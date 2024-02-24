Тур: 18. Стадион: HBF Park.
0:0
Перерыв
Ход матча
38'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
40
Полсен
Алекс
26
Хьюз
Исаак
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Остлер ТрентЗащитник
-
13 Cameron Cook
-
-
-
-
31 Joel Anasmo
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
-
6 Пейн ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Полузащитник
-
17 Салас ЮстПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Luke Supyk
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Перт Глори
Веллингтон Феникс
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
57.1%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед
28 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
49 матчей
38.8%
20.4%
40.8%
19 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
28.6%
38.8%
32.6%
14 побед 19 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
14 побед 21 ничья 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
1.71
1.12
Среднее время на гол
52
80
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Среднее время на гол
54
80
Всего голов
82
55
Голов в среднем за матч
1.67
1.12
Тотал матчей
2.5
38
Больше 78%
Меньше 22%
11
27
Больше 55%
Меньше 45%
22
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
53
80
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|12
|0.67
|Цолаковски Стефан
|6
|0.33
|David Williams III
|4
|0.22
|Сусняр Александар
|2
|0.11
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.11
|Божанич Оливер
|1
|0.06
|Хелифи Салим
|1
|0.06
|Иванович Люк
|1
|0.06
|Биверс Марк
|1
|0.06
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.06
|Роулинс Джошуа
|1
|0.06
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.06
|Joel Anasmo
|1
|0.06
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Daniel Bennie
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|10 (1)
|0.53
|Краев Божидар
|5
|0.26
|Завада Оскар
|5
|0.26
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.16
|Пейн Тим
|2
|0.11
|Олд Бенжамин
|2
|0.11
|Пеннингтон Николас
|1
|0.05
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
|Oskar van Hattum
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|4
|1
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Амини Мустафа
|3
|0
|Карлуччо Джеррод
|3
|0
|Giordano Colli
|3
|0
|Alen Stajcic
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Камау Брюс
|1
|1
|Таггарт Адам
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|5
|0
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Завада Оскар
|3
|0
|Саттон Сэм
|3
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Болл Дэвид
|1
|0
|Салас Юст
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Веллингтон Феникс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
8
4
Перт Глори
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Веллингтон Феникс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
10
12
Перт Глори
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Веллингтон Феникс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
18
16
Голы по времени матча
Забито
20
16
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
2
10%
2
13%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
3
15%
4
25%
46-60
5
25%
3
19%
61-75
5
25%
3
19%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
3
23%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
5
38%
76-90
Забито
17
12
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
7
41%
4
33%
76-90
Пропущено
19
8
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
16%
2
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
13%
31-45
3
16%
4
50%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
1
13%
76-90
Забито
37
28
10 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
2
5%
4
14%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
7
19%
6
21%
46-60
8
22%
5
18%
61-75
12
32%
7
25%
76-90
Пропущено
36
21
19 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
11%
5
24%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
9
25%
2
10%
31-45
5
14%
6
29%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
7
19%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2
Результаты матчей
Перт Глори
Веллингтон Феникс
Точный счет
3:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
63
55
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
153
134
99
512
315
116
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|19
|10
|7
|2
|30 - 19
|37
|2.
|18
|9
|4
|5
|33 - 22
|31
|3.
|18
|7
|10
|1
|30 - 19
|31
|4.
|18
|8
|4
|6
|30 - 23
|28
|5.
|18
|7
|7
|4
|33 - 31
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|33 - 30
|27
|7.
|18
|6
|5
|7
|29 - 31
|23
|8.
|19
|6
|4
|9
|32 - 42
|22
|9.
|0:0
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|10.
|18
|5
|4
|9
|32 - 35
|19
|11.
|18
|4
|6
|8
|28 - 36
|18
|12.
|18
|3
|3
|12
|18 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|6.
|11
|4
|3
|4
|24 - 23
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|8.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|20 - 17
|14
|9.
|10
|3
|5
|2
|18 - 19
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|2.
|10
|3
|7
|0
|15 - 11
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|7.
|9
|3
|1
|5
|11 - 21
|10
|8.
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|9
|2
|1
|6
|12 - 25
|7
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|15 - 21
|6
|11.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|10 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4