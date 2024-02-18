Тур: 17. Стадион: Индастри Групп Стэдиум.
0:0
Первый тайм: 4'
0'
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
17
Луаль
Джинг
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Луаль ДжингНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Полл НатанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Вестерн Сидней Уондерерс
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
34 матча
26.5%
29.4%
44.1%
9 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
17.6%
44.1%
38.3%
6 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.07
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.21
1.53
Среднее время на гол
74
58
Всего голов
39
42
Голов в среднем за матч
1.15
1.24
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
78
72
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|11 (1)
|0.65
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.29
|Куол Алоу
|4
|0.24
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.18
|Кальтак Брайан
|2
|0.12
|Теохарус Кристиан
|2
|0.12
|Роу Сторм
|1
|0.06
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.06
|Даниель Холл
|1
|0.06
|Уилсон Уильям
|1
|0.06
|Miguel Di Pizio
|1
|0.06
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
|Брито Микаель
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брук Лаклан
|7
|0.44
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.31
|Nicolas Milanovic
|4
|0.25
|Фильо Марсело
|2
|0.13
|Пирьес Дилан
|2
|0.13
|Юл Валентино
|2
|0.13
|Бриллант Джошуа
|1
|0.06
|Клисби Джек
|1
|0.06
|Aidan Simmons
|1
|0.06
|Расселл Тэйт
|1
|0.06
|Zachary Sapsford
|1
|0.06
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Киттель Сонни
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|5
|1
|Теохарус Кристиан
|4
|0
|Куол Алоу
|4
|0
|Торрес Анхель
|2
|1
|Даниель Холл
|3
|0
|Брито Микаель
|3
|0
|Роу Сторм
|1
|1
|Кальтак Брайан
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Вукович Дэнни
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|4
|0
|Nicolas Milanovic
|4
|0
|Oscar Priestman
|4
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Нинкович Милош
|2
|0
|Клисби Джек
|2
|0
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Бидлинг Том
|0
|1
|Aidan Simmons
|0
|1
|Mark Rudan
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
7
Централ Кост Маринерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
11
14
Централ Кост Маринерс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
22
10
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
3
30%
16-30
6
27%
2
20%
31-45
3
14%
1
10%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
7
32%
2
20%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
3
30%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
0
0%
4
24%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
4
24%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Забито
33
27
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
3%
4
15%
1-15
6
18%
5
19%
16-30
9
27%
6
22%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
1
3%
2
7%
61-75
10
30%
6
22%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
14%
4
18%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
4
19%
5
23%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
6
29%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
54
37
45
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
133
98
88
611
511
314
115
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4