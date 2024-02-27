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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Асколи
0:0
Первый тайм: 26'
Брешия
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Брешия
2.95
3.00
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4.17
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Все Коэффициенты
2
Вивиано
Эмильяно
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
3
Мантовани
Валерио
23
Фальцерано
Марчелло
41
Вальцания
Лука
18
Ди
Таккио
Франческо
10
Калигара
Фабрицио
13
Селия
Раффаэле
90
Мендеш
Педру
99
Родригес
Пабло
30
Michele
Avella
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
6
Фарес
Мохамед
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
23
Галацци
Николас
9
Бьянки
Флавио
11
Мончини
Габриэле
Асколи
3-5-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Асколи
Брешия

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

28%
60%
12%
7 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

СB
1:1
СB
4:3
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:3
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
3:1
СB
0:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:4
СB
0:1

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.15

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.23
0.83

Среднее время на гол

73
108

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.32
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 10 (3) 0.37
Родригес Пабло 2 0.07
Боттегин Эрик 2 0.07
Несторовски Илья 2 0.07
Патрицио Масини 2 0.07
Фальцерано Марчелло 1 0.04
Манцари Джакомо 1 0.04
Беллучи Джузеппе 1 0.04
Мантовани Валерио 1 0.04
Кваранта Данило 1 0.04
Калигара Фабрицио 1 0.04
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Селия Раффаэле 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 6 (1) 0.22
Мончини Габриэле 6 (2) 0.22
Бьярнасон Биркир 4 0.15
Бизоли Димитри 2 0.07
Бьянки Флавио 2 0.07
Галацци Николас 1 0.04
Адорни Давиде 1 0.04
Яллоу Александр 1 0.04
Бертаньоли Массимо 1 0.04
Пагера Фабрицио 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 10 2
Ди Таккио Франческо 9 0
Фаласко Никола 6 1
Джоване Самуэль 6 0
Кваранта Данило 4 1
Калигара Фабрицио 5 0
Патрицио Масини 5 0
Боттегин Эрик 4 0
Родригес Пабло 4 0
Несторовски Илья 4 0
Фальцерано Марчелло 4 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Вальцания Лука 1 1
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Стренг Джеремайя 2 0
Манцари Джакомо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Вяйсянен Саули 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олзер Джакомо 6 1
Кистана Андреа 7 0
Бизоли Димитри 6 0
Дикманн Лоренцо 6 0
Пагера Фабрицио 5 0
Галацци Николас 5 0
Адорни Давиде 4 0
Фарес Мохамед 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Яллоу Александр 3 0
Бертаньоли Массимо 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Уар Матье 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0

Результаты матчей

Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
5
Асколи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

10
11
Асколи
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Брешия
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 17
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
3
23%
8
53%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Пропущено

19
12
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
5%
2
17%
1-15
4
21%
3
25%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
6
32%
4
33%
76-90

Забито

26
24
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
4
15%
4
17%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
7
27%
2
8%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
6
23%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

32
27
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 18
4
13%
10
37%
1-15
6
19%
5
19%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
8
25%
2
7%
46-60
2
6%
2
7%
61-75
9
28%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2
Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0
Брешия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0
Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1

Результаты матчей

Асколи
Брешия

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Асколи
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
3
10
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
17
9
7
19
1.5
7
19
1
25
2.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 26 16 7 3 49 - 26 55
2.
Венеция
 26 14 6 6 47 - 32 48
3.
Кремонезе
 26 13 8 5 35 - 19 47
4.
Палермо
 26 13 7 6 47 - 31 46
5.
Комо
 26 13 7 6 34 - 29 46
6.
Катанзаро
 26 12 6 8 42 - 37 42
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 26 8 11 7 30 - 33 35
9.
Брешия
 0:0 27 8 11 8 26 - 25 35
10.
Сампдория
 26 9 6 11 34 - 40 33
11.
Бари
 26 7 12 7 27 - 30 33
12.
Козенца
 26 8 8 10 30 - 29 32
13.
Зюйдтироль
 0:0 27 8 8 11 33 - 36 32
14.
Реджана
 0:0 27 6 14 7 29 - 32 32
15.
Пиза
 26 7 9 10 31 - 33 30
16.
Асколи
 0:0 27 6 9 12 26 - 32 27
17.
Тернана
 26 6 8 12 30 - 34 26
18.
Специя
 26 5 11 10 25 - 38 26
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 26 5 6 15 27 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Брешия
 0:0 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 0:0 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
14.
Тернана
 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Реджана
 0:0 14 2 9 3 13 - 16 15
16.
Асколи
 0:0 13 3 5 5 12 - 12 14
17.
Пиза
 13 3 5 5 16 - 17 14
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 2 3 25 - 14 26
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
5.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 0:0 14 4 6 4 14 - 13 18
9.
Реджана
 0:0 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Зюйдтироль
 0:0 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
12.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Специя
 14 3 5 6 15 - 27 14
15.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
16.
Асколи
 0:0 14 3 4 7 14 - 20 13
17.
Бари
 13 2 6 5 12 - 17 12
18.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
19.
Лекко
 14 2 5 7 13 - 26 11
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
  • Первый тайм
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Ничья
Брешия
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