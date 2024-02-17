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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Перт Глори
3:2
Конец матча
Брисбен Роар
0'
1:0
24' Гол
Таггарт Адам
1:1
29' Гол
Милеуснич Никола
1:2
36' Гол
Thomas Waddingham
2:2
73' Гол
Таггарт Адам
3:2
78' Гол
Цолаковски Стефан
90'+7
1
Сэил
Оливер
3
Jacob
Muir
29
Лахман
Даррил
15
Сусняр
Александар
16
Роулинс
Джошуа
14
Riley
Warland
23
Daniel
Bennie
20
Giordano
Colli
77
Камау
Брюс
9
David
Williams
III
22
Таггарт
Адам
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
21
Antonee
Burke-Gilroy
10
Милеуснич
Никола
6
Joe
Caletti
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
16
Thomas
Waddingham
23
Keegan
Jelacic
Перт Глори
Брисбен Роар

История личных встреч

Перт Глори
Брисбен Роар

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 17 побед

42 матча

35.7%
21.4%
42.9%
15 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
15 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.2%
33.3%
40.5%
11 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

2:1
2:1
2:1
1:4
2:0
1:0
2:1
3:1
1:1
1:1
4:0
2:4
2:1
2:3
3:2
1:2
3:1
2:2
2:1
КФ
0:2
6:3
2:1
1:0
2:2
1:1
3:2
3:1
0:0
1:0
0:1
0:1
1:0
2:1
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:3
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:4

Голы

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

1.95
1.29

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.71
1.48

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

77
58

Голов в среднем за матч

1.83
1.38

Тотал матчей

2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

49
65

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 12 0.71
Цолаковски Стефан 6 0.35
David Williams III 4 0.24
Сусняр Александар 2 0.12
Амини Мустафа 2 (2) 0.12
Божанич Оливер 1 0.06
Хелифи Салим 1 0.06
Иванович Люк 1 0.06
Биверс Марк 1 0.06
Карлуччо Джеррод 1 0.06
Роулинс Джошуа 1 0.06
Kaelan Majekodunmi 1 0.06
Joel Anasmo 1 0.06
Giordano Colli 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0
Daniel Bennie 0 0
Riley Warland 0 0
Остлер Трент 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 7 (3) 0.39
Милеуснич Никола 5 0.28
Thomas Waddingham 4 0.22
Хор Генри 3 0.17
Беренгер Флорен 2 0.11
Jonas Markovski 2 0.11
Keegan Jelacic 1 0.06
Трюин Кай 1 0.06
Хинджерт Джек 1 0.06
Браун Кори 1 0.06
Jez Lofthouse 1 0.06
Ayom Majok 1 0.06
Rylan Brownlie 1 0.06
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Олдред Том 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 4 1
Цолаковски Стефан 5 0
Кутрумбис Джон 5 0
Амини Мустафа 3 0
Карлуччо Джеррод 3 0
Giordano Colli 3 0
Alen Stajcic 3 0
Биверс Марк 1 1
Камау Брюс 1 1
Таггарт Адам 2 0
Хелифи Салим 1 0
Сэил Оливер 1 0
David Williams III 1 0
Riley Warland 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Cameron Cook 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 2 1
Хинджерт Джек 3 0
Невилл Скотт 3 0
Олдред Том 3 0
Louis Zabala 3 0
Jez Lofthouse 2 0
Армиенто Карло 2 0
Фрик Мэклин 2 0
Ayom Majok 2 0
James Nikolovski 2 0
Keegan Jelacic 0 1
Браун Кори 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Трюин Кай 1 0
Alex Parson 1 0
Хор Генри 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Брисбен Роар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
8
Перт Глори
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Брисбен Роар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

10
16
Перт Глори
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

18
24

Голы по времени матча

Забито

20
12
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
5
25%
4
33%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

17
25
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
2
8%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
5
29%
29%
4
16%
31-45
2
12%
6
24%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
3
18%
7
28%
76-90

Забито

17
18
3 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
7
41%
3
17%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
16%
1
7%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
5
33%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Забито

37
30
10 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
5%
5
17%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
7
19%
6
20%
46-60
8
22%
7
23%
61-75
12
32%
3
10%
76-90

Пропущено

36
40
19 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
4
11%
3
8%
1-15
6
17%
6
15%
16-30
9
25%
5
13%
31-45
5
14%
11
28%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
7
19%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2
Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1
Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2

Результаты матчей

Перт Глори
Брисбен Роар

Точный счет

3:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
5
4
4
4
2.5
3
6
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
4
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
16
2
13
4
1.5
9
9
5
12
2.5
3
15
1
16
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 17 9 6 2 28 - 18 33
2.
Централ Кост Маринерс
 17 8 4 5 32 - 22 28
3.
Макартур
 17 7 7 3 32 - 29 28
4.
Мельбурн Виктори
 17 6 10 1 28 - 18 28
5.
ФК Сидней
 17 8 2 7 32 - 29 26
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 16 7 4 5 28 - 21 25
7.
Мельбурн Сити
 17 6 4 7 28 - 30 22
8.
Брисбен Роар
 18 6 3 9 30 - 40 21
9.
Аделаида Юнайтед
 17 5 4 8 31 - 33 19
10.
Перт Глори
 17 5 4 8 35 - 38 19
11.
Ньюкасл Джетс
 18 4 6 8 28 - 36 18
12.
Вестерн Юнайтед
 16 3 2 11 15 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Централ Кост Маринерс
 10 5 2 3 21 - 14 17
3.
ФК Сидней
 8 5 0 3 16 - 11 15
4.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 18 - 11 14
6.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 18 - 15 14
7.
Макартур
 9 3 5 1 17 - 17 14
8.
Перт Глори
 8 4 1 3 20 - 17 13
9.
Мельбурн Сити
 9 3 4 2 18 - 10 13
10.
Мельбурн Виктори
 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 8 2 1 5 8 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 10 3 7 0 15 - 11 16
3.
Макартур
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
ФК Сидней
 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 8 3 0 5 10 - 20 9
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Аделаида Юнайтед
 7 1 1 5 8 - 12 4
12.
Вестерн Юнайтед
 8 1 1 6 7 - 22 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Макартур Жермен Валер 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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