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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Мельбурн Сити
0:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
5' Желтая карточка
Машаш Зинедин
15' Желтая карточка
Джегго Джеймс
35' Желтая карточка
Монге Фабиан
71' Желтая карточка
Герия Джейсон
71' Желтая карточка
Яколиш Марин
90'+5
1
Янг
Джейми
2
Геллоуэй
Скотт
26
Супрайен
Самуэль
22
Гуд
Кёртис
25
Тэлбот
Каллум
6
Угаркович
Стивен
8
Джегго
Джеймс
15
Нэббаут
Эндрю
23
Тилио
Марко
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
20
Иззо
Пол
14
Чапман
Коннор
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
2
Герия
Джейсон
18
Монге
Фабиан
8
Машаш
Зинедин
25
Тиг
Райан
19
Арзани
Дэниел
24
Eli
Adams
17
Nishan
Velupillay
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

43 матча

34.9%
27.9%
37.2%
15 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

32.6%
39.5%
27.9%
14 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.6%
44.2%
30.2%
11 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

0:0
2:1
3:2
0:2
3:0
1:1
2:2
1:1
7:0
0:6
2:1
1:2
0:0
1:1
1:1
1:2
1:2
0:1
1:2
2:1
1:2
КФ
0:2
1:4
2:2
2:1
3:2
3:0
3:0
3:0
1:0
5:2
4:0
1:3
0:0
2:1
1:2
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.67
1.45

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.59
1.29

Среднее время на гол

56
70

Всего голов

70
59

Голов в среднем за матч

1.63
1.37

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
30
Больше 70%
Меньше 30%
13
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 7 0.41
Арслан Толгай-Али 5 (1) 0.29
Антонис Терри 4 (1) 0.24
Нател Лео 2 0.12
Угаркович Стивен 2 0.12
Маццео Бенджамин 2 0.12
Яколиш Марин 1 0.06
Гуд Кёртис 1 0.06
Сахи Хамза 1 0.06
Леки Мэттью 1 0.06
Лопане Алессандро 1 0.06
Бехич Азиз 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Капуто Макс 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 13 (2) 0.76
Машаш Зинедин 5 0.29
Nishan Velupillay 2 0.12
Арзани Дэниел 2 (1) 0.12
Чапман Коннор 1 0.06
Фолами Бен 1 0.06
Тиг Райан 1 0.06
Родерик Миранда 1 0.06
Eli Adams 1 0.06
Бриммер Джейк 0 0
Траоре Адама III 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арслан Толгай-Али 3 1
Сахи Хамза 4 0
Тэлбот Каллум 4 0
Бехич Азиз 3 0
Гуд Кёртис 3 0
Янг Джейми 2 0
Антонис Терри 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Яколиш Марин 2 0
Нател Лео 2 0
Леки Мэттью 1 0
Супрайен Самуэль 1 0
Джегго Джеймс 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Аурелио Видмар 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 5 1
Траоре Адама III 3 1
Машаш Зинедин 4 0
Да Сильва Дамьен 3 0
Rai IV 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Чапман Коннор 2 0
Герия Джейсон 2 0
Монге Фабиан 2 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Nishan Velupillay 1 0
Eli Adams 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Мельбурн Виктори
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
5
Мельбурн Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

6
14
Мельбурн Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Мельбурн Виктори
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
4
22%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
5
28%
4
29%
76-90

Пропущено

10
12
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
4
40%
7
58%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

19
6
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
16%
2
33%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
2
33%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Забито

29
28
9 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
5
17%
3
11%
1-15
1
3%
5
18%
16-30
3
10%
8
29%
31-45
7
24%
4
14%
46-60
6
21%
3
11%
61-75
7
24%
5
18%
76-90

Пропущено

29
18
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
10%
3
17%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
6
21%
3
17%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
9
31%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

Точный счет

0:0
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
8
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
1:1
7 раз 41%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
8
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
1
4
5
1.5
3
4
3
6
2.5
2
5
1
8
3.5
1
6
1
8
4.5
1
6
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
4
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
7
10
3
14
2.5
4
13
1
16
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 17 9 6 2 28 - 18 33
2.
Централ Кост Маринерс
 17 8 4 5 32 - 22 28
3.
Макартур
 17 7 7 3 32 - 29 28
4.
Мельбурн Виктори
 17 6 10 1 28 - 18 28
5.
ФК Сидней
 17 8 2 7 32 - 29 26
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 16 7 4 5 28 - 21 25
7.
Мельбурн Сити
 17 6 4 7 28 - 30 22
8.
Брисбен Роар
 18 6 3 9 30 - 40 21
9.
Аделаида Юнайтед
 17 5 4 8 31 - 33 19
10.
Перт Глори
 17 5 4 8 35 - 38 19
11.
Ньюкасл Джетс
 18 4 6 8 28 - 36 18
12.
Вестерн Юнайтед
 16 3 2 11 15 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Централ Кост Маринерс
 10 5 2 3 21 - 14 17
3.
ФК Сидней
 8 5 0 3 16 - 11 15
4.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 18 - 11 14
6.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 18 - 15 14
7.
Макартур
 9 3 5 1 17 - 17 14
8.
Перт Глори
 8 4 1 3 20 - 17 13
9.
Мельбурн Сити
 9 3 4 2 18 - 10 13
10.
Мельбурн Виктори
 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 8 2 1 5 8 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 10 3 7 0 15 - 11 16
3.
Макартур
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
ФК Сидней
 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 8 3 0 5 10 - 20 9
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Аделаида Юнайтед
 7 1 1 5 8 - 12 4
12.
Вестерн Юнайтед
 8 1 1 6 7 - 22 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Макартур Жермен Валер 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Fabian Monge получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Джегго Джеймс получил желтую карточку от судьи
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    • 5'
      Машаш Зинедин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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