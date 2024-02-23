Тур: 18. Стадион: Kayo Stadium.
0:1
Первый тайм: 24'
Ход матча
6'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
22
Kane
Vidmar
19
Рисдон
Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
-
20 Рохас МаркоПолузащитник
-
-
-
-
99 Ayom Majok
-
Главный тренер: Ben Cahn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
37 Luke Vickery
-
38 Noah Botic
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|7 (3)
|0.37
|Милеуснич Никола
|5
|0.26
|Thomas Waddingham
|4
|0.21
|Хор Генри
|3
|0.16
|Беренгер Флорен
|2
|0.11
|Jonas Markovski
|2
|0.11
|Keegan Jelacic
|1
|0.05
|Трюин Кай
|1
|0.05
|Хинджерт Джек
|1
|0.05
|Браун Кори
|1
|0.05
|Jez Lofthouse
|1
|0.05
|Ayom Majok
|1
|0.05
|Rylan Brownlie
|1
|0.05
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Олдред Том
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|5 (2)
|0.28
|Noah Botic
|3 (1)
|0.17
|Уэлс Лаклан
|2
|0.11
|Benjamin Garuccio
|2
|0.11
|Рисдон Джош
|1
|0.06
|Тергейт Ангус
|1
|0.06
|Michael Ruhs
|1
|0.06
|Matthew Grimaldi
|1
|0.06
|Рукавица Никита
|1
|0.06
|Наджарин Рами
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|2
|1
|Хинджерт Джек
|3
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Олдред Том
|3
|0
|Louis Zabala
|3
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Фрик Мэклин
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|James Nikolovski
|2
|0
|Keegan Jelacic
|0
|1
|Браун Кори
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Хор Генри
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|8
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|Имаи Томоки
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Доначи Джеймс
|1
|1
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Matthew Grimaldi
|2
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Kane Vidmar
|1
|0
|Charbel Shamoon
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Вестерн Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
7
Брисбен Роар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Вестерн Юнайтед
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
5
6
Брисбен Роар
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Вестерн Юнайтед
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
27
9
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
4
22%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
3
17%
3
33%
76-90
Пропущено
15
23
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
5
22%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
1
7%
6
26%
31-45
5
33%
2
9%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
3
20%
6
26%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
25
11
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
4
16%
4
36%
31-45
6
24%
2
18%
46-60
3
12%
2
18%
61-75
7
28%
2
18%
76-90
Забито
30
17
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
5
17%
3
18%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
6
20%
6
35%
46-60
7
23%
1
6%
61-75
3
10%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
40
34
14 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
3
8%
5
15%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
5
13%
10
29%
29%
31-45
11
28%
4
12%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
10
25%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4
Результаты матчей
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед
Точный счет
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
54
35
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
45
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
98
99
611
315
116
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|6
|2
|30 - 19
|36
|2.
|18
|9
|4
|5
|33 - 22
|31
|3.
|18
|7
|10
|1
|30 - 19
|31
|4.
|18
|7
|7
|4
|33 - 31
|28
|5.
|17
|8
|2
|7
|32 - 29
|26
|6.
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|7.
|17
|6
|4
|7
|28 - 30
|22
|8.
|0:1
|19
|6
|3
|10
|30 - 41
|21
|9.
|17
|5
|4
|8
|31 - 33
|19
|10.
|17
|5
|4
|8
|35 - 38
|19
|11.
|18
|4
|6
|8
|28 - 36
|18
|12.
|1:0
|18
|4
|2
|12
|17 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|10
|4
|3
|3
|23 - 21
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|7.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|18 - 16
|14
|8.
|10
|3
|5
|2
|18 - 19
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|20 - 17
|13
|10.
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|4
|1
|17 - 12
|19
|2.
|10
|3
|7
|0
|15 - 11
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|7.
|8
|3
|0
|5
|10 - 20
|9
|8.
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|12 - 25
|7
|10.
|1:0
|10
|2
|1
|7
|9 - 24
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|15 - 21
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|10 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4