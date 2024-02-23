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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Брисбен Роар
0:1
Первый тайм: 24'
Вестерн Юнайтед

Ход матча

6'
0:1
Рукавица Никита
(Уэлс Лаклан)
Прогноз на матч от Liveresult
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Брисбен Роар
Ничья
Вестерн Юнайтед
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1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
21
Antonee
Burke-Gilroy
7
Беренгер
Флорен
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
10
Милеуснич
Никола
16
Thomas
Waddingham
23
Keegan
Jelacic
33
Саттон
Мэттью
43
Khoder
Kaddour
6
Имаи
Томоки
22
Kane
Vidmar
19
Рисдон
Джош
8
Уэлс
Лаклан
21
Паскуали
Себастьян
32
Тергейт
Ангус
39
Matthew
Grimaldi
13
Рукавица
Никита
9
Michael
Ruhs
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

2:1
1:0
1:1
2:3
1:0
2:1
1:0
0:1
0:1
0:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 7 (3) 0.37
Милеуснич Никола 5 0.26
Thomas Waddingham 4 0.21
Хор Генри 3 0.16
Беренгер Флорен 2 0.11
Jonas Markovski 2 0.11
Keegan Jelacic 1 0.05
Трюин Кай 1 0.05
Хинджерт Джек 1 0.05
Браун Кори 1 0.05
Jez Lofthouse 1 0.05
Ayom Majok 1 0.05
Rylan Brownlie 1 0.05
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Олдред Том 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 5 (2) 0.28
Noah Botic 3 (1) 0.17
Уэлс Лаклан 2 0.11
Benjamin Garuccio 2 0.11
Рисдон Джош 1 0.06
Тергейт Ангус 1 0.06
Michael Ruhs 1 0.06
Matthew Grimaldi 1 0.06
Рукавица Никита 1 0.06
Наджарин Рами 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 2 1
Хинджерт Джек 3 0
Невилл Скотт 3 0
Олдред Том 3 0
Louis Zabala 3 0
Jez Lofthouse 2 0
Армиенто Карло 2 0
Фрик Мэклин 2 0
Ayom Majok 2 0
James Nikolovski 2 0
Keegan Jelacic 0 1
Браун Кори 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Трюин Кай 1 0
Alex Parson 1 0
Хор Генри 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 8 0
Луштица Стивен 3 0
Имаи Томоки 3 0
Daniel Penha 3 0
John Aloisi 1 1
Доначи Джеймс 1 1
Тратт Джейкоб 2 0
Michael Ruhs 2 0
Matthew Grimaldi 2 0
Benjamin Garuccio 1 0
Паскуали Себастьян 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Kane Vidmar 1 0
Charbel Shamoon 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Вестерн Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
7
Брисбен Роар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Вестерн Юнайтед
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

5
6
Брисбен Роар
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Вестерн Юнайтед
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

27
9

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
4
22%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
3
17%
3
33%
76-90

Пропущено

15
23
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
5
22%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
1
7%
6
26%
31-45
5
33%
2
9%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
3
20%
6
26%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

25
11
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
4
16%
4
36%
31-45
6
24%
2
18%
46-60
3
12%
2
18%
61-75
7
28%
2
18%
76-90

Забито

30
17
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
5
17%
3
18%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
6
20%
6
35%
46-60
7
23%
1
6%
61-75
3
10%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

40
34
14 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
3
8%
5
15%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
5
13%
10
29%
29%
31-45
11
28%
4
12%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
10
25%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4

Результаты матчей

Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

Точный счет

0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
3
5
3
6
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
9
8
9
9
1.5
6
11
3
15
2.5
1
16
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 18 10 6 2 30 - 19 36
2.
Централ Кост Маринерс
 18 9 4 5 33 - 22 31
3.
Мельбурн Виктори
 18 7 10 1 30 - 19 31
4.
Макартур
 18 7 7 4 33 - 31 28
5.
ФК Сидней
 17 8 2 7 32 - 29 26
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 17 7 4 6 28 - 22 25
7.
Мельбурн Сити
 17 6 4 7 28 - 30 22
8.
Брисбен Роар
 0:1 19 6 3 10 30 - 41 21
9.
Аделаида Юнайтед
 17 5 4 8 31 - 33 19
10.
Перт Глори
 17 5 4 8 35 - 38 19
11.
Ньюкасл Джетс
 18 4 6 8 28 - 36 18
12.
Вестерн Юнайтед
 1:0 18 4 2 12 17 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
2.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
ФК Сидней
 8 5 0 3 16 - 11 15
4.
Мельбурн Виктори
 8 4 3 1 15 - 8 15
5.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 18 - 11 14
7.
Брисбен Роар
 0:1 10 4 2 4 18 - 16 14
8.
Макартур
 10 3 5 2 18 - 19 14
9.
Перт Глори
 8 4 1 3 20 - 17 13
10.
Мельбурн Сити
 9 3 4 2 18 - 10 13
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 1:0 8 2 1 5 8 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 10 5 4 1 17 - 12 19
2.
Мельбурн Виктори
 10 3 7 0 15 - 11 16
3.
Макартур
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 3 2 3 10 - 11 11
6.
ФК Сидней
 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 8 3 0 5 10 - 20 9
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 0:1 9 2 1 6 12 - 25 7
10.
Вестерн Юнайтед
 1:0 10 2 1 7 9 - 24 7
11.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
12.
Аделаида Юнайтед
 7 1 1 5 8 - 12 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Уэлс Лаклан сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Рукавица Никита бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Брисбен Роар.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.77. Новички получат приятный бонус!
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брисбен Роар
Ничья
Вестерн Юнайтед
2.75
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4.30
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4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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