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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
ФК Сидней
1:1
Второй тайм: 68'
Мельбурн Сити
0'
1:0
29' Гол
Кортни-Перкинс Джордан
43' Желтая карточка
Брэттан Люк
1:1
61' Гол
Тилио Марко
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
27
Hayden
Matthews
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
4
Кортни-Перкинс
Джордан
26
Брэттан
Люк
12
Corey
Hollman
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
17
Касерес
Энтони
9
Fabio
da
Silva2
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
26
Супрайен
Самуэль
22
Гуд
Кёртис
14
Vicente
Fernandez2
6
Угаркович
Стивен
8
Джегго
Джеймс
23
Тилио
Марко
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
15
Нэббаут
Эндрю
ФК Сидней
Мельбурн Сити

История личных встреч

ФК Сидней
Мельбурн Сити

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

44 матча

36.4%
25%
38.6%
16 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.7%
43.2%
34.1%
10 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
18 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

2:0
К
1:2
4:0
1:1
3:2
2:1
4:0
1:2
3:1
1:1
3:2
ALPO
1:0
2:0
2:1
0:2
2:0
0:3
0:4
3:1
0:1
КФ
2:0
3:0
1:3
1:1
КФ
1:0
3:0
2:2
1:1
0:1
0:1
1:2
1:1
2:1
2:1
0:2
3:1
2:1
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:4
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:0

Голы

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.19
1.35

Среднее время на гол

75
66

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

1.74
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

65
52

Голов в среднем за матч

1.48
1.18

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

60
76

Бомбардиры внутри турнира

ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 8 0.44
Fabio da Silva2 7 (2) 0.39
Мак Роберт 3 0.17
Касерес Энтони 2 0.11
Кучарски Джейден 2 0.11
Грант Райан 2 0.11
Берджесс Макс 2 0.11
Кортни-Перкинс Джордан 2 0.11
Вуд Патрик 1 0.06
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0.06
Родуэлл Джек 1 0.06
Брэттан Люк 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 7 0.39
Арслан Толгай-Али 5 (1) 0.28
Антонис Терри 4 (1) 0.22
Нател Лео 2 0.11
Угаркович Стивен 2 0.11
Маццео Бенджамин 2 0.11
Яколиш Марин 1 0.06
Гуд Кёртис 1 0.06
Сахи Хамза 1 0.06
Леки Мэттью 1 0.06
Лопане Алессандро 1 0.06
Бехич Азиз 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Капуто Макс 0 0

Карточки

ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэттан Люк 5 0
Вуд Патрик 3 1
Кинг Джоэл 3 0
Гирдвуд-Райх Джейк 3 0
Грант Райан 2 0
Берджесс Макс 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Fabio da Silva2 2 0
Рэдмейн Эндрю 0 1
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Мак Роберт 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Corey Hollman 1 0
Кучарски Джейден 1 0
Hayden Matthews 1 0
Nathan Amanatidis 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арслан Толгай-Али 3 1
Сахи Хамза 4 0
Тэлбот Каллум 4 0
Бехич Азиз 3 0
Гуд Кёртис 3 0
Янг Джейми 2 0
Антонис Терри 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Яколиш Марин 2 0
Нател Лео 2 0
Леки Мэттью 1 0
Супрайен Самуэль 1 0
Джегго Джеймс 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Аурелио Видмар 1 0

Результаты матчей

ФК Сидней
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Мельбурн Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
5
ФК Сидней
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мельбурн Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

12
17
ФК Сидней
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Мельбурн Сити
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
6
40%
2
18%
76-90

Пропущено

12
19
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
7
58%
5
26%
76-90

Забито

15
18
12 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
7
47%
4
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
33%
2
11%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

19
10
12 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
6
32%
1
10%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
3
30%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

30
29
19 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
8
27%
5
17%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
9
30%
3
10%
31-45
2
7%
7
24%
46-60
1
3%
6
21%
61-75
8
27%
7
24%
76-90

Пропущено

31
29
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
2
6%
3
10%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
5
16%
4
14%
31-45
5
16%
6
21%
46-60
5
16%
4
14%
61-75
7
23%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Сидней
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1
ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2

Результаты матчей

ФК Сидней
Мельбурн Сити

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
8
1 раз 11%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
8
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ФК Сидней
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
3
1.5
4
5
4
4
2.5
3
6
2
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
4
4
3
6
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
10
7
1.5
8
9
7
10
2.5
3
14
3
14
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 18 10 6 2 30 - 19 36
2.
Централ Кост Маринерс
 18 9 4 5 33 - 22 31
3.
Мельбурн Виктори
 18 7 10 1 30 - 19 31
4.
Макартур
 18 7 7 4 33 - 31 28
5.
ФК Сидней
 1:1 18 8 3 7 33 - 30 27
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 17 7 4 6 28 - 22 25
7.
Мельбурн Сити
 1:1 18 6 5 7 29 - 31 23
8.
Брисбен Роар
 19 6 4 9 32 - 42 22
9.
Аделаида Юнайтед
 17 5 4 8 31 - 33 19
10.
Перт Глори
 17 5 4 8 35 - 38 19
11.
Ньюкасл Джетс
 18 4 6 8 28 - 36 18
12.
Вестерн Юнайтед
 18 3 3 12 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
2.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
ФК Сидней
 1:1 9 5 1 3 17 - 12 16
4.
Мельбурн Виктори
 8 4 3 1 15 - 8 15
5.
Брисбен Роар
 10 4 3 3 20 - 17 15
6.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 18 - 11 14
8.
Макартур
 10 3 5 2 18 - 19 14
9.
Перт Глори
 8 4 1 3 20 - 17 13
10.
Мельбурн Сити
 1:1 9 3 4 2 18 - 10 13
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 8 2 1 5 8 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 10 5 4 1 17 - 12 19
2.
Мельбурн Виктори
 10 3 7 0 15 - 11 16
3.
Макартур
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 3 2 3 10 - 11 11
6.
ФК Сидней
 1:1 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 1:1 9 3 1 5 11 - 21 10
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Вестерн Юнайтед
 10 1 2 7 10 - 26 5
12.
Аделаида Юнайтед
 7 1 1 5 8 - 12 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Янг Джейми сделал результативную передачу.
  • 61'
    Г О О О О Л - Марко Тилио бьет в цель!
  • 59'
    Угаркович Стивен уходит с поля. Антонис Терри выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Касерес Энтони сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Jordan Courtney-Perkins бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Сидней
Ничья
Мельбурн Сити
1.84
5.80
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3.75
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