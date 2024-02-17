Тур: 17. Стадион: Юбилейный стадион Нетстрата.
2:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаCorey Hollman
1:0
27' ГолМак Роберт
2:0
84' ПенальтиFabio da Silva2
2:1
90' ГолХави Лопеc
90'+6
Ход матча
24'
27'
1:0
84'
2:0
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
21
Хави
Лопеc
10
Клаф
Зак
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
-
-
40 Ethan Cox
-
-
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
ФК Сидней
Аделаида Юнайтед
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64%
40%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 17 побед
51 матч
41.2%
19.6%
39.2%
21 победа 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
31.4%
41.2%
27.4%
16 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
31.4%
35.3%
33.3%
16 побед 18 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
41
Голов в среднем за матч
1.48
1.58
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.54
1.28
Среднее время на гол
58
70
Всего голов
77
73
Голов в среднем за матч
1.51
1.43
Тотал матчей
2.5
49
Больше 96%
Меньше 4%
2
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
34
Больше 67%
Меньше 33%
17
15
Больше 29%
Меньше 71%
36
6
Больше 12%
Меньше 88%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
59
62
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|8
|0.47
|Fabio da Silva2
|7 (2)
|0.41
|Мак Роберт
|3
|0.18
|Кучарски Джейден
|2
|0.12
|Касерес Энтони
|2
|0.12
|Грант Райан
|2
|0.12
|Берджесс Макс
|2
|0.12
|Вуд Патрик
|1
|0.06
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0.06
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.06
|Родуэлл Джек
|1
|0.06
|Брэттан Люк
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|8
|0.47
|Клаф Зак
|6 (4)
|0.35
|Халлоран Бен
|4
|0.24
|Nestor Irankunda
|2
|0.12
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.12
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.06
|_Luka Jovanovic
|1
|0.06
|Хави Лопеc
|1
|0.06
|Танниклифф Райан
|1
|0.06
|Анселл Николас
|1
|0.06
|Alexandar Popovic
|1
|0.06
|Musa Toure
|1
|0.06
|Panagiotis Kikianis
|1
|0.06
|Китто Райан
|0
|0
|Austin Ayoubi
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуд Патрик
|3
|1
|Брэттан Люк
|4
|0
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Рэдмейн Эндрю
|0
|1
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Corey Hollman
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Hayden Matthews
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|4
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|4
|0
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Уорленд Бен
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Маук Стефан
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Аделаида Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
5
ФК Сидней
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Аделаида Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
12
21
ФК Сидней
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Аделаида Юнайтед
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
6
40%
1
13%
76-90
Пропущено
12
12
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
7
58%
4
33%
76-90
Забито
15
22
12 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
7
47%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Пропущено
19
22
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
4
18%
1-15
6
32%
1
5%
16-30
5
26%
7
32%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Забито
30
30
19 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
8
27%
3
10%
1-15
2
7%
6
20%
16-30
9
30%
4
13%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
1
3%
7
23%
61-75
8
27%
6
20%
76-90
Пропущено
31
34
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
2
6%
6
18%
1-15
7
23%
5
15%
16-30
5
16%
7
21%
31-45
5
16%
5
15%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
7
23%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0
Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2
Результаты матчей
ФК Сидней
Аделаида Юнайтед
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
82
53
64
44
55
26
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
43
54
25
36
25
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
107
89
710
710
314
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|6
|2
|28 - 18
|33
|2.
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|3.
|17
|7
|7
|3
|32 - 29
|28
|4.
|0:0
|17
|6
|10
|1
|28 - 18
|28
|5.
|17
|8
|2
|7
|32 - 29
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|28 - 21
|25
|7.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|28 - 30
|22
|8.
|17
|6
|3
|8
|28 - 37
|21
|9.
|17
|5
|4
|8
|31 - 33
|19
|10.
|18
|4
|6
|8
|28 - 36
|18
|11.
|16
|4
|4
|8
|32 - 36
|16
|12.
|16
|3
|2
|11
|15 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|4.
|10
|4
|3
|3
|23 - 21
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|7.
|9
|3
|5
|1
|17 - 17
|14
|8.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|9.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|2.
|0:0
|10
|3
|7
|0
|15 - 11
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|7.
|0:0
|8
|3
|0
|5
|10 - 20
|9
|8.
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|15 - 21
|6
|11.
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|12.
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|10 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4