Тур: 18. Стадион: HBF Park.
0:0
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаJacob Muir
57' Желтая карточкаGiordano Colli
76' Желтая карточкаAlen Stajcic
77' Желтая карточкаРоулинс Джошуа
78' Желтая карточкаКамау Брюс
90' Желтая карточкаСусняр Александар
90' Желтая карточкаЗавада Оскар
90'+6
Ход матча
38'
57'
76'
77'
78'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
40
Полсен
Алекс
26
Хьюз
Исаак
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Остлер ТрентЗащитник
-
13 Cameron Cook
-
-
-
-
31 Joel Anasmo
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
-
6 Пейн ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Полузащитник
-
17 Салас ЮстПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Luke Supyk
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Перт Глори
Веллингтон Феникс
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
57.1%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед
28 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
49 матчей
38.8%
20.4%
40.8%
19 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
28.6%
38.8%
32.6%
14 побед 19 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
14 побед 21 ничья 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
1.71
1.12
Среднее время на гол
52
80
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Среднее время на гол
54
80
Всего голов
82
55
Голов в среднем за матч
1.67
1.12
Тотал матчей
2.5
38
Больше 78%
Меньше 22%
11
27
Больше 55%
Меньше 45%
22
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
53
80
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|12
|0.67
|Цолаковски Стефан
|6
|0.33
|David Williams III
|4
|0.22
|Сусняр Александар
|2
|0.11
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.11
|Божанич Оливер
|1
|0.06
|Хелифи Салим
|1
|0.06
|Иванович Люк
|1
|0.06
|Биверс Марк
|1
|0.06
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.06
|Роулинс Джошуа
|1
|0.06
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.06
|Joel Anasmo
|1
|0.06
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Daniel Bennie
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|10 (1)
|0.53
|Краев Божидар
|5
|0.26
|Завада Оскар
|5
|0.26
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.16
|Пейн Тим
|2
|0.11
|Олд Бенжамин
|2
|0.11
|Пеннингтон Николас
|1
|0.05
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
|Oskar van Hattum
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|5
|1
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Giordano Colli
|4
|0
|Alen Stajcic
|4
|0
|Камау Брюс
|2
|1
|Амини Мустафа
|3
|0
|Карлуччо Джеррод
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Таггарт Адам
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Роулинс Джошуа
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|5
|0
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Саттон Сэм
|3
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Болл Дэвид
|1
|0
|Салас Юст
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Веллингтон Феникс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
8
4
Перт Глори
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Веллингтон Феникс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
10
12
Перт Глори
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Веллингтон Феникс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
18
16
Голы по времени матча
Забито
20
16
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
10%
2
13%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
3
15%
4
25%
46-60
5
25%
3
19%
61-75
5
25%
3
19%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
3
23%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
5
38%
76-90
Забито
17
12
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
0
0%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
7
41%
4
33%
76-90
Пропущено
19
8
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
16%
2
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
13%
31-45
3
16%
4
50%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
1
13%
76-90
Забито
37
28
10 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
2
5%
4
14%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
7
19%
6
21%
46-60
8
22%
5
18%
61-75
12
32%
7
25%
76-90
Пропущено
36
21
19 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
11%
5
24%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
9
25%
2
10%
31-45
5
14%
6
29%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
7
19%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2
Результаты матчей
Перт Глори
Веллингтон Феникс
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
72
44
45
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
92
63
56
18
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
154
135
910
513
316
117
217
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|10 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5