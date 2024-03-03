Тур: 19. Стадион: Sky Stadium.
3:2
Конец матча
0'
1:0
34' ГолОлд Бенжамин
54' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
1:1
59' Пенальти_Luka Jovanovic
2:1
69' ГолOskar van Hattum
75' Желтая карточкаУорленд Бен
3:1
78' ГолОлд Бенжамин
90' Желтая карточкаNestor Irankunda
3:2
90' ГолИбусуки Хироси
90'+7
Ход матча
34'
1:0
59'
1:1
69'
2:1
75'
76'
78'
3:1
90'
90'
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
17
Салас
Юст
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимПолузащитник
-
17 Салас ЮстПолузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
19 Саттон СэмЗащитник
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Ethan Cox
-
-
37 Jonny Yull
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
20 матчей
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
46 матчей
23.9%
30.4%
45.7%
11 побед 14 ничьих 21 победа
Первый тайм
19.6%
41.3%
39.1%
9 побед 19 ничьих 18 побед
Второй тайм
23.9%
32.6%
43.5%
11 побед 15 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.3
0.85
Среднее время на гол
69
106
Всего голов
62
24
Голов в среднем за матч
2.38
1.2
Среднее время на гол
37
75
Всего голов
88
46
Голов в среднем за матч
1.91
1
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
26
Больше 57%
Меньше 43%
20
17
Больше 37%
Меньше 63%
29
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|10 (1)
|0.5
|Краев Божидар
|5
|0.25
|Завада Оскар
|5
|0.25
|Олд Бенжамин
|4
|0.2
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.15
|Пейн Тим
|2
|0.1
|Пеннингтон Николас
|1
|0.05
|Oskar van Hattum
|1
|0.05
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|9
|0.47
|Клаф Зак
|6 (4)
|0.32
|Халлоран Бен
|4
|0.21
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.16
|_Luka Jovanovic
|3 (1)
|0.16
|Nestor Irankunda
|2
|0.11
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.05
|Хави Лопеc
|1
|0.05
|Танниклифф Райан
|1
|0.05
|Анселл Николас
|1
|0.05
|Alexandar Popovic
|1
|0.05
|Musa Toure
|1
|0.05
|Panagiotis Kikianis
|1
|0.05
|Китто Райан
|0
|0
|Austin Ayoubi
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|5
|0
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Саттон Сэм
|3
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Болл Дэвид
|1
|0
|Салас Юст
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|5
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|5
|0
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Уорленд Бен
|1
|1
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Халлоран Бен
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Маук Стефан
|1
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Giuseppe Bovalina
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
7
Веллингтон Феникс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Аделаида Юнайтед
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
15
21
Веллингтон Феникс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
60% (12)
15% (3)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
4
40%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
5
50%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
5
33%
76-90
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
13%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
3
19%
6
26%
61-75
3
19%
6
26%
76-90
Пропущено
13
24
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
23%
4
17%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
8
33%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
5
38%
5
21%
76-90
Забито
31
33
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
4
13%
3
9%
1-15
2
6%
6
18%
16-30
5
16%
4
12%
31-45
6
19%
5
15%
46-60
6
19%
7
21%
61-75
8
26%
8
24%
76-90
Пропущено
23
39
8 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
5
22%
6
15%
1-15
1
4%
6
15%
16-30
2
9%
9
23%
31-45
7
30%
5
13%
46-60
1
4%
3
8%
61-75
7
30%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
92
54
65
27
56
18
29
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
53
56
35
29
26
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
145
1010
910
416
712
218
217
119
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|7
|2
|33 - 21
|40
|2.
|20
|11
|4
|5
|35 - 22
|37
|3.
|20
|8
|8
|4
|37 - 33
|32
|4.
|1:2
|20
|7
|10
|3
|31 - 22
|31
|5.
|19
|9
|3
|7
|37 - 31
|30
|6.
|19
|8
|4
|7
|31 - 27
|28
|7.
|2:1
|20
|7
|4
|9
|34 - 43
|25
|8.
|19
|6
|5
|8
|29 - 33
|23
|9.
|19
|5
|5
|9
|35 - 39
|20
|10.
|19
|5
|4
|10
|34 - 38
|19
|11.
|20
|4
|7
|9
|30 - 39
|19
|12.
|19
|4
|3
|12
|19 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|2:1
|11
|5
|3
|3
|22 - 18
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|20 - 19
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|1:2
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|24 - 23
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|20 - 17
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|19 - 15
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|3.
|1:2
|11
|3
|7
|1
|16 - 13
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|20 - 19
|14
|7.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|8.
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|2:1
|9
|2
|1
|6
|12 - 25
|7
|10.
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
|11.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|12.
|8
|1
|1
|6
|10 - 15
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 6
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5