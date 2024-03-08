Тур: 20. Стадион: CommBank Stadium.
1:3
Второй тайм: 87'
0'
28' Желтая карточкаФильо Марсело
37' Желтая карточкаИмаи Томоки
1:0
52' ГолNicolas Milanovic
61' Желтая карточкаТергейт Ангус
65' Желтая карточкаBenjamin Garuccio
1:1
69' ГолMatthew Grimaldi
1:2
77' ГолDaniel Penha
1:3
81' ГолРукавица Никита
85' Желтая карточкаКлисби Джек
Ход матча
28'
37'
52'
61'
69'
1:1
77'
1:2
81'
1:3
85'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
16
Бидлинг
Том
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Alex BonetigЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
-
16 Бидлинг ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Kane Vidmar
-
-
-
37 Luke Vickery
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
1.33
Среднее время на гол
37
67
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.83
0.4
Среднее время на гол
49
225
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
2.09
0.91
Тотал матчей
2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
43
99
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Milanovic
|7
|0.35
|Брук Лаклан
|7
|0.35
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.25
|Фильо Марсело
|2
|0.1
|Пирьес Дилан
|2
|0.1
|Юл Валентино
|2
|0.1
|Aidan Simmons
|1
|0.05
|Бриллант Джошуа
|1
|0.05
|Клисби Джек
|1
|0.05
|Расселл Тэйт
|1
|0.05
|Zachary Sapsford
|1
|0.05
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Киттель Сонни
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|6 (2)
|0.3
|Noah Botic
|5 (1)
|0.25
|Уэлс Лаклан
|2
|0.1
|Matthew Grimaldi
|2
|0.1
|Рукавица Никита
|2
|0.1
|Benjamin Garuccio
|2
|0.1
|Рисдон Джош
|1
|0.05
|Тергейт Ангус
|1
|0.05
|Michael Ruhs
|1
|0.05
|Наджарин Рами
|0
|0
|Дандзаки Рику
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|5
|0
|Nicolas Milanovic
|4
|0
|Oscar Priestman
|4
|0
|Клисби Джек
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Нинкович Милош
|2
|0
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Бидлинг Том
|0
|1
|Aidan Simmons
|0
|1
|Mark Rudan
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Alex Bonetig
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|8
|0
|Имаи Томоки
|4
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|Benjamin Garuccio
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Доначи Джеймс
|1
|1
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Тергейт Ангус
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Matthew Grimaldi
|2
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Rhys Bozinovski
|1
|0
|Kane Vidmar
|1
|0
|Charbel Shamoon
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Вестерн Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
9
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Вестерн Юнайтед
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
9
7
Вестерн Сидней Уондерерс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Вестерн Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
17
11
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
24%
3
27%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
24%
4
36%
76-90
Пропущено
17
25
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
4
24%
5
20%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
2
12%
6
24%
31-45
4
24%
3
12%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
2
12%
7
28%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
42%
2
18%
76-90
Забито
29
20
17 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
4
14%
4
20%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
7
24%
1
5%
31-45
4
14%
7
35%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
6
21%
6
30%
76-90
Пропущено
29
36
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
6
21%
5
14%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
5
17%
10
28%
31-45
4
14%
5
14%
46-60
3
10%
3
8%
61-75
7
24%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
55
36
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
55
45
46
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
118
910
712
514
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|7
|2
|33 - 21
|40
|2.
|20
|11
|4
|5
|35 - 22
|37
|3.
|20
|8
|8
|4
|37 - 33
|32
|4.
|20
|7
|10
|3
|32 - 23
|31
|5.
|19
|9
|3
|7
|37 - 31
|30
|6.
|1:3
|20
|8
|4
|8
|32 - 30
|28
|7.
|20
|7
|4
|9
|35 - 44
|25
|8.
|19
|6
|5
|8
|29 - 33
|23
|9.
|19
|5
|5
|9
|35 - 39
|20
|10.
|19
|5
|4
|10
|34 - 38
|19
|11.
|20
|4
|7
|9
|30 - 39
|19
|12.
|3:1
|20
|5
|3
|12
|22 - 38
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|20 - 19
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|24 - 23
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|20 - 17
|14
|9.
|1:3
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|11.
|3:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|3.
|11
|3
|7
|1
|17 - 14
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|5.
|1:3
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|20 - 19
|14
|7.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|8.
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|3:1
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|12 - 25
|7
|11.
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
|12.
|8
|1
|1
|6
|10 - 15
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 6
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5