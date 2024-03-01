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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Макартур
0:0
Перерыв
Мельбурн Сити
0'
Прогноз на матч от Liveresult
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Макартур
Ничья
Мельбурн Сити
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
4
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
8
Jake
Hollman
23
Льюис
Клейтон
Рис
17
Борджес
Рафаэл
10
Давила
Улисес
21
Бернардо
Эспиноса
98
Жермен
Валер
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
26
Супрайен
Самуэль
22
Гуд
Кёртис
14
Vicente
Fernandez2
8
Джегго
Джеймс
6
Угаркович
Стивен
44
Яколиш
Марин
10
Арслан
Толгай-Али
11
Нател
Лео
9
Макларен
Джейми
Макартур
Мельбурн Сити

История личных встреч

Макартур
Мельбурн Сити

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

3:3
1:1
6:1
0:1
3:1
2:0
1:1
3:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

17
3

Голов в среднем за матч

3.4
1

Среднее время на гол

26
90

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.38
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 11 (3) 0.55
Давила Улисес 8 0.4
Jake Hollman 5 0.25
Миллар Мэттью 4 0.2
Борджес Рафаэл 3 0.15
Jed Drew 1 0.05
Беккас Кирин 1 0.05
Аугла Али 1 0.05
Льюис Клейтон Рис 0 0
Вуйица Иван 0 0
Ускок Томислав 0 0
М`Бомбва Чарльз 0 0
Скотадис Джерри 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Kealey Adamson 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 7 0.37
Арслан Толгай-Али 5 (1) 0.26
Антонис Терри 4 (1) 0.21
Нател Лео 2 0.11
Угаркович Стивен 2 0.11
Маццео Бенджамин 2 0.11
Яколиш Марин 1 0.05
Гуд Кёртис 1 0.05
Сахи Хамза 1 0.05
Леки Мэттью 1 0.05
Тилио Марко 1 0.05
Лопане Алессандро 1 0.05
Бехич Азиз 0 0
Янг Джейми 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Капуто Макс 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 5 0
Льюис Клейтон Рис 5 0
Жермен Валер 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Борджес Рафаэл 4 0
Юрман Мэттью 3 0
Давила Улисес 3 0
Ускок Томислав 3 0
Yianni Nicolaou 3 0
Kealey Adamson 3 0
Стерьовски Майл 2 0
Аугла Али 2 0
Jake Hollman 2 0
Курто Филип 1 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Вуйица Иван 1 0
М`Бомбва Чарльз 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арслан Толгай-Али 3 1
Сахи Хамза 4 0
Тэлбот Каллум 4 0
Бехич Азиз 3 0
Гуд Кёртис 3 0
Янг Джейми 2 0
Антонис Терри 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Яколиш Марин 2 0
Нател Лео 2 0
Леки Мэттью 1 0
Супрайен Самуэль 1 0
Джегго Джеймс 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Лопане Алессандро 1 0
Аурелио Видмар 1 0

Результаты матчей

Макартур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Мельбурн Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

10
6
Макартур
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Мельбурн Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

14
17
Макартур
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Мельбурн Сити
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

24
23

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
9
47%
2
17%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
11%
3
15%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
4
22%
4
20%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
2
11%
5
25%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
4
22%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90

Пропущено

14
10
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
6
43%
4
40%
76-90

Забито

36
30
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
8%
5
17%
1-15
7
19%
1
3%
16-30
5
14%
3
10%
31-45
5
14%
7
23%
46-60
2
6%
7
23%
61-75
14
39%
7
23%
76-90

Пропущено

32
30
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
13%
3
10%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
4
13%
6
20%
46-60
8
25%
4
13%
61-75
8
25%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0
Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3
Мельбурн Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0

Результаты матчей

Макартур
Мельбурн Сити

Точный счет

1:1
3 раза 30%
4:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
8
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
8
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Макартур
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
4
5
3
7
2.5
3
6
2
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
4
5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
13
5
10
9
1.5
8
10
5
14
2.5
3
15
2
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 19 10 7 2 30 - 19 37
2.
Централ Кост Маринерс
 19 10 4 5 34 - 22 34
3.
Мельбурн Виктори
 19 7 10 2 30 - 20 31
4.
Макартур
 0:0 20 7 9 4 35 - 33 30
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 18 8 4 6 30 - 23 28
6.
ФК Сидней
 18 8 3 7 33 - 30 27
7.
Мельбурн Сити
 0:0 19 6 6 7 29 - 31 24
8.
Брисбен Роар
 19 6 4 9 32 - 42 22
9.
Перт Глори
 18 5 5 8 35 - 38 20
10.
Аделаида Юнайтед
 18 5 4 9 32 - 35 19
11.
Ньюкасл Джетс
 19 4 7 8 30 - 38 19
12.
Вестерн Юнайтед
 18 3 3 12 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
2.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
ФК Сидней
 9 5 1 3 17 - 12 16
4.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
5.
Брисбен Роар
 10 4 3 3 20 - 17 15
6.
Аделаида Юнайтед
 11 4 3 4 24 - 23 15
7.
Макартур
 0:0 11 3 6 2 18 - 19 15
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 18 - 11 14
9.
Перт Глори
 9 4 2 3 20 - 17 14
10.
Мельбурн Сити
 0:0 9 3 4 2 18 - 10 13
11.
Ньюкасл Джетс
 8 2 4 2 13 - 12 10
12.
Вестерн Юнайтед
 8 2 1 5 8 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 5 5 1 17 - 12 20
2.
Мельбурн Виктори
 10 3 7 0 15 - 11 16
3.
Макартур
 0:0 9 4 3 2 17 - 14 15
4.
Централ Кост Маринерс
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
ФК Сидней
 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 0:0 10 3 2 5 11 - 21 11
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Вестерн Юнайтед
 10 1 2 7 10 - 26 5
12.
Аделаида Юнайтед
 7 1 1 5 8 - 12 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 6
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Мельбурн Сити
3.45
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4.40
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4.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Макартур
Мельбурн Сити
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