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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
2:1
Перерыв
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
5' Гол
Бухагьяр Трент
1:1
28' Гол
Брук Лаклан
2:1
31' Гол
Брук Лаклан
36' Желтая карточка
Расселл Тэйт
30
Taiga
Oliver
Harper
13
Расселл
Тэйт
2
Клеур
Габриэль
6
Фильо
Марсело
19
Клисби
Джек
25
Бриллант
Джошуа
21
Хендрикс
Йоррит
17
Брук
Лаклан
37
Alexander
Badolato
14
Nicolas
Milanovic
9
Антонссон
Маркус
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
27
Nathan
Grimaldi
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
39
Thomas
Aquilina
17
Грозос
Костандинос
6
О'Нилл
Брэндон
13
Clayton
Taylor
7
Бухагьяр
Трент
8
Стамателопулос
Апостолос
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

31 матч

35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

2:2
1:1
2:0
3:2
1:0
2:2
1:1
1:2
1:1
2:0
3:2
1:5
0:2
2:2
4:0
1:1
0:3
2:0
2:2
0:1
2:0
1:2
1:2
1:1
1:1
0:2
2:2
0:1
0:3
2:1
1:2

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.44
1.4

Среднее время на гол

62
64

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.27
1.56

Среднее время на гол

71
57

Всего голов

42
46

Голов в среднем за матч

1.35
1.48

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

66
60

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брук Лаклан 7 0.44
Антонссон Маркус 5 (1) 0.31
Nicolas Milanovic 4 0.25
Пирьес Дилан 2 0.13
Юл Валентино 2 0.13
Фильо Марсело 1 0.06
Бриллант Джошуа 1 0.06
Клисби Джек 1 0.06
Aidan Simmons 1 0.06
Расселл Тэйт 1 0.06
Zachary Sapsford 1 0.06
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Alexander Badolato 0 0
Oscar Priestman 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Marcus Younis 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 11 (2) 0.65
Бухагьяр Трент 5 0.29
Clayton Taylor 4 0.24
Грозос Костандинос 1 0.06
Маурагис Лукас 1 0.06
Phillip Cancar 1 0.06
Archie Goodwin 1 0.06
Mark Natta 1 0.06
Justin Vidic 1 0.06
Ингем Дэйн 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 4 0
Nicolas Milanovic 4 0
Oscar Priestman 4 0
Бриллант Джошуа 1 1
Нинкович Милош 2 0
Клисби Джек 2 0
Шиклуна Дилан 2 0
Бидлинг Том 0 1
Aidan Simmons 0 1
Mark Rudan 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Расселл Тэйт 1 0
Alexander Badolato 1 0
Marcus Younis 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 5 1
Маурагис Лукас 3 0
Бухагьяр Трент 2 0
Phillip Cancar 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Грозос Костандинос 1 0
Пископо Рено 1 0
Daniel Stynes 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Mark Natta 1 0
Nathan Grimaldi 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
10
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ньюкасл Джетс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

7
10
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Ньюкасл Джетс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
4
29%
4
29%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Пропущено

9
21
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
11%
3
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
5
24%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
2
22%
6
29%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
3
30%
4
36%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Забито

24
25
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
4
17%
5
20%
1-15
4
17%
5
20%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
5
21%
6
24%
76-90

Пропущено

19
31
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
3
16%
5
16%
1-15
4
21%
1
3%
16-30
5
26%
5
16%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
1
5%
7
23%
61-75
5
26%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
4
3
3
5
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
4
1.5
4
5
1
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
7
8
1.5
8
8
4
11
2.5
3
13
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 17 9 6 2 28 - 18 33
2.
Централ Кост Маринерс
 17 8 4 5 32 - 22 28
3.
Макартур
 17 7 7 3 32 - 29 28
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2:1 16 8 3 5 27 - 19 27
5.
Мельбурн Виктори
 16 6 9 1 28 - 18 27
6.
ФК Сидней
 16 7 2 7 30 - 28 23
7.
Мельбурн Сити
 16 6 3 7 28 - 30 21
8.
Брисбен Роар
 17 6 3 8 28 - 37 21
9.
Аделаида Юнайтед
 16 5 4 7 30 - 31 19
10.
Ньюкасл Джетс
 1:2 17 4 5 8 26 - 33 17
11.
Перт Глори
 16 4 4 8 32 - 36 16
12.
Вестерн Юнайтед
 15 2 2 11 13 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Централ Кост Маринерс
 10 5 2 3 21 - 14 17
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2:1 9 5 1 3 17 - 9 16
4.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
5.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 18 - 15 14
6.
Макартур
 9 3 5 1 17 - 17 14
7.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
8.
Мельбурн Виктори
 7 3 3 1 13 - 7 12
9.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 1:2 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 9 3 6 0 15 - 11 15
3.
Макартур
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2:1 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
ФК Сидней
 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 8 3 0 5 10 - 20 9
8.
Ньюкасл Джетс
 1:2 10 2 2 6 15 - 23 8
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 8 1 1 6 7 - 22 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 11 (1)
Макартур Жермен Валер 10 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 10 (3)
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Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 7
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 36'
    Расселл Тэйт получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Nicolas Milanovic сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Брук Лаклан бьет в цель!
  • 28'
    Alexander Badolato сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Брук Лаклан бьет в цель!
  • 5'
    Г О О О О Л - Бухагьяр Трент бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Ньюкасл Джетс.
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Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Ньюкасл Джетс
4.80
5.46
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9.93
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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