик 3 1
Брэттан Люк 4 0
Кинг Джоэл 3 0
Гирдвуд-Райх Джейк 3 0
Грант Райан 2 0
Берджесс Макс 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Fabio da Silva2 2 0
Рэдмейн Эндрю 0 1
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Мак Роберт 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Кучарски Джейден 1 0
Hayden Matthews 1 0
Nathan Amanatidis 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
ФК Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

7
6
Централ Кост Маринерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ФК Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

11
13
Централ Кост Маринерс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
ФК Сидней
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
1
5%
7
47%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
6
27%
5
33%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
32%
2
13%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
6
32%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
3
23%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
5
38%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
3
38%
6
55%
76-90

Забито

33
28
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
1
3%
8
29%
1-15
6
18%
1
4%
16-30
9
27%
9
32%
31-45
6
18%
2
7%
46-60
1
3%
1
4%
61-75
10
30%
7
25%
76-90

Пропущено

21
30
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
3
14%
2
7%
1-15
2
10%
7
23%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
4
19%
5
17%
46-60
2
10%
5
17%
61-75
6
29%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3
Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
ФК Сидней

Точный счет

1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
6 раз 38%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
4
3
3
7
2.5
4
3
2
8
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
4
1.5
5
4
3
4
2.5
3
6
1
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
6
9
8
1.5
9
7
6
11
2.5
7
9
3
14
3.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 17 9 6 2 28 - 18 33
2.
Централ Кост Маринерс
 17 8 4 5 32 - 22 28
3.
Макартур
 17 7 7 3 32 - 29 28
4.
Мельбурн Виктори
 16 6 9 1 28 - 18 27
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 15 7 3 5 25 - 18 24
6.
ФК Сидней
 16 7 2 7 30 - 28 23
7.
Мельбурн Сити
 16 6 3 7 28 - 30 21
8.
Брисбен Роар
 17 6 3 8 28 - 37 21
9.
Аделаида Юнайтед
 16 5 4 7 30 - 31 19
10.
Ньюкасл Джетс
 16 4 5 7 25 - 31 17
11.
Перт Глори
 16 4 4 8 32 - 36 16
12.
Вестерн Юнайтед
 15 2 2 11 13 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Централ Кост Маринерс
 10 5 2 3 21 - 14 17
3.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
4.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 18 - 15 14
5.
Макартур
 9 3 5 1 17 - 17 14
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
7.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
8.
Мельбурн Виктори
 7 3 3 1 13 - 7 12
9.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 9 3 6 0 15 - 11 15
3.
Макартур
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
ФК Сидней
 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 8 3 0 5 10 - 20 9
8.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 8 1 1 6 7 - 22 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 11 (1)
Макартур Жермен Валер 10 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 7
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Даниель Холл получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Г О О О О Л - Даниель Холл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 8'
      Corey Hollman сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Касерес Энтони бьет в цель!
    • 4'
      Касерес Энтони сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Грант Райан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Централ Кост Маринерс 1:3 ФК Сидней онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный