Тур: 19. Стадион: Кэмпбеллтаун.
0:0
Перерыв
0'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
98
Жермен
Валер
22
Гуд
Кёртис
44
Яколиш
Марин
11
Нател
Лео
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Аугла АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
-
37 Jed Drew
-
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Макартур
Мельбурн Сити
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
17
3
Голов в среднем за матч
3.4
1
Среднее время на гол
26
90
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.38
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
37
90
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|11 (3)
|0.55
|Давила Улисес
|8
|0.4
|Jake Hollman
|5
|0.25
|Миллар Мэттью
|4
|0.2
|Борджес Рафаэл
|3
|0.15
|Jed Drew
|1
|0.05
|Беккас Кирин
|1
|0.05
|Аугла Али
|1
|0.05
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|Ускок Томислав
|0
|0
|М`Бомбва Чарльз
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7
|0.37
|Арслан Толгай-Али
|5 (1)
|0.26
|Антонис Терри
|4 (1)
|0.21
|Нател Лео
|2
|0.11
|Угаркович Стивен
|2
|0.11
|Маццео Бенджамин
|2
|0.11
|Яколиш Марин
|1
|0.05
|Гуд Кёртис
|1
|0.05
|Сахи Хамза
|1
|0.05
|Леки Мэттью
|1
|0.05
|Тилио Марко
|1
|0.05
|Лопане Алессандро
|1
|0.05
|Бехич Азиз
|0
|0
|Янг Джейми
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Капуто Макс
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|5
|0
|Льюис Клейтон Рис
|5
|0
|Жермен Валер
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Борджес Рафаэл
|4
|0
|Юрман Мэттью
|3
|0
|Давила Улисес
|3
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Yianni Nicolaou
|3
|0
|Kealey Adamson
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Аугла Али
|2
|0
|Jake Hollman
|2
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|М`Бомбва Чарльз
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Сахи Хамза
|4
|0
|Тэлбот Каллум
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Антонис Терри
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Яколиш Марин
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Супрайен Самуэль
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Лопане Алессандро
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Мельбурн Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
10
6
Макартур
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Мельбурн Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
14
17
Макартур
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Мельбурн Сити
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
24
23
Голы по времени матча
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
9
47%
2
17%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
11%
3
15%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
4
22%
4
20%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
2
11%
5
25%
76-90
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
4
22%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90
Пропущено
14
10
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
6
43%
4
40%
76-90
Забито
36
30
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
8%
5
17%
1-15
7
19%
1
3%
16-30
5
14%
3
10%
31-45
5
14%
7
23%
46-60
2
6%
7
23%
61-75
14
39%
7
23%
76-90
Пропущено
32
30
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
13%
3
10%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
4
13%
6
20%
46-60
8
25%
4
13%
61-75
8
25%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0
Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3
Мельбурн Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0
Результаты матчей
Макартур
Мельбурн Сити
Точный счет
1:1
3 раза 30%
4:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
8
1 раз 11%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
8
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Макартур
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
46
45
37
36
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
135
109
810
514
315
217
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|7
|2
|30 - 19
|37
|2.
|19
|10
|4
|5
|34 - 22
|34
|3.
|19
|7
|10
|2
|30 - 20
|31
|4.
|0:0
|20
|7
|9
|4
|35 - 33
|30
|5.
|18
|8
|4
|6
|30 - 23
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|33 - 30
|27
|7.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|29 - 31
|24
|8.
|19
|6
|4
|9
|32 - 42
|22
|9.
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|10.
|18
|5
|4
|9
|32 - 35
|19
|11.
|19
|4
|7
|8
|30 - 38
|19
|12.
|18
|3
|3
|12
|18 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|5.
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|6.
|11
|4
|3
|4
|24 - 23
|15
|7.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|18 - 19
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|20 - 17
|14
|10.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|11.
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|12.
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|2.
|10
|3
|7
|0
|15 - 11
|16
|3.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|7.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 21
|11
|8.
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|9
|2
|1
|6
|12 - 25
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|15 - 21
|6
|11.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 6
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5