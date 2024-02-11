Тур: 16. Стадион: CommBank Stadium.
3:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолБухагьяр Трент
1:1
28' ГолБрук Лаклан
2:1
31' ГолБрук Лаклан
36' Желтая карточкаРасселл Тэйт
48' Вторая желтая карточкаРасселл Тэйт
2:2
50' ПенальтиСтамателопулос Апостолос
56' Желтая карточкаГрозос Костандинос
66' Желтая карточкаNathan Grimaldi
2:3
70' ГолСтамателопулос Апостолос
76' Желтая карточкаКлеур Габриэль
3:3
90' ГолФильо Марсело
90' Красная карточкаХендрикс Йоррит
90'+9
Ход матча
5'
0:1
28'
31'
2:1
36'
48'
50'
66'
70'
76'
90'
3:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Расселл
Тэйт
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноНападающий
-
66 Zac Bowling
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
31 матч
35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.44
1.4
Среднее время на гол
62
64
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.27
1.56
Среднее время на гол
71
57
Всего голов
42
46
Голов в среднем за матч
1.35
1.48
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
66
60
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брук Лаклан
|7
|0.44
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.31
|Nicolas Milanovic
|4
|0.25
|Фильо Марсело
|2
|0.13
|Пирьес Дилан
|2
|0.13
|Юл Валентино
|2
|0.13
|Бриллант Джошуа
|1
|0.06
|Клисби Джек
|1
|0.06
|Aidan Simmons
|1
|0.06
|Расселл Тэйт
|1
|0.06
|Zachary Sapsford
|1
|0.06
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Киттель Сонни
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|13 (3)
|0.76
|Бухагьяр Трент
|5
|0.29
|Clayton Taylor
|4
|0.24
|Грозос Костандинос
|1
|0.06
|Маурагис Лукас
|1
|0.06
|Phillip Cancar
|1
|0.06
|Archie Goodwin
|1
|0.06
|Mark Natta
|1
|0.06
|Justin Vidic
|1
|0.06
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|4
|0
|Nicolas Milanovic
|4
|0
|Oscar Priestman
|4
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Нинкович Милош
|2
|0
|Клисби Джек
|2
|0
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Бидлинг Том
|0
|1
|Aidan Simmons
|0
|1
|Mark Rudan
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Nathan Grimaldi
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
13
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ньюкасл Джетс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
7
10
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ньюкасл Джетс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
6% (1)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
13
23
Голы по времени матча
Забито
17
17
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
4
24%
5
29%
29%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
24%
3
18%
76-90
Пропущено
12
24
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
2
17%
6
25%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
2
17%
5
21%
61-75
2
17%
7
29%
29%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
3
30%
4
36%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Забито
27
28
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
4
15%
6
21%
1-15
5
19%
5
18%
16-30
6
22%
3
11%
31-45
4
15%
5
18%
46-60
2
7%
3
11%
61-75
6
22%
6
21%
76-90
Пропущено
22
34
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
4
18%
5
15%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
5
23%
6
18%
31-45
2
9%
5
15%
46-60
2
9%
7
21%
61-75
5
23%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
61
54
43
45
16
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
91
34
55
16
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
152
88
98
511
413
115
115
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|10 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4