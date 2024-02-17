  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Сампдория
1:1
Конец матча
Брешия
0'
24' Желтая карточка
Мончини Габриэле
26' Желтая карточка
Дарбо Эбрима
52' Желтая карточка
Фарес Мохамед
1:0
62' Гол
Касами Пайтим
1:1
90' Гол
Адорни Давиде
90'+8
1
Станкович
Филип
2
Пиччини
Кристиано
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
23
Депаоли
Фабио
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
3
Баррека
Антонио
19
Альварес
Агустин
9
Де
Лука
Мануэль
22
Андреаччи
Лоренцо
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
6
Фарес
Мохамед
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
7
Бьярнасон
Биркир
11
Мончини
Габриэле
9
Бьянки
Флавио
Сампдория
3-5-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Сампдория
Брешия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
3:1
ТМК
0:2
СA
1:1
СA
5:1
К
2:0
СB
2:0
СB
0:0
СA
3:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

3
0.8

Среднее время на гол

30
112

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.89
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

47
101

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Себастьяно 5 0.2
Борини Фабио 5 (3) 0.2
Депаоли Фабио 4 0.16
Касами Пайтим 3 0.12
Педрола Эстанис 3 0.12
Де Лука Мануэль 2 0.08
Simone Giordano 2 0.08
Гонсалес Факундо 2 0.08
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.08
Мурру Никола 1 0.04
Бенедетти Леонардо 1 0.04
Альварес Агустин 1 0.04
Даниэле Гиларди 1 0.04
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Риччи Матео 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Йепес Жерар 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 6 (1) 0.24
Мончини Габриэле 6 (2) 0.24
Бьярнасон Биркир 4 0.16
Бизоли Димитри 2 0.08
Бьянки Флавио 2 0.08
Галацци Николас 1 0.04
Адорни Давиде 1 0.04
Яллоу Александр 1 0.04
Бертаньоли Массимо 1 0.04
Пагера Фабрицио 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 9 0
Депаоли Фабио 7 0
Гонсалес Факундо 7 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Йепес Жерар 5 0
Даниэле Гиларди 5 0
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Стоянович Петар 4 0
Simone Giordano 2 1
Виейра Ронни 3 0
Эспозито Себастьяно 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Риччи Матео 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Баррека Антонио 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Дарбо Эбрима 1 0
Conti Francesco 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олзер Джакомо 6 1
Кистана Андреа 7 0
Бизоли Димитри 6 0
Дикманн Лоренцо 6 0
Галацци Николас 5 0
Пагера Фабрицио 4 0
Адорни Давиде 4 0
Фарес Мохамед 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Бертаньоли Массимо 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Яллоу Александр 2 0
Уар Матье 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0

Результаты матчей

Сампдория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
5
Сампдория
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

11
11
Сампдория
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Брешия
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

20
16

Голы по времени матча

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
3
19%
4
33%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 10
2
11%
8
53%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
6
32%
2
13%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
5
31%
3
25%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

20
12
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
5%
2
17%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
7
35%
4
33%
76-90

Забито

32
24
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 7
4 Не забивали 8
2
6%
4
17%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
7
22%
2
8%
31-45
7
22%
5
21%
46-60
7
22%
5
21%
61-75
5
16%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

39
27
15 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 18
3
8%
10
37%
1-15
4
10%
5
19%
16-30
8
21%
2
7%
31-45
7
18%
2
7%
46-60
4
10%
2
7%
61-75
13
33%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3
Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1
Брешия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1
Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1

Результаты матчей

Сампдория
Брешия

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
6 раз 24%
1:1
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
2
9 раз 36%
0
4 раза 16%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
5
7
1.5
4
9
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
17
8
10
15
1.5
7
18
1
24
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 25 13 7 5 33 - 17 46
3.
Палермо
 25 13 6 6 45 - 29 45
4.
Комо
 25 13 6 6 33 - 28 45
5.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
6.
Катанзаро
 25 11 6 8 40 - 36 39
7.
Читтаделла
 25 10 6 9 32 - 33 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 25 8 9 8 26 - 25 33
10.
Бари
 25 7 12 6 27 - 29 33
11.
Козенца
 25 8 8 9 29 - 27 32
12.
Сампдория
 25 8 6 11 32 - 39 30
13.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
14.
Реджана
 25 6 12 7 29 - 32 30
15.
Зюйдтироль
 25 7 7 11 32 - 36 28
16.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
17.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
18.
Асколи
 25 5 8 12 25 - 32 23
19.
ФералпиСало
 25 5 6 14 27 - 41 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
15.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
16.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Брешия
 13 4 5 4 14 - 13 17
7.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
8.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 19 16
9.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
10.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
11.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Сампдория
 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
18.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (6)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Бьянки Флавио уходит с поля. Яллоу Александр выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Дарбо Эбрима получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Мончини Габриэле получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сампдория 1:1 Брешия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный