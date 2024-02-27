Тур: 27. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
1:0
38' ПенальтиМендеш Педру
1:1
44' ГолДикманн Лоренцо
45' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
78' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
90'+6
Ход матча
38'
1:0
44'
45'
78'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
404 Количество передач 346
-
54 Владение мячом, % 46
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Асколи
Брешия
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
28%
60%
12%
7 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.42
1.15
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.23
0.83
Среднее время на гол
73
108
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.32
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.41
|Родригес Пабло
|2
|0.07
|Боттегин Эрик
|2
|0.07
|Несторовски Илья
|2
|0.07
|Патрицио Масини
|2
|0.07
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Манцари Джакомо
|1
|0.04
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.04
|Мантовани Валерио
|1
|0.04
|Кваранта Данило
|1
|0.04
|Калигара Фабрицио
|1
|0.04
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|6 (1)
|0.22
|Мончини Габриэле
|6 (2)
|0.22
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.15
|Бизоли Димитри
|2
|0.07
|Бьянки Флавио
|2
|0.07
|Галацци Николас
|1
|0.04
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.04
|Адорни Давиде
|1
|0.04
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.04
|Папетти Андреа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|11
|2
|Ди Таккио Франческо
|9
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Джоване Самуэль
|6
|0
|Кваранта Данило
|4
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Фальцерано Марчелло
|4
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Вальцания Лука
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Кистана Андреа
|7
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|6
|0
|Пагера Фабрицио
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Галацци Николас
|5
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Фарес Мохамед
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Бертаньоли Массимо
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
6
Асколи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
10
11
Асколи
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Брешия
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 17
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 11
3
21%
8
50%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
19
12
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
5%
2
17%
1-15
4
21%
3
25%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
6
32%
4
33%
76-90
Забито
27
25
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
4
15%
4
16%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
8
30%
30%
3
12%
31-45
4
15%
5
20%
46-60
2
7%
5
20%
61-75
6
22%
7
28%
76-90
Пропущено
33
28
14 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 19
4
12%
10
36%
1-15
6
18%
5
18%
16-30
4
12%
3
11%
31-45
8
24%
2
7%
46-60
2
6%
2
7%
61-75
9
27%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2
Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0
Брешия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0
Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1
Результаты матчей
Асколи
Брешия
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
8 раз 30%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Асколи
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
310
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
410
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
189
720
720
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|27
|16
|8
|3
|50 - 27
|56
|2.
|2:0
|27
|14
|7
|6
|36 - 29
|49
|3.
|26
|14
|6
|6
|47 - 32
|48
|4.
|1:1
|27
|13
|9
|5
|36 - 20
|48
|5.
|1:1
|27
|13
|8
|6
|48 - 32
|47
|6.
|1:0
|27
|13
|6
|8
|43 - 37
|45
|7.
|26
|10
|6
|10
|33 - 35
|36
|8.
|26
|8
|11
|7
|30 - 33
|35
|9.
|27
|8
|11
|8
|27 - 26
|35
|10.
|1:1
|27
|9
|7
|11
|35 - 41
|34
|11.
|1:1
|27
|8
|9
|10
|31 - 30
|33
|12.
|0:1
|27
|7
|12
|8
|27 - 31
|33
|13.
|27
|8
|8
|11
|34 - 37
|32
|14.
|27
|6
|14
|7
|30 - 33
|32
|15.
|26
|7
|9
|10
|31 - 33
|30
|16.
|1:1
|27
|6
|9
|12
|31 - 35
|27
|17.
|27
|6
|9
|12
|27 - 33
|27
|18.
|26
|5
|11
|10
|25 - 38
|26
|19.
|26
|5
|6
|15
|27 - 42
|21
|20.
|0:2
|27
|5
|6
|16
|27 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|2.
|13
|8
|3
|2
|28 - 19
|27
|3.
|1:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|4.
|1:1
|14
|8
|2
|4
|27 - 16
|26
|5.
|2:0
|13
|7
|4
|2
|20 - 14
|25
|6.
|14
|7
|2
|5
|22 - 18
|23
|7.
|1:1
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|8.
|0:1
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|11.
|1:1
|13
|4
|4
|5
|21 - 17
|16
|12.
|1:1
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|14.
|1:1
|14
|3
|6
|5
|13 - 12
|15
|15.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|16.
|13
|3
|5
|5
|13 - 13
|14
|17.
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|18.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|19.
|13
|3
|3
|7
|17 - 19
|12
|20.
|0:2
|13
|3
|1
|9
|14 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|2.
|1:1
|13
|7
|4
|2
|18 - 10
|25
|3.
|2:0
|14
|7
|3
|4
|16 - 15
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|5.
|1:1
|13
|5
|6
|2
|21 - 16
|21
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|9.
|13
|4
|5
|4
|16 - 16
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|11.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|13.
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|14.
|14
|3
|5
|6
|15 - 27
|14
|15.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|16.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|17.
|1:1
|13
|3
|3
|7
|18 - 23
|12
|18.
|0:1
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|19.
|0:2
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|11 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10