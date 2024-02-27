Тур: 27. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Асколи
Брешия
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
28%
60%
12%
7 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.42
1.15
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.23
0.83
Среднее время на гол
73
108
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.32
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|10 (3)
|0.37
|Родригес Пабло
|2
|0.07
|Боттегин Эрик
|2
|0.07
|Несторовски Илья
|2
|0.07
|Патрицио Масини
|2
|0.07
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Манцари Джакомо
|1
|0.04
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.04
|Мантовани Валерио
|1
|0.04
|Кваранта Данило
|1
|0.04
|Калигара Фабрицио
|1
|0.04
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|6 (1)
|0.22
|Мончини Габриэле
|6 (2)
|0.22
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.15
|Бизоли Димитри
|2
|0.07
|Бьянки Флавио
|2
|0.07
|Галацци Николас
|1
|0.04
|Адорни Давиде
|1
|0.04
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.04
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|10
|2
|Ди Таккио Франческо
|9
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Джоване Самуэль
|6
|0
|Кваранта Данило
|4
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Фальцерано Марчелло
|4
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Вальцания Лука
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Кистана Андреа
|7
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|6
|0
|Пагера Фабрицио
|5
|0
|Галацци Николас
|5
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Фарес Мохамед
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Бертаньоли Массимо
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
5
Асколи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
10
11
Асколи
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Брешия
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 17
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
4
33%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
3
23%
8
53%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
19
12
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
5%
2
17%
1-15
4
21%
3
25%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
6
32%
4
33%
76-90
Забито
26
24
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
4
15%
4
17%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
7
27%
2
8%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
6
23%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
32
27
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 18
4
13%
10
37%
1-15
6
19%
5
19%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
8
25%
2
7%
46-60
2
6%
2
7%
61-75
9
28%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2
Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0
Брешия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0
Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1
Результаты матчей
Асколи
Брешия
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Асколи
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
39
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
410
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
179
719
719
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|7
|3
|49 - 26
|55
|2.
|26
|14
|6
|6
|47 - 32
|48
|3.
|26
|13
|8
|5
|35 - 19
|47
|4.
|26
|13
|7
|6
|47 - 31
|46
|5.
|26
|13
|7
|6
|34 - 29
|46
|6.
|26
|12
|6
|8
|42 - 37
|42
|7.
|26
|10
|6
|10
|33 - 35
|36
|8.
|26
|8
|11
|7
|30 - 33
|35
|9.
|0:0
|27
|8
|11
|8
|26 - 25
|35
|10.
|26
|9
|6
|11
|34 - 40
|33
|11.
|26
|7
|12
|7
|27 - 30
|33
|12.
|26
|8
|8
|10
|30 - 29
|32
|13.
|0:0
|27
|8
|8
|11
|33 - 36
|32
|14.
|0:0
|27
|6
|14
|7
|29 - 32
|32
|15.
|26
|7
|9
|10
|31 - 33
|30
|16.
|0:0
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|17.
|26
|6
|8
|12
|30 - 34
|26
|18.
|26
|5
|11
|10
|25 - 38
|26
|19.
|26
|5
|6
|15
|27 - 42
|21
|20.
|26
|5
|6
|15
|27 - 49
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|5
|0
|24 - 12
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|28 - 19
|27
|3.
|13
|8
|1
|4
|26 - 15
|25
|4.
|13
|7
|4
|2
|20 - 14
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|27 - 20
|24
|6.
|14
|7
|2
|5
|22 - 18
|23
|7.
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|8.
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|11.
|13
|4
|4
|5
|21 - 17
|16
|12.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|13.
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|14.
|14
|3
|6
|5
|13 - 12
|15
|15.
|0:0
|14
|2
|9
|3
|13 - 16
|15
|16.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 12
|14
|17.
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|18.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|19.
|13
|3
|3
|7
|17 - 19
|12
|20.
|12
|3
|1
|8
|14 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 9
|24
|3.
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 15
|21
|5.
|13
|5
|6
|2
|21 - 16
|21
|6.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|8.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|14 - 13
|18
|9.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|16 - 16
|17
|10.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|13.
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|14.
|14
|3
|5
|6
|15 - 27
|14
|15.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|16.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|17.
|13
|2
|6
|5
|12 - 17
|12
|18.
|12
|3
|2
|7
|17 - 22
|11
|19.
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10