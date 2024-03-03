Тур: 19. Стадион: Sky Stadium.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
17
Салас
Юст
10
Болл
Дэвид
14
Руфер
Алекс
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Салас ЮстЗащитник
- Защитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Вратарь
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Ethan Cox
-
-
37 Jonny Yull
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
20 матчей
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
46 матчей
23.9%
30.4%
45.7%
11 побед 14 ничьих 21 победа
Первый тайм
19.6%
41.3%
39.1%
9 побед 19 ничьих 18 побед
Второй тайм
23.9%
32.6%
43.5%
11 побед 15 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.3
0.85
Среднее время на гол
69
106
Всего голов
62
24
Голов в среднем за матч
2.38
1.2
Среднее время на гол
37
75
Всего голов
88
46
Голов в среднем за матч
1.91
1
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
26
Больше 57%
Меньше 43%
20
17
Больше 37%
Меньше 63%
29
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|10 (1)
|0.5
|Краев Божидар
|5
|0.25
|Завада Оскар
|5
|0.25
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.15
|Пейн Тим
|2
|0.1
|Олд Бенжамин
|2
|0.1
|Пеннингтон Николас
|1
|0.05
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
|Oskar van Hattum
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|8
|0.42
|Клаф Зак
|6 (4)
|0.32
|Халлоран Бен
|4
|0.21
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.16
|Nestor Irankunda
|2
|0.11
|_Luka Jovanovic
|2
|0.11
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.05
|Хави Лопеc
|1
|0.05
|Танниклифф Райан
|1
|0.05
|Анселл Николас
|1
|0.05
|Alexandar Popovic
|1
|0.05
|Musa Toure
|1
|0.05
|Panagiotis Kikianis
|1
|0.05
|Китто Райан
|0
|0
|Austin Ayoubi
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|5
|0
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Саттон Сэм
|3
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Болл Дэвид
|1
|0
|Салас Юст
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|4
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|4
|0
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Халлоран Бен
|0
|1
|Уорленд Бен
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Маук Стефан
|1
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Giuseppe Bovalina
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
5
Веллингтон Феникс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Аделаида Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
15
21
Веллингтон Феникс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Аделаида Юнайтед
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
13%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
3
19%
6
26%
61-75
3
19%
6
26%
76-90
Пропущено
13
24
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
23%
4
17%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
8
33%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
5
38%
5
21%
76-90
Забито
28
31
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
4
14%
3
10%
1-15
2
7%
6
19%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
6
21%
4
13%
46-60
5
18%
7
23%
61-75
7
25%
7
23%
76-90
Пропущено
21
36
8 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 17
5
24%
6
17%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
2
10%
8
22%
31-45
6
29%
5
14%
46-60
1
5%
2
6%
61-75
6
29%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
92
44
65
17
56
17
29
17
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
43
56
25
29
25
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
135
910
810
316
711
217
216
118
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|20
|10
|8
|2
|30 - 19
|38
|2.
|20
|11
|4
|5
|35 - 22
|37
|3.
|20
|8
|8
|4
|37 - 33
|32
|4.
|19
|7
|10
|2
|30 - 20
|31
|5.
|19
|9
|3
|7
|37 - 31
|30
|6.
|19
|8
|4
|7
|31 - 27
|28
|7.
|19
|6
|5
|8
|29 - 33
|23
|8.
|19
|6
|4
|9
|32 - 42
|22
|9.
|0:0
|19
|5
|5
|9
|32 - 35
|20
|10.
|19
|5
|5
|9
|35 - 39
|20
|11.
|20
|4
|7
|9
|30 - 39
|19
|12.
|19
|4
|3
|12
|19 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|3.
|11
|4
|5
|2
|20 - 19
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|7.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|24 - 23
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|20 - 17
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|19 - 15
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|3.
|10
|3
|7
|0
|15 - 11
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|20 - 19
|14
|7.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|8.
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|9
|2
|1
|6
|12 - 25
|7
|10.
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
|11.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|5
|12.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 6
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5