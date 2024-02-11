Тур: 16. Стадион: CommBank Stadium.
2:1
Перерыв
0'
0:1
5' ГолБухагьяр Трент
1:1
28' ГолБрук Лаклан
2:1
31' ГолБрук Лаклан
36' Желтая карточкаРасселл Тэйт
Ход матча
5'
0:1
28'
31'
2:1
36'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Расселл
Тэйт
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноНападающий
-
66 Zac Bowling
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
31 матч
35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.44
1.4
Среднее время на гол
62
64
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.27
1.56
Среднее время на гол
71
57
Всего голов
42
46
Голов в среднем за матч
1.35
1.48
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
66
60
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брук Лаклан
|7
|0.44
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.31
|Nicolas Milanovic
|4
|0.25
|Пирьес Дилан
|2
|0.13
|Юл Валентино
|2
|0.13
|Фильо Марсело
|1
|0.06
|Бриллант Джошуа
|1
|0.06
|Клисби Джек
|1
|0.06
|Aidan Simmons
|1
|0.06
|Расселл Тэйт
|1
|0.06
|Zachary Sapsford
|1
|0.06
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|11 (2)
|0.65
|Бухагьяр Трент
|5
|0.29
|Clayton Taylor
|4
|0.24
|Грозос Костандинос
|1
|0.06
|Маурагис Лукас
|1
|0.06
|Phillip Cancar
|1
|0.06
|Archie Goodwin
|1
|0.06
|Mark Natta
|1
|0.06
|Justin Vidic
|1
|0.06
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|4
|0
|Nicolas Milanovic
|4
|0
|Oscar Priestman
|4
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Нинкович Милош
|2
|0
|Клисби Джек
|2
|0
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Бидлинг Том
|0
|1
|Aidan Simmons
|0
|1
|Mark Rudan
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Расселл Тэйт
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Грозос Костандинос
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
|Nathan Grimaldi
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
10
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ньюкасл Джетс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
7
10
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Ньюкасл Джетс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
4
29%
4
29%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
21%
3
21%
76-90
Пропущено
9
21
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
11%
3
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
5
24%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
2
22%
6
29%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
3
30%
4
36%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Забито
24
25
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
4
17%
5
20%
1-15
4
17%
5
20%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
5
21%
6
24%
76-90
Пропущено
19
31
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
3
16%
5
16%
1-15
4
21%
1
3%
16-30
5
26%
5
16%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
1
5%
7
23%
61-75
5
26%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
44
43
35
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
81
34
45
16
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
78
88
411
313
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|6
|2
|28 - 18
|33
|2.
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|3.
|17
|7
|7
|3
|32 - 29
|28
|4.
|2:1
|16
|8
|3
|5
|27 - 19
|27
|5.
|16
|6
|9
|1
|28 - 18
|27
|6.
|16
|7
|2
|7
|30 - 28
|23
|7.
|16
|6
|3
|7
|28 - 30
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|28 - 37
|21
|9.
|16
|5
|4
|7
|30 - 31
|19
|10.
|1:2
|17
|4
|5
|8
|26 - 33
|17
|11.
|16
|4
|4
|8
|32 - 36
|16
|12.
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|2:1
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|23 - 21
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|6.
|9
|3
|5
|1
|17 - 17
|14
|7.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|10.
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|11.
|1:2
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|2.
|9
|3
|6
|0
|15 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|7.
|8
|3
|0
|5
|10 - 20
|9
|8.
|1:2
|10
|2
|2
|6
|15 - 23
|8
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|15 - 21
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|11 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|10 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4