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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Асколи
1:1
Конец матча
Брешия
0'
1:0
38' Пенальти
Мендеш Педру
1:1
44' Гол
Дикманн Лоренцо
45' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
78' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
90'+6

Ход матча

38'
Мендеш Педру
1:0
44'
1:1
Дикманн Лоренцо
(Папетти Андреа)
45'
 
Ван Де Лои Томми
46'
 
Бьярнасон Биркир
Ван Де Лои Томми
46'
Simon D'Uffizi
Калигара Фабрицио
 
58'
 
Яллоу Александр
Фарес Мохамед
68'
 
Уар Матье
Галацци Николас
69'
 
Боррелли Дженнаро
Мончини Габриэле
78'
Беллучи Джузеппе
 
79'
Дурис Давид
Родригес Пабло
 
79'
Джоване Самуэль
Вальцания Лука
 
79'
Зедадка Карим
Фальцерано Марчелло
 
86'
Байейе Брайан
Селия Раффаэле
 
87'
 
Олзер Джакомо
Бьянки Флавио

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 404 Количество передач 346
  • 54 Владение мячом, % 46
2
Вивиано
Эмильяно
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
3
Мантовани
Валерио
23
Фальцерано
Марчелло
41
Вальцания
Лука
18
Ди
Таккио
Франческо
10
Калигара
Фабрицио
13
Селия
Раффаэле
90
Мендеш
Педру
99
Родригес
Пабло
30
Michele
Avella
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
6
Фарес
Мохамед
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
23
Галацци
Николас
9
Бьянки
Флавио
11
Мончини
Габриэле
Асколи
3-5-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Асколи
Брешия

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

28%
60%
12%
7 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

СB
1:1
СB
4:3
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:3
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
3:1
СB
0:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:4
СB
0:1

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.15

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.23
0.83

Среднее время на гол

73
108

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.32
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 11 (4) 0.41
Родригес Пабло 2 0.07
Боттегин Эрик 2 0.07
Несторовски Илья 2 0.07
Патрицио Масини 2 0.07
Фальцерано Марчелло 1 0.04
Манцари Джакомо 1 0.04
Беллучи Джузеппе 1 0.04
Мантовани Валерио 1 0.04
Кваранта Данило 1 0.04
Калигара Фабрицио 1 0.04
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Селия Раффаэле 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 6 (1) 0.22
Мончини Габриэле 6 (2) 0.22
Бьярнасон Биркир 4 0.15
Бизоли Димитри 2 0.07
Бьянки Флавио 2 0.07
Галацци Николас 1 0.04
Дикманн Лоренцо 1 0.04
Адорни Давиде 1 0.04
Яллоу Александр 1 0.04
Бертаньоли Массимо 1 0.04
Папетти Андреа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 11 2
Ди Таккио Франческо 9 0
Фаласко Никола 6 1
Джоване Самуэль 6 0
Кваранта Данило 4 1
Калигара Фабрицио 5 0
Патрицио Масини 5 0
Боттегин Эрик 4 0
Родригес Пабло 4 0
Несторовски Илья 4 0
Фальцерано Марчелло 4 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Вальцания Лука 1 1
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Стренг Джеремайя 2 0
Манцари Джакомо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Вяйсянен Саули 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олзер Джакомо 6 1
Кистана Андреа 7 0
Бизоли Димитри 6 0
Дикманн Лоренцо 6 0
Пагера Фабрицио 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Галацци Николас 5 0
Адорни Давиде 4 0
Фарес Мохамед 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Яллоу Александр 3 0
Бертаньоли Массимо 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Уар Матье 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0

Результаты матчей

Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
6
Асколи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

10
11
Асколи
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Брешия
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 17
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 11
3
21%
8
50%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Пропущено

19
12
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
5%
2
17%
1-15
4
21%
3
25%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
6
32%
4
33%
76-90

Забито

27
25
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
4
15%
4
16%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
8
30%
30%
3
12%
31-45
4
15%
5
20%
46-60
2
7%
5
20%
61-75
6
22%
7
28%
76-90

Пропущено

33
28
14 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 19
4
12%
10
36%
1-15
6
18%
5
18%
16-30
4
12%
3
11%
31-45
8
24%
2
7%
46-60
2
6%
2
7%
61-75
9
27%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2
Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0
Брешия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0
Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1

Результаты матчей

Асколи
Брешия

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
8 раз 30%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Асколи
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
18
9
7
20
1.5
7
20
1
26
2.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 27 16 8 3 50 - 27 56
2.
Комо
 2:0 27 14 7 6 36 - 29 49
3.
Венеция
 26 14 6 6 47 - 32 48
4.
Кремонезе
 1:1 27 13 9 5 36 - 20 48
5.
Палермо
 1:1 27 13 8 6 48 - 32 47
6.
Катанзаро
 1:0 27 13 6 8 43 - 37 45
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 26 8 11 7 30 - 33 35
9.
Брешия
 27 8 11 8 27 - 26 35
10.
Сампдория
 1:1 27 9 7 11 35 - 41 34
11.
Козенца
 1:1 27 8 9 10 31 - 30 33
12.
Бари
 0:1 27 7 12 8 27 - 31 33
13.
Зюйдтироль
 27 8 8 11 34 - 37 32
14.
Реджана
 27 6 14 7 30 - 33 32
15.
Пиза
 26 7 9 10 31 - 33 30
16.
Тернана
 1:1 27 6 9 12 31 - 35 27
17.
Асколи
 27 6 9 12 27 - 33 27
18.
Специя
 26 5 11 10 25 - 38 26
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 0:2 27 5 6 16 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 14 8 6 0 25 - 13 30
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Катанзаро
 1:0 14 8 3 3 28 - 20 27
4.
Палермо
 1:1 14 8 2 4 27 - 16 26
5.
Комо
 2:0 13 7 4 2 20 - 14 25
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 1:1 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 0:1 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 1:1 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Сампдория
 1:1 14 4 4 6 17 - 20 16
13.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
14.
Тернана
 1:1 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
16.
Асколи
 13 3 5 5 13 - 13 14
17.
Пиза
 13 3 5 5 16 - 17 14
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 0:2 13 3 1 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 13 8 2 3 25 - 14 26
2.
Кремонезе
 1:1 13 7 4 2 18 - 10 25
3.
Комо
 2:0 14 7 3 4 16 - 15 24
4.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
5.
Палермо
 1:1 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 1:0 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 1:1 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Козенца
 1:1 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Специя
 14 3 5 6 15 - 27 14
15.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
17.
Тернана
 1:1 13 3 3 7 18 - 23 12
18.
Бари
 0:1 14 2 6 6 12 - 18 12
19.
Лекко
 0:2 14 2 5 7 13 - 26 11
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Асколи Мендеш Педру 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Ван Де Лои Томми получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Папетти Андреа сделал результативную передачу.
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    • 44'
      Г О О О О Л - Дикманн Лоренцо бьет в цель!
    • 38'
      Г О О О О Л - Педро Мендес из команды Асколи забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Асколи 1:1 Брешия онлайн

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