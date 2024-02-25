Тур: 18. Стадион: ААМИ Парк.
0:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаГерия Джейсон
47' Желтая карточкаАрзани Дэниел
0:1
48' Гол в свои воротаТиг Райан
56' Желтая карточкаКуол Алоу
59' Желтая карточкаРодерик Миранда
65' Желтая карточкаТоррес Анхель
80' Вторая желтая карточкаРодерик Миранда
90' Красная карточкаJordi Valadon
90' Красная карточкаБарселлос Рональд
90' Желтая карточкаРоу Сторм
90'+11
Ход матча
21'
47'
48'
0:1
56'
59'
65'
80'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
23
Хелифи
Салим
23
Даниель
Холл
33
Полл
Натан
15
Роу
Сторм
26
Трапп
Брэд
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
-
37 Kasey Bos
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
-
33 Полл НатанЗащитник
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Трапп БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Луаль ДжингНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Централ Кост Маринерс
28 матчей
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
17.9%
3.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
47 матчей
48.9%
29.8%
21.3%
23 победы 14 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.9%
46.8%
21.3%
15 побед 22 ничьи 10 побед
Второй тайм
46.8%
27.7%
25.5%
22 победы 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
41
Голов в среднем за матч
2.04
1.71
Среднее время на гол
44
52
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.46
1.22
Среднее время на гол
61
73
Всего голов
82
69
Голов в среднем за матч
1.74
1.47
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
17
Больше 36%
Меньше 64%
30
9
Больше 19%
Меньше 81%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
51
61
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|13 (2)
|0.68
|Машаш Зинедин
|5
|0.26
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.11
|Nishan Velupillay
|2
|0.11
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.11
|Чапман Коннор
|1
|0.05
|Фолами Бен
|1
|0.05
|Тиг Райан
|1
|0.05
|Родерик Миранда
|1
|0.05
|Eli Adams
|1
|0.05
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Траоре Адама III
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|11 (1)
|0.58
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.26
|Куол Алоу
|4
|0.21
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.16
|Кальтак Брайан
|2
|0.11
|Теохарус Кристиан
|2
|0.11
|Роу Сторм
|1
|0.05
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.05
|Брито Микаель
|1 (1)
|0.05
|Даниель Холл
|1
|0.05
|Уилсон Уильям
|1
|0.05
|Miguel Di Pizio
|1
|0.05
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|6
|2
|Траоре Адама III
|3
|1
|Машаш Зинедин
|4
|0
|Форнароли Бруно
|3
|0
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|Герия Джейсон
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Арзани Дэниел
|2
|0
|Монге Фабиан
|2
|0
|Nishan Velupillay
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Икономидис Крис
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|6
|1
|Теохарус Кристиан
|5
|0
|Куол Алоу
|5
|0
|Торрес Анхель
|3
|1
|Даниель Холл
|4
|0
|Роу Сторм
|2
|1
|Брито Микаель
|3
|0
|Вукович Дэнни
|2
|0
|Кальтак Брайан
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Барселлос Рональд
|0
|1
|Mark Jackson I
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
3
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
14
19
Мельбурн Виктори
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Централ Кост Маринерс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
19
22
Голы по времени матча
Забито
17
11
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
3
27%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
43%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
1
7%
1
4%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
4
29%
6
26%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
4
29%
8
35%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
58%
3
23%
76-90
Забито
31
34
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
3
10%
1
3%
1-15
5
16%
6
18%
16-30
8
26%
9
26%
31-45
5
16%
6
18%
46-60
3
10%
1
3%
61-75
7
23%
11
32%
76-90
Пропущено
19
22
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
16%
3
14%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
4
21%
5
23%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
7
37%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Централ Кост Маринерс
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
7 раз 37%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:2
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
65
27
38
18
29
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
53
46
35
28
35
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
163
811
910
415
613
217
316
118
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 6
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5