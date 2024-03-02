  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
1:4
Конец матча
ФК Сидней
0'
0:1
3' Гол
Грант Райан
0:2
7' Пенальти
Fabio da Silva2
36' Желтая карточка
Клисби Джек
44' Желтая карточка
Hayden Matthews
0:3
50' Гол
Мак Роберт
0:4
59' Гол
Fabio da Silva2
66' Желтая карточка
Берджесс Макс
1:4
72' Гол в свои ворота
Гирдвуд-Райх Джейк
74' Желтая карточка
Гирдвуд-Райх Джейк
76' Желтая карточка
Corey Hollman
90'+5
1
Маргуш
Даниэль
31
Aidan
Simmons
6
Фильо
Марсело
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
37
Alexander
Badolato
21
Хендрикс
Йоррит
14
Nicolas
Milanovic
26
Боррьелло
Брендон
5
Киттель
Сонни
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
27
Hayden
Matthews
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
4
Кортни-Перкинс
Джордан
10
Лолли
Джо
12
Corey
Hollman
17
Касерес
Энтони
22
Берджесс
Макс
9
Fabio
da
Silva2
11
Мак
Роберт
Вестерн Сидней Уондерерс
ФК Сидней

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
ФК Сидней

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

36 матчей

30.6%
25%
44.4%
11 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
10 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
30.6%
41.6%
10 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

0:1
1:2
0:4
0:1
0:1
3:2
2:0
0:0
1:0
3:2
1:1
1:1
0:1
1:0
1:1
1:3
2:0
КФ
0:3
3:1
0:5
2:2
1:0
0:0
0:4
1:1
1:2
1:0
3:4
1:1
3:2
3:1
1:0
0:2
1:1
0:2
0:1

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

0.95
1.24

Среднее время на гол

95
72

Всего голов

20
31

Голов в среднем за матч

1.18
1.63

Среднее время на гол

76
55

Всего голов

38
52

Голов в среднем за матч

1.06
1.44

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

85
62

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брук Лаклан 7 0.37
Nicolas Milanovic 6 0.32
Антонссон Маркус 5 (1) 0.26
Фильо Марсело 2 0.11
Пирьес Дилан 2 0.11
Юл Валентино 2 0.11
Aidan Simmons 1 0.05
Бриллант Джошуа 1 0.05
Клисби Джек 1 0.05
Расселл Тэйт 1 0.05
Zachary Sapsford 1 0.05
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Alexander Badolato 0 0
Oscar Priestman 0 0
Киттель Сонни 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Marcus Younis 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fabio da Silva2 9 (3) 0.47
Лолли Джо 8 0.42
Мак Роберт 4 0.21
Грант Райан 3 0.16
Касерес Энтони 2 0.11
Кучарски Джейден 2 0.11
Берджесс Макс 2 0.11
Кортни-Перкинс Джордан 2 0.11
Вуд Патрик 1 0.05
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0.05
Родуэлл Джек 1 0.05
Брэттан Люк 0 0
Corey Hollman 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 4 0
Nicolas Milanovic 4 0
Oscar Priestman 4 0
Клисби Джек 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Хендрикс Йоррит 1 1
Расселл Тэйт 1 1
Нинкович Милош 2 0
Шиклуна Дилан 2 0
Бидлинг Том 0 1
Aidan Simmons 0 1
Mark Rudan 1 0
Клеур Габриэль 1 0
Alexander Badolato 1 0
Alex Bonetig 1 0
Marcus Younis 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэттан Люк 5 0
Вуд Патрик 3 1
Берджесс Макс 4 0
Гирдвуд-Райх Джейк 4 0
Кинг Джоэл 3 0
Рэдмейн Эндрю 1 1
Грант Райан 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Fabio da Silva2 2 0
Corey Hollman 2 0
Hayden Matthews 2 0
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Мак Роберт 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Кучарски Джейден 1 0
Nathan Amanatidis 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
ФК Сидней
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
6
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
ФК Сидней
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

9
16
Вестерн Сидней Уондерерс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
ФК Сидней
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

17
20
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
4
24%
9
45%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
5
25%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
24%
2
10%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
4
24%
1
5%
1-15
2
12%
6
32%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
4
24%
5
26%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
4
33%
3
19%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
6
38%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
5
42%
7
54%
76-90

Забито

29
36
17 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
4
14%
10
28%
1-15
6
21%
3
8%
16-30
7
24%
9
25%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
2
7%
2
6%
61-75
6
21%
8
22%
76-90

Пропущено

29
32
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 17
6
21%
2
6%
1-15
4
14%
7
22%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
4
14%
5
16%
46-60
3
10%
6
19%
61-75
7
24%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
ФК Сидней

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%
0
6 раз 32%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
1
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
5
4
4
6
2.5
4
5
1
9
3.5
2
7
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
6
4
1
8
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
6
9
10
1.5
11
8
5
14
2.5
8
11
1
18
3.5
4
15
1
18
4.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 19 10 7 2 30 - 19 37
2.
Централ Кост Маринерс
 20 11 4 5 35 - 22 37
3.
Макартур
 20 8 8 4 37 - 33 32
4.
Мельбурн Виктори
 19 7 10 2 30 - 20 31
5.
ФК Сидней
 19 9 3 7 37 - 31 30
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 19 8 4 7 31 - 27 28
7.
Мельбурн Сити
 19 6 5 8 29 - 33 23
8.
Брисбен Роар
 19 6 4 9 32 - 42 22
9.
Перт Глори
 19 5 5 9 35 - 39 20
10.
Аделаида Юнайтед
 18 5 4 9 32 - 35 19
11.
Ньюкасл Джетс
 20 4 7 9 30 - 39 19
12.
Вестерн Юнайтед
 19 4 3 12 19 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
2.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
Макартур
 11 4 5 2 20 - 19 17
4.
ФК Сидней
 9 5 1 3 17 - 12 16
5.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Брисбен Роар
 10 4 3 3 20 - 17 15
7.
Аделаида Юнайтед
 11 4 3 4 24 - 23 15
8.
Перт Глори
 9 4 2 3 20 - 17 14
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 4 2 4 19 - 15 14
10.
Мельбурн Сити
 9 3 4 2 18 - 10 13
11.
Вестерн Юнайтед
 9 3 1 5 9 - 11 10
12.
Ньюкасл Джетс
 9 2 4 3 13 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 5 5 1 17 - 12 20
2.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 13 - 8 17
3.
Мельбурн Виктори
 10 3 7 0 15 - 11 16
4.
Макартур
 9 4 3 2 17 - 14 15
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
ФК Сидней
 10 4 2 4 20 - 19 14
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
10.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
11.
Вестерн Юнайтед
 10 1 2 7 10 - 26 5
12.
Аделаида Юнайтед
 7 1 1 5 8 - 12 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 6
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Hayden Matthews получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Клисби Джек получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Г О О О О Л - Фабио из команды ФК Сидней забивает с точки!
    • 3'
      Лолли Джо сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Грант Райан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 1:4 ФК Сидней онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный