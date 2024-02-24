Тур: 26. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
44' Желтая карточкаПагера Фабрицио
70' Желтая карточкаРодзио Паоло
90' Желтая карточкаЯллоу Александр
90'+4
Ход матча
44'
70'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
386 Количество передач 531
-
42 Владение мячом, % 58
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
80 Natan Girma
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брешия
Реджана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|6 (1)
|0.23
|Мончини Габриэле
|6 (2)
|0.23
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.15
|Бизоли Димитри
|2
|0.08
|Бьянки Флавио
|2
|0.08
|Галацци Николас
|1
|0.04
|Адорни Давиде
|1
|0.04
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.04
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.04
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Кистана Андреа
|7
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|6
|0
|Пагера Фабрицио
|5
|0
|Галацци Николас
|5
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Фарес Мохамед
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Бертаньоли Массимо
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|5
|1
|Портанова Маноло
|5
|0
|Мелегони Филиппо
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
4
4
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
11
7
Брешия
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Реджана
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
8
16
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
12
23
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
5
22%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
4
33%
7
30%
76-90
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
4
33%
3
38%
76-90
Пропущено
15
21
11 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
8
53%
5
24%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
2
13%
5
24%
76-90
Забито
24
17
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
9 Не забивали 14
4
17%
3
18%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
5
21%
4
24%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
7
29%
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
27
44
17 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
10
37%
10
23%
1-15
5
19%
4
9%
16-30
2
7%
6
14%
31-45
2
7%
6
14%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
6
22%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0
Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1
Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2
Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0
Результаты матчей
Брешия
Реджана
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
7 раз 27%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Брешия
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
49
67
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
197
719
818
224
224
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9