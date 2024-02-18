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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
1:0
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
31' Желтая карточка
Фаррелл Джекоб
49' Желтая карточка
Даниель Холл
58' Желтая карточка
Теохарус Кристиан
1:0
83' Пенальти
Брито Микаель
90' Желтая карточка
Вукович Дэнни
90'+9
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
18
Фаррелл
Джекоб
37
Bailey
Brandtman
4
Нисбет
Джошуа
6
Балар
Максимильен
7
Теохарус
Кристиан
17
Луаль
Джинг
39
Miguel
Di
Pizio
1
Маргуш
Даниэль
29
Шиклуна
Дилан
2
Клеур
Габриэль
6
Фильо
Марсело
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
36
Oscar
Priestman
25
Бриллант
Джошуа
14
Nicolas
Milanovic
37
Alexander
Badolato
9
Антонссон
Маркус
Централ Кост Маринерс
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Вестерн Сидней Уондерерс

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

34 матча

26.5%
29.4%
44.1%
9 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.6%
44.1%
38.3%
6 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

0:1
2:0
2:2
0:3
2:2
2:0
2:2
0:1
1:1
1:3
2:1
3:1
2:0
2:0
1:2
0:2
2:2
0:2
1:4
1:1
4:1
1:2
0:2
1:0
0:0
0:0
2:0
2:1
2:0
1:1
0:2
0:1
0:2
0:0

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.21
1.53

Среднее время на гол

74
58

Всего голов

39
42

Голов в среднем за матч

1.15
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

78
72

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 11 (1) 0.61
Marco Tulio1 5 (2) 0.28
Куол Алоу 4 0.22
Луаль Джинг 3 (1) 0.17
Кальтак Брайан 2 0.11
Теохарус Кристиан 2 0.11
Роу Сторм 1 0.06
Фаррелл Джекоб 1 0.06
Брито Микаель 1 (1) 0.06
Даниель Холл 1 0.06
Уилсон Уильям 1 0.06
Miguel Di Pizio 1 0.06
Нисбет Джошуа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Смит Ноа 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брук Лаклан 7 0.41
Антонссон Маркус 5 (1) 0.29
Nicolas Milanovic 4 0.24
Фильо Марсело 2 0.12
Пирьес Дилан 2 0.12
Юл Валентино 2 0.12
Бриллант Джошуа 1 0.06
Клисби Джек 1 0.06
Aidan Simmons 1 0.06
Расселл Тэйт 1 0.06
Zachary Sapsford 1 0.06
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Alexander Badolato 0 0
Oscar Priestman 0 0
Киттель Сонни 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Marcus Younis 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 6 1
Теохарус Кристиан 5 0
Даниель Холл 4 0
Куол Алоу 4 0
Торрес Анхель 2 1
Брито Микаель 3 0
Роу Сторм 1 1
Вукович Дэнни 2 0
Кальтак Брайан 2 0
Marco Tulio1 2 0
Балар Максимильен 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Harrison Steele 0 1
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 4 0
Nicolas Milanovic 4 0
Oscar Priestman 4 0
Бриллант Джошуа 1 1
Хендрикс Йоррит 1 1
Расселл Тэйт 1 1
Нинкович Милош 2 0
Клисби Джек 2 0
Шиклуна Дилан 2 0
Бидлинг Том 0 1
Aidan Simmons 0 1
Mark Rudan 1 0
Клеур Габриэль 1 0
Alexander Badolato 1 0
Marcus Younis 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
7
Централ Кост Маринерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

11
14
Централ Кост Маринерс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

23
10
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
3
30%
16-30
6
26%
2
20%
31-45
3
13%
1
10%
46-60
1
4%
2
20%
61-75
8
35%
2
20%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
0
0%
4
24%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Забито

34
27
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
1
3%
4
15%
1-15
6
18%
5
19%
16-30
9
26%
6
22%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
1
3%
2
7%
61-75
11
32%
6
22%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
3
14%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
19%
5
22%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
6
29%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
5
4
3
8
2.5
4
5
2
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
3
5
3
4
2.5
1
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
4
9
9
1.5
8
9
6
12
2.5
5
12
3
15
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 18 10 6 2 30 - 19 36
2.
Централ Кост Маринерс
 18 9 4 5 33 - 22 31
3.
Мельбурн Виктори
 17 6 10 1 28 - 18 28
4.
Макартур
 18 7 7 4 33 - 31 28
5.
ФК Сидней
 17 8 2 7 32 - 29 26
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 17 7 4 6 28 - 22 25
7.
Мельбурн Сити
 17 6 4 7 28 - 30 22
8.
Брисбен Роар
 18 6 3 9 30 - 40 21
9.
Аделаида Юнайтед
 17 5 4 8 31 - 33 19
10.
Перт Глори
 17 5 4 8 35 - 38 19
11.
Ньюкасл Джетс
 18 4 6 8 28 - 36 18
12.
Вестерн Юнайтед
 16 3 2 11 15 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
2.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
ФК Сидней
 8 5 0 3 16 - 11 15
4.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 18 - 11 14
6.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 18 - 15 14
7.
Макартур
 10 3 5 2 18 - 19 14
8.
Перт Глори
 8 4 1 3 20 - 17 13
9.
Мельбурн Сити
 9 3 4 2 18 - 10 13
10.
Мельбурн Виктори
 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 8 2 1 5 8 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 10 5 4 1 17 - 12 19
2.
Мельбурн Виктори
 10 3 7 0 15 - 11 16
3.
Макартур
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 3 2 3 10 - 11 11
6.
ФК Сидней
 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 8 3 0 5 10 - 20 9
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Аделаида Юнайтед
 7 1 1 5 8 - 12 4
12.
Вестерн Юнайтед
 8 1 1 6 7 - 22 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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