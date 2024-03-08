  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
1:3
Второй тайм: 87'
Вестерн Юнайтед
0'
28' Желтая карточка
Фильо Марсело
37' Желтая карточка
Имаи Томоки
1:0
52' Гол
Nicolas Milanovic
61' Желтая карточка
Тергейт Ангус
65' Желтая карточка
Benjamin Garuccio
1:1
69' Гол
Matthew Grimaldi
1:2
77' Гол
Daniel Penha
1:3
81' Гол
Рукавица Никита
85' Желтая карточка
Клисби Джек
1
Маргуш
Даниэль
31
Aidan
Simmons
6
Фильо
Марсело
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
16
Бидлинг
Том
21
Хендрикс
Йоррит
14
Nicolas
Milanovic
5
Киттель
Сонни
26
Боррьелло
Брендон
33
Саттон
Мэттью
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Доначи
Джеймс
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
32
Тергейт
Ангус
21
Паскуали
Себастьян
77
Дандзаки
Рику
11
Daniel
Penha
9
Michael
Ruhs
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

0:1
5:0
1:0
1:0
3:2
0:1
5:0
0:1
5:3
1:1
2:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.83
0.4

Среднее время на гол

49
225

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

2.09
0.91

Тотал матчей

2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
99

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Milanovic 7 0.35
Брук Лаклан 7 0.35
Антонссон Маркус 5 (1) 0.25
Фильо Марсело 2 0.1
Пирьес Дилан 2 0.1
Юл Валентино 2 0.1
Aidan Simmons 1 0.05
Бриллант Джошуа 1 0.05
Клисби Джек 1 0.05
Расселл Тэйт 1 0.05
Zachary Sapsford 1 0.05
Боррьелло Брендон 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Alexander Badolato 0 0
Oscar Priestman 0 0
Киттель Сонни 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Marcus Younis 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 6 (2) 0.3
Noah Botic 5 (1) 0.25
Уэлс Лаклан 2 0.1
Matthew Grimaldi 2 0.1
Рукавица Никита 2 0.1
Benjamin Garuccio 2 0.1
Рисдон Джош 1 0.05
Тергейт Ангус 1 0.05
Michael Ruhs 1 0.05
Наджарин Рами 0 0
Дандзаки Рику 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 5 0
Nicolas Milanovic 4 0
Oscar Priestman 4 0
Клисби Джек 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Хендрикс Йоррит 1 1
Расселл Тэйт 1 1
Нинкович Милош 2 0
Шиклуна Дилан 2 0
Бидлинг Том 0 1
Aidan Simmons 0 1
Mark Rudan 1 0
Клеур Габриэль 1 0
Alexander Badolato 1 0
Alex Bonetig 1 0
Marcus Younis 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 8 0
Имаи Томоки 4 0
Луштица Стивен 3 0
Benjamin Garuccio 3 0
Daniel Penha 3 0
John Aloisi 1 1
Доначи Джеймс 1 1
Тратт Джейкоб 2 0
Тергейт Ангус 2 0
Michael Ruhs 2 0
Matthew Grimaldi 2 0
Паскуали Себастьян 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Rhys Bozinovski 1 0
Kane Vidmar 1 0
Charbel Shamoon 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Вестерн Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
9
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Вестерн Юнайтед
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

9
7
Вестерн Сидней Уондерерс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Вестерн Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

17
11
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
24%
3
27%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
24%
4
36%
76-90

Пропущено

17
25
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
4
24%
5
20%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
2
12%
6
24%
31-45
4
24%
3
12%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
2
12%
7
28%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
42%
2
18%
76-90

Забито

29
20
17 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
4
14%
4
20%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
7
24%
1
5%
31-45
4
14%
7
35%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
6
21%
6
30%
76-90

Пропущено

29
36
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
6
21%
5
14%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
5
17%
10
28%
31-45
4
14%
5
14%
46-60
3
10%
3
8%
61-75
7
24%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
3
6
4
6
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
4
5
1.5
4
6
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
11
8
9
10
1.5
7
12
5
14
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 20 11 7 2 33 - 21 40
2.
Централ Кост Маринерс
 20 11 4 5 35 - 22 37
3.
Макартур
 20 8 8 4 37 - 33 32
4.
Мельбурн Виктори
 20 7 10 3 32 - 23 31
5.
ФК Сидней
 19 9 3 7 37 - 31 30
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:3 20 8 4 8 32 - 30 28
7.
Брисбен Роар
 20 7 4 9 35 - 44 25
8.
Мельбурн Сити
 19 6 5 8 29 - 33 23
9.
Перт Глори
 19 5 5 9 35 - 39 20
10.
Аделаида Юнайтед
 19 5 4 10 34 - 38 19
11.
Ньюкасл Джетс
 20 4 7 9 30 - 39 19
12.
Вестерн Юнайтед
 3:1 20 5 3 12 22 - 38 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 16 - 9 20
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
Брисбен Роар
 11 5 3 3 23 - 19 18
4.
Макартур
 11 4 5 2 20 - 19 17
5.
ФК Сидней
 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
7.
Аделаида Юнайтед
 11 4 3 4 24 - 23 15
8.
Перт Глори
 9 4 2 3 20 - 17 14
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:3 11 4 2 5 20 - 18 14
10.
Мельбурн Сити
 9 3 4 2 18 - 10 13
11.
Вестерн Юнайтед
 3:1 9 3 1 5 9 - 11 10
12.
Ньюкасл Джетс
 9 2 4 3 13 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 5 5 1 17 - 12 20
2.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 13 - 8 17
3.
Мельбурн Виктори
 11 3 7 1 17 - 14 16
4.
Макартур
 9 4 3 2 17 - 14 15
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:3 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
ФК Сидней
 10 4 2 4 20 - 19 14
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Вестерн Юнайтед
 3:1 11 2 2 7 13 - 27 8
10.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
11.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
12.
Аделаида Юнайтед
 8 1 1 6 10 - 15 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 6
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Имаи Томоки получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Фильо Марсело получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вестерн Сидней Уондерерс
    Ничья
    Вестерн Юнайтед
    100.00
    Реклама, fon.bet
    4.86
    Реклама, olimp.bet
    4.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Вестерн Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вестерн Сидней Уондерерс
    Вестерн Юнайтед
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный