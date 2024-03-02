Тур: 19. Стадион: CommBank Stadium.
0:2
Первый тайм: 23'
Ход матча
3'
0:1
7'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
23
Грант
Райан
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Alex BonetigЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
ФК Сидней
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
36 матчей
30.6%
25%
44.4%
11 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
10 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
30.6%
41.6%
10 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
0.95
1.24
Среднее время на гол
95
72
Всего голов
20
31
Голов в среднем за матч
1.18
1.63
Среднее время на гол
76
55
Всего голов
38
52
Голов в среднем за матч
1.06
1.44
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
85
62
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брук Лаклан
|7
|0.37
|Nicolas Milanovic
|6
|0.32
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.26
|Фильо Марсело
|2
|0.11
|Пирьес Дилан
|2
|0.11
|Юл Валентино
|2
|0.11
|Aidan Simmons
|1
|0.05
|Бриллант Джошуа
|1
|0.05
|Клисби Джек
|1
|0.05
|Расселл Тэйт
|1
|0.05
|Zachary Sapsford
|1
|0.05
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Киттель Сонни
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|8
|0.42
|Fabio da Silva2
|8 (3)
|0.42
|Грант Райан
|3
|0.16
|Мак Роберт
|3
|0.16
|Касерес Энтони
|2
|0.11
|Кучарски Джейден
|2
|0.11
|Берджесс Макс
|2
|0.11
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0.11
|Вуд Патрик
|1
|0.05
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.05
|Родуэлл Джек
|1
|0.05
|Брэттан Люк
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|4
|0
|Nicolas Milanovic
|4
|0
|Oscar Priestman
|4
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Нинкович Милош
|2
|0
|Клисби Джек
|2
|0
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Бидлинг Том
|0
|1
|Aidan Simmons
|0
|1
|Mark Rudan
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Alex Bonetig
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэттан Люк
|5
|0
|Вуд Патрик
|3
|1
|Берджесс Макс
|3
|0
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|3
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|1
|Грант Райан
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Corey Hollman
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Hayden Matthews
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ФК Сидней
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
6
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
ФК Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
9
16
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
ФК Сидней
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
24%
7
47%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
5
33%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
6
32%
16-30
2
17%
5
26%
31-45
2
17%
5
26%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
4
33%
3
19%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
6
38%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
5
42%
7
54%
76-90
Забито
29
31
17 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
4
14%
8
26%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
7
24%
9
29%
29%
31-45
4
14%
2
6%
46-60
2
7%
1
3%
61-75
6
21%
8
26%
76-90
Пропущено
24
32
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 17
4
17%
2
6%
1-15
4
17%
7
22%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
7
29%
29%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
ФК Сидней
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
5
1 раз 6%
0
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
54
45
45
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
54
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
99
108
513
711
117
315
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|7
|2
|30 - 19
|37
|2.
|20
|11
|4
|5
|35 - 22
|37
|3.
|20
|8
|8
|4
|37 - 33
|32
|4.
|19
|7
|10
|2
|30 - 20
|31
|5.
|2:0
|19
|9
|3
|7
|35 - 30
|30
|6.
|0:2
|19
|8
|4
|7
|30 - 25
|28
|7.
|19
|6
|5
|8
|29 - 33
|23
|8.
|19
|6
|4
|9
|32 - 42
|22
|9.
|19
|5
|5
|9
|35 - 39
|20
|10.
|18
|5
|4
|9
|32 - 35
|19
|11.
|20
|4
|7
|9
|30 - 39
|19
|12.
|19
|4
|3
|12
|19 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|11
|4
|5
|2
|20 - 19
|17
|4.
|2:0
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|24 - 23
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|20 - 17
|14
|9.
|0:2
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|3.
|10
|3
|7
|0
|15 - 11
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|5.
|0:2
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|2:0
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|8.
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|9
|2
|1
|6
|12 - 25
|7
|10.
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
|11.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 6
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5