Тур: 19. Стадион: Kayo Stadium.
3:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаГерия Джейсон
1:0
23' ГолРохас Марко
1:1
35' ГолМашаш Зинедин
39' Желтая карточкаХор Генри
2:1
56' ГолРохас Марко
62' Желтая карточкаAntonee Burke-Gilroy
3:1
70' ГолThomas Waddingham
3:2
86' ГолБоневасиа Ролиней
90' Желтая карточкаKeegan Jelacic
90'+6
Ход матча
15'
23'
1:0
35'
39'
56'
2:1
70'
86'
3:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трюин
Кай
13
Хор
Генри
20
Рохас
Марко
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
23
Хелифи
Салим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
-
20 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
-
35 Louis Zabala
-
99 Ayom Majok
-
Главный тренер: Ben Cahn
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Брисбен Роар
Мельбурн Виктори
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
38.1%
18 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
44 матча
36.4%
27.3%
36.3%
16 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.7%
45.5%
31.8%
10 побед 20 ничьих 14 побед
Второй тайм
40.9%
29.5%
29.6%
18 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.61
1.24
Среднее время на гол
55
72
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.52
1.39
Среднее время на гол
59
64
Всего голов
69
58
Голов в среднем за матч
1.57
1.32
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 70%
Меньше 30%
13
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
57
68
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|7 (3)
|0.35
|Thomas Waddingham
|6
|0.3
|Милеуснич Никола
|5
|0.25
|Хор Генри
|3
|0.15
|Jonas Markovski
|3
|0.15
|Беренгер Флорен
|2
|0.1
|Рохас Марко
|2
|0.1
|Keegan Jelacic
|1
|0.05
|Браун Кори
|1
|0.05
|Трюин Кай
|1
|0.05
|Хинджерт Джек
|1
|0.05
|Jez Lofthouse
|1
|0.05
|Ayom Majok
|1
|0.05
|Rylan Brownlie
|1
|0.05
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Олдред Том
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|13 (2)
|0.65
|Машаш Зинедин
|6
|0.3
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.1
|Nishan Velupillay
|2
|0.1
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.1
|Фолами Бен
|1
|0.05
|Чапман Коннор
|1
|0.05
|Тиг Райан
|1
|0.05
|Родерик Миранда
|1
|0.05
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.05
|Eli Adams
|1
|0.05
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|3
|1
|Хинджерт Джек
|4
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Олдред Том
|3
|0
|Louis Zabala
|3
|0
|Keegan Jelacic
|1
|1
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Фрик Мэклин
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|Хор Генри
|2
|0
|James Nikolovski
|2
|0
|Браун Кори
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|6
|2
|Траоре Адама III
|3
|1
|Герия Джейсон
|4
|0
|Машаш Зинедин
|4
|0
|Форнароли Бруно
|3
|0
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Арзани Дэниел
|2
|0
|Монге Фабиан
|2
|0
|Nishan Velupillay
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Икономидис Крис
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
7
Брисбен Роар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Мельбурн Виктори
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
23
1
Упущенные победы
5
16
Брисбен Роар
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Мельбурн Виктори
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
29
6
Упущенные победы
12
23
Голы по времени матча
Забито
23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
4
17%
5
31%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
7
47%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
4
24%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
25
7
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
8%
2
29%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
6
24%
3
43%
46-60
3
12%
1
14%
61-75
7
28%
0
0%
76-90
Забито
35
33
15 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
5
14%
3
9%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
5
14%
9
27%
31-45
8
23%
5
15%
46-60
8
23%
3
9%
61-75
4
11%
8
24%
76-90
Пропущено
44
22
16 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
4
9%
3
14%
1-15
6
14%
4
18%
16-30
6
14%
0
0%
31-45
11
25%
5
23%
46-60
5
11%
3
14%
61-75
12
27%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4
Результаты матчей
Брисбен Роар
Мельбурн Виктори
Точный счет
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
8:1
1 раз 5%
1:1
7 раз 35%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
72
74
45
47
27
110
18
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
92
45
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
164
119
911
416
416
119
218
119
119
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 6
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5