Тур: 18. Стадион: Куперс.
1:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаAlex Bonetig
0:1
18' ГолNicolas Milanovic
0:2
35' ГолNicolas Milanovic
52' Желтая карточкаКитто Райан
75' Красная карточкаХаллоран Бен
1:2
90' Гол_Luka Jovanovic
90' Желтая карточкаGiuseppe Bovalina
90'+12
Ход матча
5'
18'
35'
0:2
52'
75'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хави
Лопеc
10
Клаф
Зак
26
Халлоран
Бен
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
-
-
-
-
-
40 Ethan Cox
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Alex BonetigЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jean-Paul de Marigny
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
34 матча
32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.76
1.18
Среднее время на гол
51
76
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.76
1.65
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
60
48
Голов в среднем за матч
1.76
1.41
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
51
63
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|8
|0.44
|Клаф Зак
|6 (4)
|0.33
|Халлоран Бен
|4
|0.22
|Nestor Irankunda
|2
|0.11
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.11
|_Luka Jovanovic
|2
|0.11
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.06
|Хави Лопеc
|1
|0.06
|Танниклифф Райан
|1
|0.06
|Анселл Николас
|1
|0.06
|Alexandar Popovic
|1
|0.06
|Musa Toure
|1
|0.06
|Panagiotis Kikianis
|1
|0.06
|Китто Райан
|0
|0
|Austin Ayoubi
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брук Лаклан
|7
|0.39
|Nicolas Milanovic
|6
|0.33
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.28
|Фильо Марсело
|2
|0.11
|Пирьес Дилан
|2
|0.11
|Юл Валентино
|2
|0.11
|Aidan Simmons
|1
|0.06
|Бриллант Джошуа
|1
|0.06
|Клисби Джек
|1
|0.06
|Расселл Тэйт
|1
|0.06
|Zachary Sapsford
|1
|0.06
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Киттель Сонни
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|4
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|4
|0
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Халлоран Бен
|0
|1
|Уорленд Бен
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Маук Стефан
|1
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Giuseppe Bovalina
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|4
|0
|Nicolas Milanovic
|4
|0
|Oscar Priestman
|4
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Нинкович Милош
|2
|0
|Клисби Джек
|2
|0
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Бидлинг Том
|0
|1
|Aidan Simmons
|0
|1
|Mark Rudan
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Alex Bonetig
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
7
Аделаида Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
4
14
Аделаида Юнайтед
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
23
12
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
4
33%
16-30
3
13%
3
25%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
6
26%
2
17%
61-75
6
26%
2
17%
76-90
Пропущено
24
12
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
4
17%
2
17%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
8
33%
3
25%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
21%
5
42%
76-90
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
4
24%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
1
13%
4
24%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
24%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
17%
2
17%
1-15
4
33%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Забито
31
29
13 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
3
10%
4
14%
1-15
6
19%
6
21%
16-30
4
13%
7
24%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
7
23%
2
7%
61-75
7
23%
6
21%
76-90
Пропущено
36
24
20 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 11
6
17%
4
17%
1-15
6
17%
4
17%
16-30
8
22%
5
21%
31-45
5
14%
2
8%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
9
25%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0
Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
72
65
54
56
45
29
18
110
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
72
25
45
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
810
99
711
513
216
117
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|19
|10
|7
|2
|30 - 19
|37
|2.
|18
|9
|4
|5
|33 - 22
|31
|3.
|18
|7
|10
|1
|30 - 19
|31
|4.
|18
|8
|4
|6
|30 - 23
|28
|5.
|18
|7
|7
|4
|33 - 31
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|33 - 30
|27
|7.
|18
|6
|5
|7
|29 - 31
|23
|8.
|19
|6
|4
|9
|32 - 42
|22
|9.
|0:0
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|10.
|18
|5
|4
|9
|32 - 35
|19
|11.
|18
|4
|6
|8
|28 - 36
|18
|12.
|18
|3
|3
|12
|18 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|6.
|11
|4
|3
|4
|24 - 23
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|8.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|20 - 17
|14
|9.
|10
|3
|5
|2
|18 - 19
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|2.
|10
|3
|7
|0
|15 - 11
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|7.
|9
|3
|1
|5
|11 - 21
|10
|8.
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|9
|2
|1
|6
|12 - 25
|7
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|15 - 21
|6
|11.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|10 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4