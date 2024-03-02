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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
0:0
Перерыв
Перт Глори
0'
33' Желтая карточка
Роулинс Джошуа

Ход матча

33'
 
Роулинс Джошуа
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Перт Глори
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Саттон
Мэттью
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
22
Kane
Vidmar
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
21
Паскуали
Себастьян
32
Тергейт
Ангус
39
Matthew
Grimaldi
38
Noah
Botic
9
Michael
Ruhs
1
Сэил
Оливер
16
Роулинс
Джошуа
29
Лахман
Даррил
15
Сусняр
Александар
14
Riley
Warland
23
Daniel
Bennie
3
Jacob
Muir
20
Giordano
Colli
17
Карлуччо
Джеррод
22
Таггарт
Адам
7
Цолаковски
Стефан
Вестерн Юнайтед
Перт Глори

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Перт Глори

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

1:2
2:1
2:1
6:0
0:2
1:0
3:0
5:4
0:2
1:1

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

3
1.4

Среднее время на гол

30
64

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

2.1
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

42
69

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 5 (2) 0.26
Noah Botic 4 (1) 0.21
Уэлс Лаклан 2 0.11
Benjamin Garuccio 2 0.11
Рисдон Джош 1 0.05
Тергейт Ангус 1 0.05
Michael Ruhs 1 0.05
Matthew Grimaldi 1 0.05
Рукавица Никита 1 0.05
Наджарин Рами 0 0
Дандзаки Рику 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 12 0.63
Цолаковски Стефан 6 0.32
David Williams III 4 0.21
Сусняр Александар 2 0.11
Амини Мустафа 2 (2) 0.11
Божанич Оливер 1 0.05
Хелифи Салим 1 0.05
Иванович Люк 1 0.05
Биверс Марк 1 0.05
Карлуччо Джеррод 1 0.05
Роулинс Джошуа 1 0.05
Kaelan Majekodunmi 1 0.05
Joel Anasmo 1 0.05
Giordano Colli 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0
Daniel Bennie 0 0
Riley Warland 0 0
Остлер Трент 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 8 0
Луштица Стивен 3 0
Имаи Томоки 3 0
Daniel Penha 3 0
John Aloisi 1 1
Доначи Джеймс 1 1
Тратт Джейкоб 2 0
Michael Ruhs 2 0
Matthew Grimaldi 2 0
Benjamin Garuccio 1 0
Паскуали Себастьян 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Rhys Bozinovski 1 0
Kane Vidmar 1 0
Charbel Shamoon 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 5 1
Цолаковски Стефан 5 0
Кутрумбис Джон 5 0
Giordano Colli 4 0
Alen Stajcic 4 0
Камау Брюс 2 1
Амини Мустафа 3 0
Карлуччо Джеррод 3 0
Биверс Марк 1 1
Таггарт Адам 2 0
Роулинс Джошуа 2 0
Хелифи Салим 1 0
Сэил Оливер 1 0
David Williams III 1 0
Riley Warland 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Cameron Cook 1 0
Jacob Muir 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Перт Глори
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
14
Вестерн Юнайтед
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

7
14
Вестерн Юнайтед
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Перт Глори
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

11
28

Голы по времени матча

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
3
38%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
25%
7
41%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
4
36%
4
21%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
4
21%
76-90

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
3
27%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
1
9%
5
25%
61-75
4
36%
5
25%
76-90

Пропущено

25
17
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
5
20%
1
6%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
6
24%
5
29%
29%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
1
4%
3
18%
61-75
7
28%
3
18%
76-90

Забито

19
37
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
4
21%
2
5%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
6
32%
7
19%
46-60
1
5%
8
22%
61-75
6
32%
12
32%
76-90

Пропущено

36
36
19 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
10
28%
9
25%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
3
8%
5
14%
61-75
9
25%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0
Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2
Перт Глори
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2
Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Перт Глори

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
2
8 раз 44%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
6
3
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
16
2
7
11
1.5
13
5
1
17
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 19 10 7 2 30 - 19 37
2.
Централ Кост Маринерс
 19 10 4 5 34 - 22 34
3.
Макартур
 20 8 8 4 37 - 33 32
4.
Мельбурн Виктори
 19 7 10 2 30 - 20 31
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 18 8 4 6 30 - 23 28
6.
ФК Сидней
 18 8 3 7 33 - 30 27
7.
Мельбурн Сити
 19 6 5 8 29 - 33 23
8.
Брисбен Роар
 19 6 4 9 32 - 42 22
9.
Перт Глори
 0:0 19 5 6 8 35 - 38 21
10.
Аделаида Юнайтед
 18 5 4 9 32 - 35 19
11.
Ньюкасл Джетс
 19 4 7 8 30 - 38 19
12.
Вестерн Юнайтед
 0:0 19 3 4 12 18 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
2.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
Макартур
 11 4 5 2 20 - 19 17
4.
ФК Сидней
 9 5 1 3 17 - 12 16
5.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Брисбен Роар
 10 4 3 3 20 - 17 15
7.
Аделаида Юнайтед
 11 4 3 4 24 - 23 15
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 18 - 11 14
9.
Перт Глори
 0:0 9 4 2 3 20 - 17 14
10.
Мельбурн Сити
 9 3 4 2 18 - 10 13
11.
Ньюкасл Джетс
 8 2 4 2 13 - 12 10
12.
Вестерн Юнайтед
 0:0 9 2 2 5 8 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 5 5 1 17 - 12 20
2.
Мельбурн Виктори
 10 3 7 0 15 - 11 16
3.
Макартур
 9 4 3 2 17 - 14 15
4.
Централ Кост Маринерс
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
ФК Сидней
 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
10.
Перт Глори
 0:0 10 1 4 5 15 - 21 7
11.
Вестерн Юнайтед
 0:0 10 1 2 7 10 - 26 5
12.
Аделаида Юнайтед
 7 1 1 5 8 - 12 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 6
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Joshua Rawlins получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Перт Глори
2.23
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3.95
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4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Перт Глори
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