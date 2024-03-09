Тур: 20. Стадион: ААМИ Парк.
0:0
Перерыв
Ход матча
15'
34'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Яколиш
Марин
11
Нател
Лео
37
Капуто
Макс
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
17
Салас
Юст
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Салас ЮстПолузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.7%
30.8%
11.5%
15 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
42 матча
47.6%
21.4%
31%
20 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
45.2%
40.5%
14.3%
19 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
15 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
34
Голов в среднем за матч
1.86
1.7
Среднее время на гол
48
52
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.25
0.86
Среднее время на гол
72
104
Всего голов
66
53
Голов в среднем за матч
1.57
1.26
Тотал матчей
2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
29
Больше 69%
Меньше 31%
13
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
Среднее время на гол
57
71
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7
|0.35
|Арслан Толгай-Али
|5 (1)
|0.25
|Антонис Терри
|4 (1)
|0.2
|Нател Лео
|2
|0.1
|Угаркович Стивен
|2
|0.1
|Маццео Бенджамин
|2
|0.1
|Яколиш Марин
|1
|0.05
|Гуд Кёртис
|1
|0.05
|Сахи Хамза
|1
|0.05
|Леки Мэттью
|1
|0.05
|Тилио Марко
|1
|0.05
|Лопане Алессандро
|1
|0.05
|Бехич Азиз
|0
|0
|Янг Джейми
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Капуто Макс
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|10 (1)
|0.48
|Краев Божидар
|5
|0.24
|Завада Оскар
|5
|0.24
|Олд Бенжамин
|4
|0.19
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.14
|Пейн Тим
|2
|0.1
|Пеннингтон Николас
|1
|0.05
|Oskar van Hattum
|1
|0.05
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Сахи Хамза
|4
|0
|Тэлбот Каллум
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Антонис Терри
|2
|0
|Джегго Джеймс
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Яколиш Марин
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Супрайен Самуэль
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Лопане Алессандро
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|5
|0
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Саттон Сэм
|3
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Салас Юст
|2
|0
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Болл Дэвид
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Веллингтон Феникс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
4
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Веллингтон Феникс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
7
15
Мельбурн Сити
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Веллингтон Феникс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
4
22%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
22%
4
25%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
5
28%
3
19%
76-90
Пропущено
10
13
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
4
40%
5
38%
76-90
Забито
12
15
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
4
33%
3
20%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Пропущено
22
10
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
14%
2
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
5
23%
5
50%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
23%
2
20%
76-90
Забито
30
31
9 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
5
17%
4
13%
1-15
1
3%
2
6%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
7
23%
6
19%
46-60
7
23%
6
19%
61-75
7
23%
8
26%
76-90
Пропущено
32
23
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
3
9%
5
22%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
4
13%
2
9%
31-45
8
25%
7
30%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
9
28%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1
Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
8
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
8:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
8
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
54
36
27
18
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
46
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
164
811
1010
316
416
118
218
118
119
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|21
|11
|8
|2
|33 - 21
|41
|2.
|20
|11
|4
|5
|35 - 22
|37
|3.
|20
|8
|8
|4
|37 - 33
|32
|4.
|20
|7
|10
|3
|32 - 23
|31
|5.
|19
|9
|3
|7
|37 - 31
|30
|6.
|20
|8
|4
|8
|32 - 30
|28
|7.
|20
|7
|4
|9
|35 - 44
|25
|8.
|0:0
|20
|6
|6
|8
|29 - 33
|24
|9.
|19
|5
|5
|9
|35 - 39
|20
|10.
|19
|5
|4
|10
|34 - 38
|19
|11.
|20
|4
|7
|9
|30 - 39
|19
|12.
|20
|5
|3
|12
|22 - 38
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|20 - 19
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|24 - 23
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|20 - 17
|14
|9.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|18 - 10
|14
|10.
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|5
|6
|1
|17 - 12
|21
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|3.
|11
|3
|7
|1
|17 - 14
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|20 - 19
|14
|7.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|8.
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|12 - 25
|7
|11.
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
|12.
|8
|1
|1
|6
|10 - 15
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 6
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5