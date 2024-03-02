Тур: 19. Стадион: McDonald Jones Stadium.
0:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаКальтак Брайан
49' Желтая карточкаО'Нилл Брэндон
0:1
75' ГолНисбет Джошуа
79' Желтая карточкаТрапп Брэд
79' Желтая карточкаPhillip Cancar
87' Желтая карточкаБалар Максимильен
90'+6
Ход матча
29'
49'
75'
0:1
79'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
26
Трапп
Брэд
17
Луаль
Джинг
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Трапп БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Луаль ДжингНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
52%
13 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 19 побед
51 матч
35.3%
23.5%
41.2%
18 побед 12 ничьих 21 победа
Первый тайм
25.5%
43.1%
31.4%
13 побед 22 ничьи 16 побед
Второй тайм
25.5%
37.3%
37.2%
13 побед 19 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
33
Голов в среднем за матч
1.26
1.18
Среднее время на гол
71
76
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.39
1.35
Среднее время на гол
64
66
Всего голов
68
64
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Тотал матчей
2.5
47
Больше 92%
Меньше 8%
4
37
Больше 73%
Меньше 27%
14
22
Больше 43%
Меньше 57%
29
10
Больше 20%
Меньше 80%
41
6
Больше 12%
Меньше 88%
45
5
Больше 10%
Меньше 90%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
67
71
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|14 (4)
|0.7
|Бухагьяр Трент
|5
|0.25
|Clayton Taylor
|4
|0.2
|Archie Goodwin
|2
|0.1
|Грозос Костандинос
|1
|0.05
|Маурагис Лукас
|1
|0.05
|Phillip Cancar
|1
|0.05
|Mark Natta
|1
|0.05
|Justin Vidic
|1
|0.05
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|11 (1)
|0.55
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.25
|Куол Алоу
|4
|0.2
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.15
|Кальтак Брайан
|2
|0.1
|Теохарус Кристиан
|2
|0.1
|Нисбет Джошуа
|1
|0.05
|Роу Сторм
|1
|0.05
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.05
|Брито Микаель
|1 (1)
|0.05
|Даниель Холл
|1
|0.05
|Уилсон Уильям
|1
|0.05
|Miguel Di Pizio
|1
|0.05
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Phillip Cancar
|3
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Nathan Grimaldi
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|6
|1
|Теохарус Кристиан
|5
|0
|Куол Алоу
|5
|0
|Торрес Анхель
|3
|1
|Даниель Холл
|4
|0
|Роу Сторм
|2
|1
|Кальтак Брайан
|3
|0
|Брито Микаель
|3
|0
|Балар Максимильен
|3
|0
|Вукович Дэнни
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Барселлос Рональд
|0
|1
|Mark Jackson I
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Трапп Брэд
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
3
Ньюкасл Джетс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Централ Кост Маринерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
10
19
Ньюкасл Джетс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
15% (3)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Пропущено
13
9
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
4
31%
2
22%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Забито
17
23
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
5
29%
29%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
12%
6
26%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
3
18%
8
35%
76-90
Пропущено
26
13
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
12%
2
15%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
6
23%
3
23%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
7
27%
3
23%
76-90
Забито
30
35
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
6
20%
1
3%
1-15
5
17%
6
17%
16-30
3
10%
9
26%
31-45
5
17%
6
17%
46-60
4
13%
2
6%
61-75
7
23%
11
31%
76-90
Пропущено
39
22
14 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 12
5
13%
3
14%
1-15
3
8%
2
9%
16-30
6
15%
4
18%
31-45
6
15%
5
23%
46-60
9
23%
2
9%
61-75
10
26%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0
Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс
Точный счет
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:2
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
1
8 раз 40%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
65
18
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
63
56
36
38
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
173
1010
911
416
614
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|7
|2
|30 - 19
|37
|2.
|20
|11
|4
|5
|35 - 22
|37
|3.
|20
|8
|8
|4
|37 - 33
|32
|4.
|19
|7
|10
|2
|30 - 20
|31
|5.
|2:0
|19
|9
|3
|7
|35 - 30
|30
|6.
|0:2
|19
|8
|4
|7
|30 - 25
|28
|7.
|19
|6
|5
|8
|29 - 33
|23
|8.
|19
|6
|4
|9
|32 - 42
|22
|9.
|19
|5
|5
|9
|35 - 39
|20
|10.
|18
|5
|4
|9
|32 - 35
|19
|11.
|20
|4
|7
|9
|30 - 39
|19
|12.
|19
|4
|3
|12
|19 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|11
|4
|5
|2
|20 - 19
|17
|4.
|2:0
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|24 - 23
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|20 - 17
|14
|9.
|0:2
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|3.
|10
|3
|7
|0
|15 - 11
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|5.
|0:2
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|2:0
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|8.
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|9
|2
|1
|6
|12 - 25
|7
|10.
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
|11.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 6
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5