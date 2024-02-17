Тур: 17. Стадион: HBF Park.
3:2
Конец матча
0'
1:0
24' ГолТаггарт Адам
1:1
29' ГолМилеуснич Никола
1:2
36' ГолThomas Waddingham
2:2
73' ГолТаггарт Адам
3:2
78' ГолЦолаковски Стефан
90'+7
Ход матча
24'
29'
36'
56'
73'
2:2
78'
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
-
19 Остлер ТрентЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Joel Anasmo
-
-
13 Cameron Cook
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ben Cahn
История личных встреч
Перт Глори
Брисбен Роар
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 17 побед
42 матча
35.7%
21.4%
42.9%
15 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
15 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.2%
33.3%
40.5%
11 побед 14 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
1.95
1.29
Среднее время на гол
46
70
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.71
1.48
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
77
58
Голов в среднем за матч
1.83
1.38
Тотал матчей
2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
49
65
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|12
|0.71
|Цолаковски Стефан
|6
|0.35
|David Williams III
|4
|0.24
|Сусняр Александар
|2
|0.12
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.12
|Божанич Оливер
|1
|0.06
|Хелифи Салим
|1
|0.06
|Иванович Люк
|1
|0.06
|Биверс Марк
|1
|0.06
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.06
|Роулинс Джошуа
|1
|0.06
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.06
|Joel Anasmo
|1
|0.06
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Daniel Bennie
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|7 (3)
|0.39
|Милеуснич Никола
|5
|0.28
|Thomas Waddingham
|4
|0.22
|Хор Генри
|3
|0.17
|Беренгер Флорен
|2
|0.11
|Jonas Markovski
|2
|0.11
|Keegan Jelacic
|1
|0.06
|Трюин Кай
|1
|0.06
|Хинджерт Джек
|1
|0.06
|Браун Кори
|1
|0.06
|Jez Lofthouse
|1
|0.06
|Ayom Majok
|1
|0.06
|Rylan Brownlie
|1
|0.06
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Олдред Том
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|4
|1
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Амини Мустафа
|3
|0
|Карлуччо Джеррод
|3
|0
|Giordano Colli
|3
|0
|Alen Stajcic
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Камау Брюс
|1
|1
|Таггарт Адам
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|2
|1
|Хинджерт Джек
|3
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Олдред Том
|3
|0
|Louis Zabala
|3
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Фрик Мэклин
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|James Nikolovski
|2
|0
|Keegan Jelacic
|0
|1
|Браун Кори
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Хор Генри
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Брисбен Роар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
8
Перт Глори
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Брисбен Роар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
10
16
Перт Глори
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
20
12
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
5
25%
4
33%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
17
25
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
2
8%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
5
29%
29%
4
16%
31-45
2
12%
6
24%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
3
18%
7
28%
76-90
Забито
17
18
3 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
7
41%
3
17%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
16%
1
7%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
5
33%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
21%
3
20%
76-90
Забито
37
30
10 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
5%
5
17%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
7
19%
6
20%
46-60
8
22%
7
23%
61-75
12
32%
3
10%
76-90
Пропущено
36
40
19 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
4
11%
3
8%
1-15
6
17%
6
15%
16-30
9
25%
5
13%
31-45
5
14%
11
28%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
7
19%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2
Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1
Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2
Результаты матчей
Перт Глори
Брисбен Роар
Точный счет
3:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
44
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
45
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
162
134
99
512
315
116
117
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4