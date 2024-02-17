Тур: 17. Стадион: ААМИ Парк.
0:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаМашаш Зинедин
15' Желтая карточкаДжегго Джеймс
35' Желтая карточкаМонге Фабиан
71' Желтая карточкаГерия Джейсон
71' Желтая карточкаЯколиш Марин
90'+5
Ход матча
15'
35'
62'
71'
71'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
20
Иззо
Пол
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
24
Eli
Adams
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
11 Нател Лео
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Нападающий
-
24 Eli AdamsНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
43 матча
34.9%
27.9%
37.2%
15 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
32.6%
39.5%
27.9%
14 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.6%
44.2%
30.2%
11 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.67
1.45
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.59
1.29
Среднее время на гол
56
70
Всего голов
70
59
Голов в среднем за матч
1.63
1.37
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
30
Больше 70%
Меньше 30%
13
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7
|0.41
|Арслан Толгай-Али
|5 (1)
|0.29
|Антонис Терри
|4 (1)
|0.24
|Нател Лео
|2
|0.12
|Угаркович Стивен
|2
|0.12
|Маццео Бенджамин
|2
|0.12
|Яколиш Марин
|1
|0.06
|Гуд Кёртис
|1
|0.06
|Сахи Хамза
|1
|0.06
|Леки Мэттью
|1
|0.06
|Лопане Алессандро
|1
|0.06
|Бехич Азиз
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Капуто Макс
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|13 (2)
|0.76
|Машаш Зинедин
|5
|0.29
|Nishan Velupillay
|2
|0.12
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.12
|Чапман Коннор
|1
|0.06
|Фолами Бен
|1
|0.06
|Тиг Райан
|1
|0.06
|Родерик Миранда
|1
|0.06
|Eli Adams
|1
|0.06
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Траоре Адама III
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Сахи Хамза
|4
|0
|Тэлбот Каллум
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Антонис Терри
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Яколиш Марин
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Супрайен Самуэль
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|5
|1
|Траоре Адама III
|3
|1
|Машаш Зинедин
|4
|0
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Монге Фабиан
|2
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Мельбурн Виктори
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
5
Мельбурн Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
6
14
Мельбурн Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Мельбурн Виктори
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
4
22%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
5
28%
4
29%
76-90
Пропущено
10
12
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
4
40%
7
58%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Пропущено
19
6
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
16%
2
33%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
2
33%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Забито
29
28
9 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
5
17%
3
11%
1-15
1
3%
5
18%
16-30
3
10%
8
29%
31-45
7
24%
4
14%
46-60
6
21%
3
11%
61-75
7
24%
5
18%
76-90
Пропущено
29
18
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
10%
3
17%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
6
21%
3
17%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
9
31%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
8
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
1:1
7 раз 41%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
8
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
61
45
34
36
25
18
16
18
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
82
44
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
89
710
314
413
116
215
116
116
116
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4