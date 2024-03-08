Тур: 20. Стадион: CommBank Stadium.
1:3
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаФильо Марсело
37' Желтая карточкаИмаи Томоки
1:0
52' ГолNicolas Milanovic
61' Желтая карточкаТергейт Ангус
65' Желтая карточкаBenjamin Garuccio
1:1
69' ГолMatthew Grimaldi
1:2
77' ГолDaniel Penha
1:3
81' ГолРукавица Никита
85' Желтая карточкаКлисби Джек
87' Желтая карточкаMatthew Grimaldi
90' Желтая карточкаБоррьелло Брендон
90'+7
Ход матча
28'
37'
52'
61'
69'
1:1
77'
1:2
81'
1:3
85'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
16
Бидлинг
Том
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Alex BonetigЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
-
16 Бидлинг ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Kane Vidmar
-
-
-
37 Luke Vickery
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
1.33
Среднее время на гол
37
67
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.83
0.4
Среднее время на гол
49
225
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
2.09
0.91
Тотал матчей
2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
43
99
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Milanovic
|7
|0.35
|Брук Лаклан
|7
|0.35
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.25
|Фильо Марсело
|2
|0.1
|Пирьес Дилан
|2
|0.1
|Юл Валентино
|2
|0.1
|Aidan Simmons
|1
|0.05
|Бриллант Джошуа
|1
|0.05
|Клисби Джек
|1
|0.05
|Расселл Тэйт
|1
|0.05
|Zachary Sapsford
|1
|0.05
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Киттель Сонни
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|6 (2)
|0.3
|Noah Botic
|5 (1)
|0.25
|Уэлс Лаклан
|2
|0.1
|Matthew Grimaldi
|2
|0.1
|Рукавица Никита
|2
|0.1
|Benjamin Garuccio
|2
|0.1
|Рисдон Джош
|1
|0.05
|Тергейт Ангус
|1
|0.05
|Michael Ruhs
|1
|0.05
|Наджарин Рами
|0
|0
|Дандзаки Рику
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|5
|0
|Клисби Джек
|4
|0
|Nicolas Milanovic
|4
|0
|Oscar Priestman
|4
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Нинкович Милош
|2
|0
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Бидлинг Том
|0
|1
|Aidan Simmons
|0
|1
|Mark Rudan
|1
|0
|Боррьелло Брендон
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Alex Bonetig
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|8
|0
|Имаи Томоки
|4
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|Benjamin Garuccio
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|Matthew Grimaldi
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Доначи Джеймс
|1
|1
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Тергейт Ангус
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Rhys Bozinovski
|1
|0
|Kane Vidmar
|1
|0
|Charbel Shamoon
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Вестерн Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
9
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Вестерн Юнайтед
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
9
7
Вестерн Сидней Уондерерс
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Вестерн Юнайтед
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
22%
3
21%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
22%
6
43%
76-90
Пропущено
20
26
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
4
20%
5
19%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
2
10%
6
23%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
4
20%
7
27%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
42%
2
18%
76-90
Забито
30
23
17 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
4
13%
4
17%
1-15
6
20%
1
4%
16-30
7
23%
1
4%
31-45
5
17%
7
30%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
6
20%
8
35%
76-90
Пропущено
32
37
15 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 18
6
19%
5
14%
1-15
4
13%
4
11%
16-30
5
16%
10
27%
31-45
4
13%
6
16%
46-60
4
13%
3
8%
61-75
9
28%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
1 раз 5%
0
8 раз 40%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
63
56
36
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
65
45
56
18
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
128
911
812
515
218
119
119
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 6
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5