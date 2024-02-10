Тур: 16. Стадион: Индастри Групп Стэдиум.
1:3
Конец матча
0'
0:1
4' ГолГрант Райан
0:2
8' ГолКасерес Энтони
0:3
20' Гол в свои воротаДаниель Холл
41' Желтая карточкаДаниель Холл
1:3
56' ГолТоррес Анхель
66' Желтая карточкаКальтак Брайан
75' Желтая карточкаHayden Matthews
89' Желтая карточкаТоррес Анхель
90'+6
Ход матча
4'
0:1
8'
0:2
20'
0:3
41'
56'
1:3
61'
66'
75'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Даниель
Холл
23
Грант
Райан
10
Лолли
Джо
26
Брэттан
Люк
13
Вуд
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
33 Полл НатанПолузащитник
-
17 Луаль ДжингПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
89.5%
26.3%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
47.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Второй тайм
31%
69%
0 побед 9 ничьих 17 побед
48 матчей
29.2%
18.8%
52%
14 побед 9 ничьих 25 побед
Первый тайм
35.4%
22.9%
41.7%
17 побед 11 ничьих 20 побед
Второй тайм
27.1%
37.5%
35.4%
13 побед 18 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
31
Голов в среднем за матч
1.91
1.24
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
49
43
Голов в среднем за матч
1.96
1.87
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
93
74
Голов в среднем за матч
1.94
1.54
Тотал матчей
2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
29
Больше 60%
Меньше 40%
19
22
Больше 46%
Меньше 54%
26
16
Больше 33%
Меньше 67%
32
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
46
58
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|11 (1)
|0.65
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.29
|Куол Алоу
|4
|0.24
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.18
|Кальтак Брайан
|2
|0.12
|Теохарус Кристиан
|2
|0.12
|Роу Сторм
|1
|0.06
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.06
|Даниель Холл
|1
|0.06
|Уилсон Уильям
|1
|0.06
|Miguel Di Pizio
|1
|0.06
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
|Брито Микаель
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|8
|0.5
|Fabio da Silva2
|6 (1)
|0.38
|Кучарски Джейден
|2
|0.13
|Грант Райан
|2
|0.13
|Касерес Энтони
|2
|0.13
|Берджесс Макс
|2
|0.13
|Мак Роберт
|2
|0.13
|Вуд Патрик
|1
|0.06
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0.06
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.06
|Родуэлл Джек
|1
|0.06
|Брэттан Люк
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|5
|1
|Теохарус Кристиан
|4
|0
|Куол Алоу
|4
|0
|Торрес Анхель
|2
|1
|Даниель Холл
|3
|0
|Брито Микаель
|3
|0
|Роу Сторм
|1
|1
|Кальтак Брайан
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Вукович Дэнни
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуд Патрик
|3
|1
|Брэттан Люк
|4
|0
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Рэдмейн Эндрю
|0
|1
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Hayden Matthews
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
ФК Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
6
Централ Кост Маринерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ФК Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
11
13
Централ Кост Маринерс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
ФК Сидней
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
1
5%
7
47%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
6
27%
5
33%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
32%
2
13%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
6
32%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
3
23%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
5
38%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
3
38%
6
55%
76-90
Забито
33
28
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
1
3%
8
29%
1-15
6
18%
1
4%
16-30
9
27%
9
32%
31-45
6
18%
2
7%
46-60
1
3%
1
4%
61-75
10
30%
7
25%
76-90
Пропущено
21
30
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
3
14%
2
7%
1-15
2
10%
7
23%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
4
19%
5
17%
46-60
2
10%
5
17%
61-75
6
29%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3
Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней
Точный счет
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
6 раз 38%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
43
37
43
28
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
63
34
54
34
36
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
106
98
97
611
79
314
313
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|11 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|10 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4