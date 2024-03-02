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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
0:1
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
29' Желтая карточка
Кальтак Брайан
49' Желтая карточка
О'Нилл Брэндон
0:1
75' Гол
Нисбет Джошуа
79' Желтая карточка
Трапп Брэд
79' Желтая карточка
Phillip Cancar
87' Желтая карточка
Балар Максимильен
90'+6
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
39
Thomas
Aquilina
19
Callum
Timmins
6
О'Нилл
Брэндон
26
Archie
Goodwin
8
Стамателопулос
Апостолос
23
Вилмеринг
Дэниэл
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
18
Фаррелл
Джекоб
2
Брито
Микаель
6
Балар
Максимильен
26
Трапп
Брэд
11
Торрес
Анхель
4
Нисбет
Джошуа
17
Луаль
Джинг
Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
52%
13 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 19 побед

51 матч

35.3%
23.5%
41.2%
18 побед 12 ничьих 21 победа

Первый тайм

25.5%
43.1%
31.4%
13 побед 22 ничьи 16 побед

Второй тайм

25.5%
37.3%
37.2%
13 побед 19 ничьих 19 побед

История матчей

3:1
1:3
3:0
1:2
2:0
2:4
1:2
0:2
0:1
1:0
0:0
4:3
1:1
2:3
1:0
1:2
2:8
2:0
1:5
2:0
1:1
1:1
2:4
0:1
1:1
0:0
1:0
3:1
3:0
2:2
0:0
0:2
2:1
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ТМС
0:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0

Голы

Всего голов

29
33

Голов в среднем за матч

1.26
1.18

Среднее время на гол

71
76

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.39
1.35

Среднее время на гол

64
66

Всего голов

68
64

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Тотал матчей

2.5
47
Больше 92%
Меньше 8%
4
37
Больше 73%
Меньше 27%
14
22
Больше 43%
Меньше 57%
29
10
Больше 20%
Меньше 80%
41
6
Больше 12%
Меньше 88%
45
5
Больше 10%
Меньше 90%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

67
71

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 14 (4) 0.7
Бухагьяр Трент 5 0.25
Clayton Taylor 4 0.2
Archie Goodwin 2 0.1
Грозос Костандинос 1 0.05
Маурагис Лукас 1 0.05
Phillip Cancar 1 0.05
Mark Natta 1 0.05
Justin Vidic 1 0.05
Ингем Дэйн 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 11 (1) 0.55
Marco Tulio1 5 (2) 0.25
Куол Алоу 4 0.2
Луаль Джинг 3 (1) 0.15
Кальтак Брайан 2 0.1
Теохарус Кристиан 2 0.1
Нисбет Джошуа 1 0.05
Роу Сторм 1 0.05
Фаррелл Джекоб 1 0.05
Брито Микаель 1 (1) 0.05
Даниель Холл 1 0.05
Уилсон Уильям 1 0.05
Miguel Di Pizio 1 0.05
Балар Максимильен 0 0
Смит Ноа 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 5 1
Маурагис Лукас 3 0
Phillip Cancar 3 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Бухагьяр Трент 2 0
Грозос Костандинос 2 0
Nathan Grimaldi 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Пископо Рено 1 0
Daniel Stynes 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Mark Natta 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 6 1
Теохарус Кристиан 5 0
Куол Алоу 5 0
Торрес Анхель 3 1
Даниель Холл 4 0
Роу Сторм 2 1
Кальтак Брайан 3 0
Брито Микаель 3 0
Балар Максимильен 3 0
Вукович Дэнни 2 0
Marco Tulio1 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Harrison Steele 0 1
Барселлос Рональд 0 1
Mark Jackson I 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Трапп Брэд 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
3
Ньюкасл Джетс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Централ Кост Маринерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

10
19
Ньюкасл Джетс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
15% (3)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Пропущено

13
9
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
4
31%
2
22%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Забито

17
23
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
5
29%
29%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
12%
6
26%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
3
18%
8
35%
76-90

Пропущено

26
13
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
12%
2
15%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
6
23%
3
23%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
7
27%
3
23%
76-90

Забито

30
35
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
6
20%
1
3%
1-15
5
17%
6
17%
16-30
3
10%
9
26%
31-45
5
17%
6
17%
46-60
4
13%
2
6%
61-75
7
23%
11
31%
76-90

Пропущено

39
22
14 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 12
5
13%
3
14%
1-15
3
8%
2
9%
16-30
6
15%
4
18%
31-45
6
15%
5
23%
46-60
9
23%
2
9%
61-75
10
26%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0
Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс

Точный счет

2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:2
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
1
8 раз 40%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
6
5
1
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
6
1.5
3
6
3
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
17
3
10
10
1.5
9
11
4
16
2.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 19 10 7 2 30 - 19 37
2.
Централ Кост Маринерс
 20 11 4 5 35 - 22 37
3.
Макартур
 20 8 8 4 37 - 33 32
4.
Мельбурн Виктори
 19 7 10 2 30 - 20 31
5.
ФК Сидней
 2:0 19 9 3 7 35 - 30 30
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:2 19 8 4 7 30 - 25 28
7.
Мельбурн Сити
 19 6 5 8 29 - 33 23
8.
Брисбен Роар
 19 6 4 9 32 - 42 22
9.
Перт Глори
 19 5 5 9 35 - 39 20
10.
Аделаида Юнайтед
 18 5 4 9 32 - 35 19
11.
Ньюкасл Джетс
 20 4 7 9 30 - 39 19
12.
Вестерн Юнайтед
 19 4 3 12 19 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
2.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
Макартур
 11 4 5 2 20 - 19 17
4.
ФК Сидней
 2:0 9 5 1 3 17 - 12 16
5.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Брисбен Роар
 10 4 3 3 20 - 17 15
7.
Аделаида Юнайтед
 11 4 3 4 24 - 23 15
8.
Перт Глори
 9 4 2 3 20 - 17 14
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:2 10 4 2 4 18 - 13 14
10.
Мельбурн Сити
 9 3 4 2 18 - 10 13
11.
Вестерн Юнайтед
 9 3 1 5 9 - 11 10
12.
Ньюкасл Джетс
 9 2 4 3 13 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 5 5 1 17 - 12 20
2.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 13 - 8 17
3.
Мельбурн Виктори
 10 3 7 0 15 - 11 16
4.
Макартур
 9 4 3 2 17 - 14 15
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:2 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
ФК Сидней
 2:0 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
10.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
11.
Вестерн Юнайтед
 10 1 2 7 10 - 26 5
12.
Аделаида Юнайтед
 7 1 1 5 8 - 12 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 6
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Brian Kaltak получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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