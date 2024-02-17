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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
ФК Сидней
2:1
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
24' Желтая карточка
Corey Hollman
1:0
27' Гол
Мак Роберт
2:0
84' Пенальти
Fabio da Silva2
2:1
90' Гол
Хави Лопеc
90'+6
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
27
Hayden
Matthews
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
4
Кортни-Перкинс
Джордан
26
Брэттан
Люк
12
Corey
Hollman
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
17
Касерес
Энтони
9
Fabio
da
Silva2
1
Делянов
Джеймс
21
Хави
Лопеc
51
Panagiotis
Kikianis
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
55
Ethan
Alagich
10
Клаф
Зак
6
Маук
Стефан
27
Кавалло
Джошуа
9
Ибусуки
Хироси
ФК Сидней
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

ФК Сидней
Аделаида Юнайтед

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
40%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 17 побед

51 матч

41.2%
19.6%
39.2%
21 победа 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

31.4%
41.2%
27.4%
16 побед 21 ничья 14 побед

Второй тайм

31.4%
35.3%
33.3%
16 побед 18 ничьих 17 побед

История матчей

4:3
1:5
1:1
2:2
2:3
1:2
2:1
1:4
2:2
1:0
1:1
2:1
2:3
2:0
2:1
КФ
2:1
1:1
3:0
0:0
0:1
КФ
2:1
2:0
0:4
0:0
0:2
2:2
2:1
КФ
2:1
4:1
0:1
0:3
3:1
0:3
2:2
2:1
3:0
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

37
41

Голов в среднем за матч

1.48
1.58

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.54
1.28

Среднее время на гол

58
70

Всего голов

77
73

Голов в среднем за матч

1.51
1.43

Тотал матчей

2.5
49
Больше 96%
Меньше 4%
2
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
34
Больше 67%
Меньше 33%
17
15
Больше 29%
Меньше 71%
36
6
Больше 12%
Меньше 88%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

59
62

Бомбардиры внутри турнира

ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 8 0.47
Fabio da Silva2 7 (2) 0.41
Мак Роберт 3 0.18
Кучарски Джейден 2 0.12
Касерес Энтони 2 0.12
Грант Райан 2 0.12
Берджесс Макс 2 0.12
Вуд Патрик 1 0.06
Кортни-Перкинс Джордан 1 0.06
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0.06
Родуэлл Джек 1 0.06
Брэттан Люк 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 8 0.47
Клаф Зак 6 (4) 0.35
Халлоран Бен 4 0.24
Nestor Irankunda 2 0.12
Бернардо Эспиноса 2 0.12
Giuseppe Bovalina 1 0.06
_Luka Jovanovic 1 0.06
Хави Лопеc 1 0.06
Танниклифф Райан 1 0.06
Анселл Николас 1 0.06
Alexandar Popovic 1 0.06
Musa Toure 1 0.06
Panagiotis Kikianis 1 0.06
Китто Райан 0 0
Austin Ayoubi 0 0

Карточки

ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуд Патрик 3 1
Брэттан Люк 4 0
Кинг Джоэл 3 0
Гирдвуд-Райх Джейк 3 0
Грант Райан 2 0
Берджесс Макс 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Fabio da Silva2 2 0
Рэдмейн Эндрю 0 1
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Мак Роберт 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Corey Hollman 1 0
Кучарски Джейден 1 0
Hayden Matthews 1 0
Nathan Amanatidis 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 4 1
Sanchez Cortes Isaias 4 0
Танниклифф Райан 3 0
Ибусуки Хироси 2 0
Alexandar Popovic 2 0
_Luka Jovanovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Уорленд Бен 0 1
Хави Лопеc 1 0
Маук Стефан 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Карл Виарт 1 0

Результаты матчей

ФК Сидней
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Аделаида Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
5
ФК Сидней
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Аделаида Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

12
21
ФК Сидней
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Аделаида Юнайтед
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
6
40%
1
13%
76-90

Пропущено

12
12
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
7
58%
4
33%
76-90

Забито

15
22
12 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
7
47%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Пропущено

19
22
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
4
18%
1-15
6
32%
1
5%
16-30
5
26%
7
32%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Забито

30
30
19 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
8
27%
3
10%
1-15
2
7%
6
20%
16-30
9
30%
4
13%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
1
3%
7
23%
61-75
8
27%
6
20%
76-90

Пропущено

31
34
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
2
6%
6
18%
1-15
7
23%
5
15%
16-30
5
16%
7
21%
31-45
5
16%
5
15%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
7
23%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Сидней
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0
Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2

Результаты матчей

ФК Сидней
Аделаида Юнайтед

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ФК Сидней
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
3
1.5
6
4
4
4
2.5
5
5
2
6
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
3
5
4
1.5
2
5
3
6
2.5
2
5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
10
7
1.5
8
9
7
10
2.5
7
10
3
14
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 17 9 6 2 28 - 18 33
2.
Централ Кост Маринерс
 17 8 4 5 32 - 22 28
3.
Макартур
 17 7 7 3 32 - 29 28
4.
Мельбурн Виктори
 0:0 17 6 10 1 28 - 18 28
5.
ФК Сидней
 17 8 2 7 32 - 29 26
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 16 7 4 5 28 - 21 25
7.
Мельбурн Сити
 0:0 17 6 4 7 28 - 30 22
8.
Брисбен Роар
 17 6 3 8 28 - 37 21
9.
Аделаида Юнайтед
 17 5 4 8 31 - 33 19
10.
Ньюкасл Джетс
 18 4 6 8 28 - 36 18
11.
Перт Глори
 16 4 4 8 32 - 36 16
12.
Вестерн Юнайтед
 16 3 2 11 15 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Централ Кост Маринерс
 10 5 2 3 21 - 14 17
3.
ФК Сидней
 8 5 0 3 16 - 11 15
4.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 18 - 11 14
6.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 18 - 15 14
7.
Макартур
 9 3 5 1 17 - 17 14
8.
Мельбурн Сити
 0:0 9 3 4 2 18 - 10 13
9.
Мельбурн Виктори
 0:0 7 3 3 1 13 - 7 12
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 8 2 1 5 8 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 0:0 10 3 7 0 15 - 11 16
3.
Макартур
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
ФК Сидней
 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 0:0 8 3 0 5 10 - 20 9
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Аделаида Юнайтед
 7 1 1 5 8 - 12 4
12.
Вестерн Юнайтед
 8 1 1 6 7 - 22 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 13 (1)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Макартур Жермен Валер 10 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Касерес Энтони сделал результативную передачу.
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    • 27'
      Г О О О О Л - Мак Роберт бьет в цель!
    • 24'
      Corey Hollman получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Joshua Cavallo уходит с поля. Harry Van der Saag выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч ФК Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед онлайн

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