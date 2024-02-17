Тур: 17. Стадион: ААМИ Парк.
0:0
Второй тайм: 72'
0'
5' Желтая карточкаМашаш Зинедин
15' Желтая карточкаДжегго Джеймс
35' Желтая карточкаМонге Фабиан
71' Желтая карточкаГерия Джейсон
71' Желтая карточкаЯколиш Марин
Ход матча
15'
35'
62'
71'
71'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
20
Иззо
Пол
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
24
Eli
Adams
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
11 Нател Лео
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Нападающий
-
24 Eli AdamsНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
43 матча
34.9%
27.9%
37.2%
15 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
32.6%
39.5%
27.9%
14 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.6%
44.2%
30.2%
11 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.67
1.45
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.59
1.29
Среднее время на гол
56
70
Всего голов
70
59
Голов в среднем за матч
1.63
1.37
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
30
Больше 70%
Меньше 30%
13
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7
|0.41
|Арслан Толгай-Али
|5 (1)
|0.29
|Антонис Терри
|4 (1)
|0.24
|Нател Лео
|2
|0.12
|Угаркович Стивен
|2
|0.12
|Маццео Бенджамин
|2
|0.12
|Яколиш Марин
|1
|0.06
|Гуд Кёртис
|1
|0.06
|Сахи Хамза
|1
|0.06
|Леки Мэттью
|1
|0.06
|Лопане Алессандро
|1
|0.06
|Бехич Азиз
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Капуто Макс
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|13 (2)
|0.76
|Машаш Зинедин
|5
|0.29
|Nishan Velupillay
|2
|0.12
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.12
|Чапман Коннор
|1
|0.06
|Фолами Бен
|1
|0.06
|Тиг Райан
|1
|0.06
|Родерик Миранда
|1
|0.06
|Eli Adams
|1
|0.06
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Траоре Адама III
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Сахи Хамза
|4
|0
|Тэлбот Каллум
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Антонис Терри
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Супрайен Самуэль
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Яколиш Марин
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|5
|1
|Траоре Адама III
|3
|1
|Машаш Зинедин
|4
|0
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Монге Фабиан
|2
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мельбурн Виктори
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
5
Мельбурн Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
6
14
Мельбурн Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Мельбурн Виктори
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
4
22%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
5
28%
4
29%
76-90
Пропущено
10
12
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
4
40%
7
58%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Пропущено
19
6
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
16%
2
33%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
2
33%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Забито
29
28
9 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
5
17%
3
11%
1-15
1
3%
5
18%
16-30
3
10%
8
29%
31-45
7
24%
4
14%
46-60
6
21%
3
11%
61-75
7
24%
5
18%
76-90
Пропущено
29
18
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
10%
3
17%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
6
21%
3
17%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
9
31%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
Точный счет
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
8
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
1:1
7 раз 44%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
8
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
44
34
35
25
17
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
44
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
88
79
313
412
115
214
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|6
|2
|28 - 18
|33
|2.
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|3.
|17
|7
|7
|3
|32 - 29
|28
|4.
|0:0
|17
|6
|10
|1
|28 - 18
|28
|5.
|17
|8
|2
|7
|32 - 29
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|28 - 21
|25
|7.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|28 - 30
|22
|8.
|17
|6
|3
|8
|28 - 37
|21
|9.
|17
|5
|4
|8
|31 - 33
|19
|10.
|18
|4
|6
|8
|28 - 36
|18
|11.
|16
|4
|4
|8
|32 - 36
|16
|12.
|16
|3
|2
|11
|15 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|4.
|10
|4
|3
|3
|23 - 21
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|7.
|9
|3
|5
|1
|17 - 17
|14
|8.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|9.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|2.
|0:0
|10
|3
|7
|0
|15 - 11
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|7.
|0:0
|8
|3
|0
|5
|10 - 20
|9
|8.
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|15 - 21
|6
|11.
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|12.
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|10 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4