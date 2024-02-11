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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
3:3
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
5' Гол
Бухагьяр Трент
1:1
28' Гол
Брук Лаклан
2:1
31' Гол
Брук Лаклан
36' Желтая карточка
Расселл Тэйт
48' Вторая желтая карточка
Расселл Тэйт
2:2
50' Пенальти
Стамателопулос Апостолос
56' Желтая карточка
Грозос Костандинос
66' Желтая карточка
Nathan Grimaldi
2:3
70' Гол
Стамателопулос Апостолос
76' Желтая карточка
Клеур Габриэль
3:3
90' Гол
Фильо Марсело
90' Красная карточка
Хендрикс Йоррит
90'+9
30
Taiga
Oliver
Harper
13
Расселл
Тэйт
2
Клеур
Габриэль
6
Фильо
Марсело
19
Клисби
Джек
25
Бриллант
Джошуа
21
Хендрикс
Йоррит
17
Брук
Лаклан
37
Alexander
Badolato
14
Nicolas
Milanovic
9
Антонссон
Маркус
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
27
Nathan
Grimaldi
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
39
Thomas
Aquilina
17
Грозос
Костандинос
6
О'Нилл
Брэндон
13
Clayton
Taylor
7
Бухагьяр
Трент
8
Стамателопулос
Апостолос
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

31 матч

35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

2:2
1:1
2:0
3:2
1:0
2:2
1:1
1:2
1:1
2:0
3:2
1:5
0:2
2:2
4:0
1:1
0:3
2:0
2:2
0:1
2:0
1:2
1:2
1:1
1:1
0:2
2:2
0:1
0:3
2:1
1:2

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.44
1.4

Среднее время на гол

62
64

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.27
1.56

Среднее время на гол

71
57

Всего голов

42
46

Голов в среднем за матч

1.35
1.48

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

66
60

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брук Лаклан 7 0.44
Антонссон Маркус 5 (1) 0.31
Nicolas Milanovic 4 0.25
Фильо Марсело 2 0.13
Пирьес Дилан 2 0.13
Юл Валентино 2 0.13
Бриллант Джошуа 1 0.06
Клисби Джек 1 0.06
Aidan Simmons 1 0.06
Расселл Тэйт 1 0.06
Zachary Sapsford 1 0.06
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Alexander Badolato 0 0
Oscar Priestman 0 0
Киттель Сонни 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Marcus Younis 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 13 (3) 0.76
Бухагьяр Трент 5 0.29
Clayton Taylor 4 0.24
Грозос Костандинос 1 0.06
Маурагис Лукас 1 0.06
Phillip Cancar 1 0.06
Archie Goodwin 1 0.06
Mark Natta 1 0.06
Justin Vidic 1 0.06
Ингем Дэйн 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 4 0
Nicolas Milanovic 4 0
Oscar Priestman 4 0
Бриллант Джошуа 1 1
Хендрикс Йоррит 1 1
Расселл Тэйт 1 1
Нинкович Милош 2 0
Клисби Джек 2 0
Шиклуна Дилан 2 0
Бидлинг Том 0 1
Aidan Simmons 0 1
Mark Rudan 1 0
Клеур Габриэль 1 0
Alexander Badolato 1 0
Marcus Younis 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 5 1
Маурагис Лукас 3 0
Бухагьяр Трент 2 0
Грозос Костандинос 2 0
Phillip Cancar 2 0
Nathan Grimaldi 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Пископо Рено 1 0
Daniel Stynes 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Mark Natta 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
13
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ньюкасл Джетс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

7
10
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ньюкасл Джетс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
6% (1)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

17
17
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
4
24%
5
29%
29%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
24%
3
18%
76-90

Пропущено

12
24
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
2
17%
6
25%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
2
17%
5
21%
61-75
2
17%
7
29%
29%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
3
30%
4
36%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Забито

27
28
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
4
15%
6
21%
1-15
5
19%
5
18%
16-30
6
22%
3
11%
31-45
4
15%
5
18%
46-60
2
7%
3
11%
61-75
6
22%
6
21%
76-90

Пропущено

22
34
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
4
18%
5
15%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
5
23%
6
18%
31-45
2
9%
5
15%
46-60
2
9%
7
21%
61-75
5
23%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
1
5
4
1.5
4
3
4
5
2.5
1
6
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
9
1
3
4
1.5
5
5
1
6
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
2
8
8
1.5
9
8
5
11
2.5
4
13
1
15
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 17 9 6 2 28 - 18 33
2.
Централ Кост Маринерс
 17 8 4 5 32 - 22 28
3.
Макартур
 17 7 7 3 32 - 29 28
4.
Мельбурн Виктори
 16 6 9 1 28 - 18 27
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 16 7 4 5 28 - 21 25
6.
ФК Сидней
 16 7 2 7 30 - 28 23
7.
Мельбурн Сити
 16 6 3 7 28 - 30 21
8.
Брисбен Роар
 17 6 3 8 28 - 37 21
9.
Аделаида Юнайтед
 16 5 4 7 30 - 31 19
10.
Ньюкасл Джетс
 17 4 6 7 28 - 34 18
11.
Перт Глори
 16 4 4 8 32 - 36 16
12.
Вестерн Юнайтед
 15 2 2 11 13 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Централ Кост Маринерс
 10 5 2 3 21 - 14 17
3.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 18 - 11 14
5.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 18 - 15 14
6.
Макартур
 9 3 5 1 17 - 17 14
7.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
8.
Мельбурн Виктори
 7 3 3 1 13 - 7 12
9.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 9 3 6 0 15 - 11 15
3.
Макартур
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
ФК Сидней
 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 8 3 0 5 10 - 20 9
8.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 17 - 24 9
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 8 1 1 6 7 - 22 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 13 (1)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Макартур Жермен Валер 10 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 10 (3)
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Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 7
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Расселл Тэйт получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Nicolas Milanovic сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Брук Лаклан бьет в цель!
    • 28'
      Alexander Badolato сделал результативную передачу.
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