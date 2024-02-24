  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Брешия
0:0
Конец матча
Реджана
0'
44' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
70' Желтая карточка
Родзио Паоло
90' Желтая карточка
Яллоу Александр
90'+4

Ход матча

44'
Пагера Фабрицио
 
46'
Michele Avella
Андреаччи Лоренцо
 
46'
 
Фьямоцци Риккардо
Антист Жанис
57'
Бьянки Флавио
Олзер Джакомо
 
58'
Ван Де Лои Томми
Пагера Фабрицио
 
63'
 
Natan Girma
Мелегони Филиппо
67'
Галацци Николас
Бьярнасон Биркир
 
70'
 
Родзио Паоло
76'
Бертаньоли Массимо
Бесаджо Микеле
 
77'
 
Петтинари Стефано
Гондо Седрик
77'
 
Чигарини Лука
Кабаши Элвис
90'
Яллоу Александр
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 386 Количество передач 531
  • 42 Владение мячом, % 58
22
Андреаччи
Лоренцо
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
39
Бесаджо
Микеле
27
Олзер
Джакомо
7
Бьярнасон
Биркир
11
Мончини
Габриэле
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
90
Портанова
Маноло
3
Пьераньоло
Эдоардо
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
28
Антист
Жанис
72
Мелегони
Филиппо
11
Гондо
Седрик
Брешия
4-3-2-1
Реджана
3-4-2-1

История личных встреч

Брешия
Реджана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
2:2
СB
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 6 (1) 0.23
Мончини Габриэле 6 (2) 0.23
Бьярнасон Биркир 4 0.15
Бизоли Димитри 2 0.08
Бьянки Флавио 2 0.08
Галацци Николас 1 0.04
Адорни Давиде 1 0.04
Яллоу Александр 1 0.04
Бертаньоли Массимо 1 0.04
Пагера Фабрицио 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Alessandro Marcandalli 1 0.04
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олзер Джакомо 6 1
Кистана Андреа 7 0
Бизоли Димитри 6 0
Дикманн Лоренцо 6 0
Пагера Фабрицио 5 0
Галацци Николас 5 0
Адорни Давиде 4 0
Фарес Мохамед 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Яллоу Александр 3 0
Бертаньоли Массимо 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Уар Матье 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 5 1
Портанова Маноло 5 0
Мелегони Филиппо 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0

Результаты матчей

Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

4
4
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

11
7
Брешия
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Реджана
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

8
16

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

12
23
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
5
22%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
4
33%
7
30%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Пропущено

15
21
11 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
8
53%
5
24%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Забито

24
17
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
9 Не забивали 14
4
17%
3
18%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
5
21%
4
24%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
7
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

27
44
17 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
10
37%
10
23%
1-15
5
19%
4
9%
16-30
2
7%
6
14%
31-45
2
7%
6
14%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
6
22%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0
Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1
Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2
Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0

Результаты матчей

Брешия
Реджана

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
7 раз 27%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Брешия
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
2
11
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
19
7
7
19
1.5
8
18
2
24
2.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 26 13 8 5 35 - 19 47
3.
Палермо
 26 13 7 6 47 - 31 46
4.
Венеция
 25 13 6 6 45 - 31 45
5.
Комо
 25 13 6 6 33 - 28 45
6.
Катанзаро
 26 12 6 8 42 - 37 42
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 25 8 10 7 30 - 33 34
9.
Брешия
 26 8 10 8 26 - 25 34
10.
Сампдория
 26 9 6 11 34 - 40 33
11.
Бари
 26 7 12 7 27 - 30 33
12.
Козенца
 26 8 8 10 30 - 29 32
13.
Зюйдтироль
 26 8 7 11 33 - 36 31
14.
Реджана
 26 6 13 7 29 - 32 31
15.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
16.
Асколи
 26 6 8 12 26 - 32 26
17.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
18.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
14.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
15.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
16.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
17.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
4.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 13 4 5 4 14 - 13 17
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 19 16
12.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
17.
Бари
 13 2 6 5 12 - 17 12
18.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (3)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Пагера Фабрицио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Брешия 0:0 Реджана онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный