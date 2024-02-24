Тур: 18. Стадион: Юбилейный стадион Нетстрата.
1:1
Конец матча
0'
1:0
29' ГолКортни-Перкинс Джордан
43' Желтая карточкаБрэттан Люк
1:1
61' ГолТилио Марко
76' Желтая карточкаЛопане Алессандро
84' Желтая карточкаБерджесс Макс
87' Желтая карточкаРэдмейн Эндрю
90'+7
Ход матча
29'
43'
61'
1:1
84'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
ФК Сидней
Мельбурн Сити
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
44 матча
36.4%
25%
38.6%
16 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.7%
43.2%
34.1%
10 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
40.9%
27.3%
31.8%
18 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
31
Голов в среднем за матч
1.19
1.35
Среднее время на гол
75
66
Всего голов
40
21
Голов в среднем за матч
1.74
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
65
52
Голов в среднем за матч
1.48
1.18
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
60
76
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|8
|0.44
|Fabio da Silva2
|7 (2)
|0.39
|Мак Роберт
|3
|0.17
|Касерес Энтони
|2
|0.11
|Кучарски Джейден
|2
|0.11
|Грант Райан
|2
|0.11
|Берджесс Макс
|2
|0.11
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0.11
|Вуд Патрик
|1
|0.06
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.06
|Родуэлл Джек
|1
|0.06
|Брэттан Люк
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7
|0.39
|Арслан Толгай-Али
|5 (1)
|0.28
|Антонис Терри
|4 (1)
|0.22
|Нател Лео
|2
|0.11
|Угаркович Стивен
|2
|0.11
|Маццео Бенджамин
|2
|0.11
|Яколиш Марин
|1
|0.06
|Гуд Кёртис
|1
|0.06
|Сахи Хамза
|1
|0.06
|Леки Мэттью
|1
|0.06
|Тилио Марко
|1
|0.06
|Лопане Алессандро
|1
|0.06
|Бехич Азиз
|0
|0
|Янг Джейми
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Капуто Макс
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэттан Люк
|5
|0
|Вуд Патрик
|3
|1
|Берджесс Макс
|3
|0
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|3
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|1
|Грант Райан
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Corey Hollman
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Hayden Matthews
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Сахи Хамза
|4
|0
|Тэлбот Каллум
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Антонис Терри
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Яколиш Марин
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Супрайен Самуэль
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Лопане Алессандро
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Мельбурн Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
6
ФК Сидней
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мельбурн Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
12
17
ФК Сидней
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Мельбурн Сити
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
13
23
Голы по времени матча
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
6
38%
2
17%
76-90
Пропущено
13
20
2 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
7
54%
5
25%
76-90
Забито
15
18
12 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
7
47%
4
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
33%
2
11%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Пропущено
19
10
12 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
6
32%
1
10%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
3
30%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
31
30
20 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
8
26%
5
17%
1-15
3
10%
1
3%
16-30
9
29%
29%
3
10%
31-45
2
6%
7
23%
46-60
1
3%
7
23%
61-75
8
26%
7
23%
76-90
Пропущено
32
30
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
2
6%
3
10%
1-15
7
22%
4
13%
16-30
5
16%
4
13%
31-45
5
16%
6
20%
46-60
6
19%
4
13%
61-75
7
22%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1
ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2
Результаты матчей
ФК Сидней
Мельбурн Сити
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
8
1 раз 11%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
8
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
54
45
45
36
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
54
45
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
108
810
711
315
315
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|19
|10
|7
|2
|30 - 19
|37
|2.
|18
|9
|4
|5
|33 - 22
|31
|3.
|18
|7
|10
|1
|30 - 19
|31
|4.
|18
|8
|4
|6
|30 - 23
|28
|5.
|18
|7
|7
|4
|33 - 31
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|33 - 30
|27
|7.
|18
|6
|5
|7
|29 - 31
|23
|8.
|19
|6
|4
|9
|32 - 42
|22
|9.
|0:0
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|10.
|18
|5
|4
|9
|32 - 35
|19
|11.
|18
|4
|6
|8
|28 - 36
|18
|12.
|18
|3
|3
|12
|18 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|6.
|11
|4
|3
|4
|24 - 23
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|8.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|20 - 17
|14
|9.
|10
|3
|5
|2
|18 - 19
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|2.
|10
|3
|7
|0
|15 - 11
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|7.
|9
|3
|1
|5
|11 - 21
|10
|8.
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|9
|2
|1
|6
|12 - 25
|7
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|15 - 21
|6
|11.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|10 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4