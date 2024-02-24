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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
1:2
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
5' Желтая карточка
Alex Bonetig
0:1
18' Гол
Nicolas Milanovic
0:2
35' Гол
Nicolas Milanovic
52' Желтая карточка
Китто Райан
75' Красная карточка
Халлоран Бен
1:2
90' Гол
_Luka Jovanovic
90' Желтая карточка
Giuseppe Bovalina
90'+12
1
Делянов
Джеймс
21
Хави
Лопеc
51
Panagiotis
Kikianis
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
55
Ethan
Alagich
2
Ван
Дер
Сааг
Гарри
6
Маук
Стефан
10
Клаф
Зак
26
Халлоран
Бен
1
Маргуш
Даниэль
31
Aidan
Simmons
6
Фильо
Марсело
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
25
Бриллант
Джошуа
21
Хендрикс
Йоррит
14
Nicolas
Milanovic
26
Боррьелло
Брендон
37
Alexander
Badolato
Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

34 матча

32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

1:0
К
5:1
2:3
4:4
0:0
1:2
2:2
1:1
2:3
5:2
2:3
1:3
1:2
2:2
2:3
1:1
2:0
КФ
1:2
2:2
0:0
1:2
3:1
0:0
0:0
1:1
2:1
2:1
2:0
0:0
1:0
2:1
2:4
6:1
1:0

Голы

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.76
1.18

Среднее время на гол

51
76

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.76
1.65

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

60
48

Голов в среднем за матч

1.76
1.41

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

51
63

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 8 0.44
Клаф Зак 6 (4) 0.33
Халлоран Бен 4 0.22
Nestor Irankunda 2 0.11
Бернардо Эспиноса 2 0.11
_Luka Jovanovic 2 0.11
Giuseppe Bovalina 1 0.06
Хави Лопеc 1 0.06
Танниклифф Райан 1 0.06
Анселл Николас 1 0.06
Alexandar Popovic 1 0.06
Musa Toure 1 0.06
Panagiotis Kikianis 1 0.06
Китто Райан 0 0
Austin Ayoubi 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брук Лаклан 7 0.39
Nicolas Milanovic 6 0.33
Антонссон Маркус 5 (1) 0.28
Фильо Марсело 2 0.11
Пирьес Дилан 2 0.11
Юл Валентино 2 0.11
Aidan Simmons 1 0.06
Бриллант Джошуа 1 0.06
Клисби Джек 1 0.06
Расселл Тэйт 1 0.06
Zachary Sapsford 1 0.06
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Alexander Badolato 0 0
Oscar Priestman 0 0
Киттель Сонни 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Marcus Younis 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 4 1
Sanchez Cortes Isaias 4 0
Танниклифф Райан 3 0
Ибусуки Хироси 2 0
Alexandar Popovic 2 0
_Luka Jovanovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Халлоран Бен 0 1
Уорленд Бен 0 1
Хави Лопеc 1 0
Маук Стефан 1 0
Китто Райан 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Giuseppe Bovalina 1 0
Карл Виарт 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 4 0
Nicolas Milanovic 4 0
Oscar Priestman 4 0
Бриллант Джошуа 1 1
Хендрикс Йоррит 1 1
Расселл Тэйт 1 1
Нинкович Милош 2 0
Клисби Джек 2 0
Шиклуна Дилан 2 0
Бидлинг Том 0 1
Aidan Simmons 0 1
Mark Rudan 1 0
Клеур Габриэль 1 0
Alexander Badolato 1 0
Alex Bonetig 1 0
Marcus Younis 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
7
Аделаида Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

4
14
Аделаида Юнайтед
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

23
12
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
4
33%
16-30
3
13%
3
25%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
6
26%
2
17%
61-75
6
26%
2
17%
76-90

Пропущено

24
12
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
4
17%
2
17%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
8
33%
3
25%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
21%
5
42%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
4
24%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
1
13%
4
24%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
24%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
17%
2
17%
1-15
4
33%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Забито

31
29
13 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
3
10%
4
14%
1-15
6
19%
6
21%
16-30
4
13%
7
24%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
7
23%
2
7%
61-75
7
23%
6
21%
76-90

Пропущено

36
24
20 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 11
6
17%
4
17%
1-15
6
17%
4
17%
16-30
8
22%
5
21%
31-45
5
14%
2
8%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
9
25%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0
Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
5
1.5
5
4
5
6
2.5
4
5
2
9
3.5
1
8
1
10
4.5
1
8
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
5
1.5
4
5
2
5
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
8
10
1.5
9
9
7
11
2.5
5
13
2
16
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 0:0 19 10 7 2 30 - 19 37
2.
Централ Кост Маринерс
 18 9 4 5 33 - 22 31
3.
Мельбурн Виктори
 18 7 10 1 30 - 19 31
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 18 8 4 6 30 - 23 28
5.
Макартур
 18 7 7 4 33 - 31 28
6.
ФК Сидней
 18 8 3 7 33 - 30 27
7.
Мельбурн Сити
 18 6 5 7 29 - 31 23
8.
Брисбен Роар
 19 6 4 9 32 - 42 22
9.
Перт Глори
 0:0 18 5 5 8 35 - 38 20
10.
Аделаида Юнайтед
 18 5 4 9 32 - 35 19
11.
Ньюкасл Джетс
 18 4 6 8 28 - 36 18
12.
Вестерн Юнайтед
 18 3 3 12 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
2.
Веллингтон Феникс
 0:0 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
ФК Сидней
 9 5 1 3 17 - 12 16
4.
Мельбурн Виктори
 8 4 3 1 15 - 8 15
5.
Брисбен Роар
 10 4 3 3 20 - 17 15
6.
Аделаида Юнайтед
 11 4 3 4 24 - 23 15
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 18 - 11 14
8.
Перт Глори
 0:0 9 4 2 3 20 - 17 14
9.
Макартур
 10 3 5 2 18 - 19 14
10.
Мельбурн Сити
 9 3 4 2 18 - 10 13
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 8 2 1 5 8 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 0:0 11 5 5 1 17 - 12 20
2.
Мельбурн Виктори
 10 3 7 0 15 - 11 16
3.
Макартур
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 12 - 12 14
5.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
6.
ФК Сидней
 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 9 3 1 5 11 - 21 10
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
10.
Перт Глори
 0:0 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Вестерн Юнайтед
 10 1 2 7 10 - 26 5
12.
Аделаида Юнайтед
 7 1 1 5 8 - 12 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Giuseppe Bovalina получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Nestor Irankunda сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Luka Jovanovic бьет в цель!
  • 87'
    Маук Стефан уходит с поля. Austin Ayoubi выходит вместо него
  • 87'
    Клаф Зак уходит с поля. Luke Duzel выходит вместо него
  • 85'
    Боррьелло Брендон уходит с поля. Блэйр Натаниэль выходит вместо него
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    • 46'
      Хави Лопес уходит с поля. Nestor Irankunda выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Брук Лаклан сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Nicolas Milanovic бьет в цель!
    • 18'
      Aidan Simmons сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Nicolas Milanovic бьет в цель!
    • 5'
      Alex Bonetig получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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