Тур: 25. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
24' Желтая карточкаМончини Габриэле
26' Желтая карточкаДарбо Эбрима
52' Желтая карточкаФарес Мохамед
1:0
62' ГолКасами Пайтим
1:1
90' ГолАдорни Давиде
90'+8
Ход матча
24'
26'
52'
62'
1:0
90'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
471 Количество передач 446
-
50 Владение мячом, % 50
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Сампдория
Брешия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
3
0.8
Среднее время на гол
30
112
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.89
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
47
101
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.2
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.2
|Депаоли Фабио
|4
|0.16
|Касами Пайтим
|3
|0.12
|Педрола Эстанис
|3
|0.12
|Де Лука Мануэль
|2
|0.08
|Simone Giordano
|2
|0.08
|Гонсалес Факундо
|2
|0.08
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.08
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.04
|Альварес Агустин
|1
|0.04
|Даниэле Гиларди
|1
|0.04
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|6 (1)
|0.24
|Мончини Габриэле
|6 (2)
|0.24
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.16
|Бизоли Димитри
|2
|0.08
|Бьянки Флавио
|2
|0.08
|Галацци Николас
|1
|0.04
|Адорни Давиде
|1
|0.04
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.04
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|9
|0
|Депаоли Фабио
|7
|0
|Гонсалес Факундо
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Йепес Жерар
|5
|0
|Даниэле Гиларди
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Виейра Ронни
|3
|0
|Эспозито Себастьяно
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Дарбо Эбрима
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Кистана Андреа
|7
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|6
|0
|Галацци Николас
|5
|0
|Пагера Фабрицио
|4
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Фарес Мохамед
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Бертаньоли Массимо
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
9
5
Сампдория
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
11
11
Сампдория
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Брешия
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
20
16
Голы по времени матча
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
3
19%
4
33%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 10
2
11%
8
53%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
6
32%
2
13%
76-90
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
5
31%
3
25%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
20
12
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
5%
2
17%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
7
35%
4
33%
76-90
Забито
32
24
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 7
4 Не забивали 8
2
6%
4
17%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
7
22%
2
8%
31-45
7
22%
5
21%
46-60
7
22%
5
21%
61-75
5
16%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
39
27
15 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 18
3
8%
10
37%
1-15
4
10%
5
19%
16-30
8
21%
2
7%
31-45
7
18%
2
7%
46-60
4
10%
2
7%
61-75
13
33%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3
Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1
Брешия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1
Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1
Результаты матчей
Сампдория
Брешия
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
6 раз 24%
1:1
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
2
9 раз 36%
0
4 раза 16%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
58
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
94
57
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
178
1015
718
124
223
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9