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  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Брисбен Роар
3:1
Второй тайм: 71'
Мельбурн Виктори
0'
15' Желтая карточка
Герия Джейсон
1:0
23' Гол
Рохас Марко
1:1
35' Гол
Машаш Зинедин
39' Желтая карточка
Хор Генри
2:1
56' Гол
Рохас Марко
62' Желтая карточка
Antonee Burke-Gilroy
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
21
Antonee
Burke-Gilroy
23
Keegan
Jelacic
6
Joe
Caletti
13
Хор
Генри
20
Рохас
Марко
16
Thomas
Waddingham
7
Беренгер
Флорен
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
14
Чапман
Коннор
3
Траоре
Адама
III
22
Бриммер
Джейк
25
Тиг
Райан
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
23
Хелифи
Салим
10
Форнароли
Бруно
Брисбен Роар
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Брисбен Роар
Мельбурн Виктори

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
38.1%
18 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

44 матча

36.4%
27.3%
36.3%
16 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
10 побед 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

40.9%
29.5%
29.6%
18 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

0:1
0:1
0:0
ТМК
1:1
1:1
0:0
3:0
5:2
1:3
1:2
0:1
2:1
0:5
2:4
1:2
1:2
1:1
КФ
1:5
1:0
1:0
3:2
1:1
2:1
0:0
5:0
4:0
0:1
1:2
1:0
1:0
0:3
1:0
1:1
1:1
5:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3

Голы

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.61
1.24

Среднее время на гол

55
72

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.39

Среднее время на гол

59
64

Всего голов

69
58

Голов в среднем за матч

1.57
1.32

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 70%
Меньше 30%
13
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

57
68

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 7 (3) 0.35
Милеуснич Никола 5 0.25
Thomas Waddingham 5 0.25
Хор Генри 3 0.15
Jonas Markovski 3 0.15
Беренгер Флорен 2 0.1
Рохас Марко 2 0.1
Keegan Jelacic 1 0.05
Браун Кори 1 0.05
Трюин Кай 1 0.05
Хинджерт Джек 1 0.05
Jez Lofthouse 1 0.05
Ayom Majok 1 0.05
Rylan Brownlie 1 0.05
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Олдред Том 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 13 (2) 0.65
Машаш Зинедин 6 0.3
Арзани Дэниел 2 (1) 0.1
Nishan Velupillay 2 0.1
Да Сильва Дамьен 2 0.1
Чапман Коннор 1 0.05
Фолами Бен 1 0.05
Тиг Райан 1 0.05
Родерик Миранда 1 0.05
Eli Adams 1 0.05
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 3 1
Хинджерт Джек 4 0
Невилл Скотт 3 0
Олдред Том 3 0
Louis Zabala 3 0
Jez Lofthouse 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Армиенто Карло 2 0
Фрик Мэклин 2 0
Ayom Majok 2 0
Хор Генри 2 0
James Nikolovski 2 0
Keegan Jelacic 0 1
Браун Кори 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Трюин Кай 1 0
Alex Parson 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 6 2
Траоре Адама III 3 1
Герия Джейсон 4 0
Машаш Зинедин 4 0
Форнароли Бруно 3 0
Да Сильва Дамьен 3 0
Rai IV 3 0
Чапман Коннор 2 0
Арзани Дэниел 2 0
Монге Фабиан 2 0
Nishan Velupillay 2 0
Jordi Valadon 0 1
Икономидис Крис 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Eli Adams 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
5
Брисбен Роар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

23
1

Упущенные победы

5
16
Брисбен Роар
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Мельбурн Виктори
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

27
6

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
20%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
4
20%
4
29%
76-90

Пропущено

17
12
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
4
24%
7
58%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
4
24%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

25
7
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
8%
2
29%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
6
24%
3
43%
46-60
3
12%
1
14%
61-75
7
28%
0
0%
76-90

Забито

32
31
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
5
16%
3
10%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
5
16%
8
26%
31-45
7
22%
5
16%
46-60
7
22%
3
10%
61-75
4
13%
7
23%
76-90

Пропущено

42
19
15 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
4
10%
3
16%
1-15
6
14%
3
16%
16-30
5
12%
0
0%
31-45
11
26%
4
21%
46-60
5
12%
2
11%
61-75
11
26%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4

Результаты матчей

Брисбен Роар
Мельбурн Виктори

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
8:1
1 раз 5%
1:1
7 раз 37%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
4
1.5
4
5
3
7
2.5
2
7
1
9
3.5
1
8
1
9
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
15
4
10
9
1.5
8
11
3
16
2.5
4
15
1
18
3.5
2
17
1
18
4.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 20 11 7 2 33 - 21 40
2.
Централ Кост Маринерс
 20 11 4 5 35 - 22 37
3.
Макартур
 20 8 8 4 37 - 33 32
4.
Мельбурн Виктори
 1:2 20 7 10 3 31 - 22 31
5.
ФК Сидней
 19 9 3 7 37 - 31 30
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 19 8 4 7 31 - 27 28
7.
Брисбен Роар
 2:1 20 7 4 9 34 - 43 25
8.
Мельбурн Сити
 19 6 5 8 29 - 33 23
9.
Перт Глори
 19 5 5 9 35 - 39 20
10.
Аделаида Юнайтед
 19 5 4 10 34 - 38 19
11.
Ньюкасл Джетс
 20 4 7 9 30 - 39 19
12.
Вестерн Юнайтед
 19 4 3 12 19 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 16 - 9 20
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
Брисбен Роар
 2:1 11 5 3 3 22 - 18 18
4.
Макартур
 11 4 5 2 20 - 19 17
5.
ФК Сидней
 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Мельбурн Виктори
 1:2 9 4 3 2 15 - 9 15
7.
Аделаида Юнайтед
 11 4 3 4 24 - 23 15
8.
Перт Глори
 9 4 2 3 20 - 17 14
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 4 2 4 19 - 15 14
10.
Мельбурн Сити
 9 3 4 2 18 - 10 13
11.
Вестерн Юнайтед
 9 3 1 5 9 - 11 10
12.
Ньюкасл Джетс
 9 2 4 3 13 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 5 5 1 17 - 12 20
2.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 13 - 8 17
3.
Мельбурн Виктори
 1:2 11 3 7 1 16 - 13 16
4.
Макартур
 9 4 3 2 17 - 14 15
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
ФК Сидней
 10 4 2 4 20 - 19 14
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 2:1 9 2 1 6 12 - 25 7
10.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
11.
Вестерн Юнайтед
 10 1 2 7 10 - 26 5
12.
Аделаида Юнайтед
 8 1 1 6 10 - 15 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 6
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
  • 56'
    Г О О О О Л - Рохас Марко бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Хор Генри получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Г О О О О Л - Машаш Зинедин бьет в цель!
  • 23'
    Г О О О О Л - Рохас Марко бьет в цель!
  • 15'
    Герия Джейсон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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    Ничья
    Мельбурн Виктори
    3.75
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    3.85
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    6.70
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