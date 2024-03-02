Тур: 19. Стадион: ААМИ Парк.
1:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаРоулинс Джошуа
1:0
53' ГолNoah Botic
90' Желтая карточкаBenjamin Garuccio
90'+6
Ход матча
33'
53'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рисдон
Джош
22
Kane
Vidmar
38
Noah
Botic
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Noah BoticНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Остлер ТрентЗащитник
- Полузащитник
-
31 Joel Anasmo
-
-
-
-
13 Cameron Cook
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Перт Глори
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
3
1.4
Среднее время на гол
30
64
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
2.1
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
42
69
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Botic
|5 (1)
|0.26
|Daniel Penha
|5 (2)
|0.26
|Уэлс Лаклан
|2
|0.11
|Benjamin Garuccio
|2
|0.11
|Рисдон Джош
|1
|0.05
|Тергейт Ангус
|1
|0.05
|Michael Ruhs
|1
|0.05
|Matthew Grimaldi
|1
|0.05
|Рукавица Никита
|1
|0.05
|Наджарин Рами
|0
|0
|Дандзаки Рику
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|12
|0.63
|Цолаковски Стефан
|6
|0.32
|David Williams III
|4
|0.21
|Сусняр Александар
|2
|0.11
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.11
|Божанич Оливер
|1
|0.05
|Хелифи Салим
|1
|0.05
|Иванович Люк
|1
|0.05
|Биверс Марк
|1
|0.05
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.05
|Роулинс Джошуа
|1
|0.05
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.05
|Joel Anasmo
|1
|0.05
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Daniel Bennie
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|8
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|Имаи Томоки
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Доначи Джеймс
|1
|1
|Benjamin Garuccio
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Matthew Grimaldi
|2
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Rhys Bozinovski
|1
|0
|Kane Vidmar
|1
|0
|Charbel Shamoon
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|5
|1
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Giordano Colli
|4
|0
|Alen Stajcic
|4
|0
|Камау Брюс
|2
|1
|Амини Мустафа
|3
|0
|Карлуччо Джеррод
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Таггарт Адам
|2
|0
|Роулинс Джошуа
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Перт Глори
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
14
Вестерн Юнайтед
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Перт Глори
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
7
14
Вестерн Юнайтед
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Перт Глори
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
11
28
Голы по времени матча
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
4
44%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
22%
7
41%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
4
36%
4
20%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
2
18%
4
20%
76-90
Забито
11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
27%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
1
9%
5
25%
61-75
4
36%
5
25%
76-90
Пропущено
25
17
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
5
20%
1
6%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
6
24%
5
29%
29%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
1
4%
3
18%
61-75
7
28%
3
18%
76-90
Забито
20
37
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
4
20%
2
5%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
7
35%
7
19%
46-60
1
5%
8
22%
61-75
6
30%
12
32%
76-90
Пропущено
36
37
19 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
6
16%
16-30
10
28%
9
24%
31-45
5
14%
6
16%
46-60
3
8%
5
14%
61-75
9
25%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0
Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2
Перт Глори
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2
Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Перт Глори
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:2
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
8 раз 42%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
46
64
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
163
712
136
118
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|7
|2
|30 - 19
|37
|2.
|20
|11
|4
|5
|35 - 22
|37
|3.
|20
|8
|8
|4
|37 - 33
|32
|4.
|19
|7
|10
|2
|30 - 20
|31
|5.
|2:0
|19
|9
|3
|7
|35 - 30
|30
|6.
|0:2
|19
|8
|4
|7
|30 - 25
|28
|7.
|19
|6
|5
|8
|29 - 33
|23
|8.
|19
|6
|4
|9
|32 - 42
|22
|9.
|19
|5
|5
|9
|35 - 39
|20
|10.
|18
|5
|4
|9
|32 - 35
|19
|11.
|20
|4
|7
|9
|30 - 39
|19
|12.
|19
|4
|3
|12
|19 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|11
|4
|5
|2
|20 - 19
|17
|4.
|2:0
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|24 - 23
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|20 - 17
|14
|9.
|0:2
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|3.
|10
|3
|7
|0
|15 - 11
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|5.
|0:2
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|2:0
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|8.
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|9
|2
|1
|6
|12 - 25
|7
|10.
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
|11.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 6
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5