  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Веллингтон Феникс
0:0
Первый тайм: 8'
Аделаида Юнайтед
0'
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
4
Вуттон
Скотт
3
Сармэн
Финн
17
Салас
Юст
18
Келли-Хилд
Лукас
10
Болл
Дэвид
14
Руфер
Алекс
12
Аль-Таай
Мохамед
8
Олд
Бенжамин
11
Краев
Божидар
1
Делянов
Джеймс
43
Giuseppe
Bovalina
51
Panagiotis
Kikianis
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
2
Ван
Дер
Сааг
Гарри
55
Ethan
Alagich
42
Austin
Ayoubi
6
Маук
Стефан
17
_Luka
Jovanovic
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед

20 матчей

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

46 матчей

23.9%
30.4%
45.7%
11 побед 14 ничьих 21 победа

Первый тайм

19.6%
41.3%
39.1%
9 побед 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

23.9%
32.6%
43.5%
11 побед 15 ничьих 20 побед

История матчей

2:2
2:0
5:1
3:1
1:1
1:1
4:0
0:0
2:1
1:1
1:2
3:1
0:0
1:3
3:1
0:1
1:1
2:2
0:0
2:0
0:4
3:0
4:2
2:0
1:3
2:1
0:1
5:1
2:1
2:2
3:1
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
6:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
4:1

Голы

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.3
0.85

Среднее время на гол

69
106

Всего голов

62
24

Голов в среднем за матч

2.38
1.2

Среднее время на гол

37
75

Всего голов

88
46

Голов в среднем за матч

1.91
1

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
26
Больше 57%
Меньше 43%
20
17
Больше 37%
Меньше 63%
29
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 10 (1) 0.5
Краев Божидар 5 0.25
Завада Оскар 5 0.25
Руфер Алекс 3 (2) 0.15
Пейн Тим 2 0.1
Олд Бенжамин 2 0.1
Пеннингтон Николас 1 0.05
Болл Дэвид 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0
Oskar van Hattum 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 8 0.42
Клаф Зак 6 (4) 0.32
Халлоран Бен 4 0.21
Бернардо Эспиноса 3 0.16
Nestor Irankunda 2 0.11
_Luka Jovanovic 2 0.11
Giuseppe Bovalina 1 0.05
Хави Лопеc 1 0.05
Танниклифф Райан 1 0.05
Анселл Николас 1 0.05
Alexandar Popovic 1 0.05
Musa Toure 1 0.05
Panagiotis Kikianis 1 0.05
Китто Райан 0 0
Austin Ayoubi 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 5 0
Пеннингтон Николас 5 0
Краев Божидар 4 0
Завада Оскар 4 0
Барбарусес Костас 3 0
Саттон Сэм 3 0
Пейн Тим 1 1
Полсен Алекс 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Сармэн Финн 2 0
Болл Дэвид 1 0
Салас Юст 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Хьюз Исаак 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 4 1
Sanchez Cortes Isaias 4 0
Танниклифф Райан 3 0
Ибусуки Хироси 2 0
Alexandar Popovic 2 0
_Luka Jovanovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Халлоран Бен 0 1
Уорленд Бен 0 1
Хави Лопеc 1 0
Маук Стефан 1 0
Китто Райан 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Giuseppe Bovalina 1 0
Карл Виарт 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
5
Веллингтон Феникс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Аделаида Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

15
21
Веллингтон Феникс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Аделаида Юнайтед
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
13%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
3
19%
6
26%
61-75
3
19%
6
26%
76-90

Пропущено

13
24
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
23%
4
17%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
8
33%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
5
38%
5
21%
76-90

Забито

28
31
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
4
14%
3
10%
1-15
2
7%
6
19%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
6
21%
4
13%
46-60
5
18%
7
23%
61-75
7
25%
7
23%
76-90

Пропущено

21
36
8 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 17
5
24%
6
17%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
2
10%
8
22%
31-45
6
29%
5
14%
46-60
1
5%
2
6%
61-75
6
29%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
4
1.5
6
5
1
7
2.5
5
6
1
7
3.5
2
9
1
7
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
3
5
6
1.5
2
5
2
9
2.5
2
5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
5
9
10
1.5
8
10
3
16
2.5
7
11
2
17
3.5
2
16
1
18
4.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 0:0 20 10 8 2 30 - 19 38
2.
Централ Кост Маринерс
 20 11 4 5 35 - 22 37
3.
Макартур
 20 8 8 4 37 - 33 32
4.
Мельбурн Виктори
 19 7 10 2 30 - 20 31
5.
ФК Сидней
 19 9 3 7 37 - 31 30
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 19 8 4 7 31 - 27 28
7.
Мельбурн Сити
 19 6 5 8 29 - 33 23
8.
Брисбен Роар
 19 6 4 9 32 - 42 22
9.
Аделаида Юнайтед
 0:0 19 5 5 9 32 - 35 20
10.
Перт Глори
 19 5 5 9 35 - 39 20
11.
Ньюкасл Джетс
 20 4 7 9 30 - 39 19
12.
Вестерн Юнайтед
 19 4 3 12 19 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
2.
Веллингтон Феникс
 0:0 9 5 3 1 13 - 7 18
3.
Макартур
 11 4 5 2 20 - 19 17
4.
ФК Сидней
 9 5 1 3 17 - 12 16
5.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Брисбен Роар
 10 4 3 3 20 - 17 15
7.
Аделаида Юнайтед
 0:0 11 4 3 4 24 - 23 15
8.
Перт Глори
 9 4 2 3 20 - 17 14
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 4 2 4 19 - 15 14
10.
Мельбурн Сити
 9 3 4 2 18 - 10 13
11.
Вестерн Юнайтед
 9 3 1 5 9 - 11 10
12.
Ньюкасл Джетс
 9 2 4 3 13 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 0:0 11 5 5 1 17 - 12 20
2.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 13 - 8 17
3.
Мельбурн Виктори
 10 3 7 0 15 - 11 16
4.
Макартур
 9 4 3 2 17 - 14 15
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
ФК Сидней
 10 4 2 4 20 - 19 14
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
10.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
11.
Аделаида Юнайтед
 0:0 8 1 2 5 8 - 12 5
12.
Вестерн Юнайтед
 10 1 2 7 10 - 26 5
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 6
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Аделаида Юнайтед
2.10
3.85
Реклама, pari.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный