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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Мельбурн Сити
1:0
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
15' Желтая карточка
Джегго Джеймс
34' Желтая карточка
Салас Юст
1:0
58' Гол
Супрайен Самуэль
70' Желтая карточка
Барбарусес Костас
72' Желтая карточка
Супрайен Самуэль
79' Желтая карточка
Нэббаут Эндрю
82' Желтая карточка
Руфер Алекс
84' Желтая карточка
Яколиш Марин
90'+7
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
4
Рейш
Нуну
26
Супрайен
Самуэль
14
Vicente
Fernandez2
6
Угаркович
Стивен
8
Джегго
Джеймс
44
Яколиш
Марин
10
Арслан
Толгай-Али
11
Нател
Лео
37
Капуто
Макс
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
18
Келли-Хилд
Лукас
17
Салас
Юст
14
Руфер
Алекс
8
Олд
Бенжамин
7
Барбарусес
Костас
11
Краев
Божидар
10
Болл
Дэвид
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.7%
30.8%
11.5%
15 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

42 матча

47.6%
21.4%
31%
20 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

45.2%
40.5%
14.3%
19 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
15 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

1:0
К
3:0
4:1
1:3
2:2
К
1:2
2:1
0:6
КФ
0:0
2:2
2:3
1:0
3:2
3:2
1:0
2:0
2:1
2:1
1:0
1:5
2:1
0:1
3:0
2:1
3:1
КФ
5:1
0:2
0:0
0:0
0:0
0:0
2:2
0:5
0:1
1:0
3:2
1:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

1.86
1.7

Среднее время на гол

48
52

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.25
0.86

Среднее время на гол

72
104

Всего голов

66
53

Голов в среднем за матч

1.57
1.26

Тотал матчей

2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
29
Больше 69%
Меньше 31%
13
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
39

Среднее время на гол

57
71

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 7 0.35
Арслан Толгай-Али 5 (1) 0.25
Антонис Терри 4 (1) 0.2
Нател Лео 2 0.1
Угаркович Стивен 2 0.1
Маццео Бенджамин 2 0.1
Яколиш Марин 1 0.05
Супрайен Самуэль 1 0.05
Гуд Кёртис 1 0.05
Сахи Хамза 1 0.05
Леки Мэттью 1 0.05
Тилио Марко 1 0.05
Лопане Алессандро 1 0.05
Бехич Азиз 0 0
Янг Джейми 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Капуто Макс 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 10 (1) 0.48
Краев Божидар 5 0.24
Завада Оскар 5 0.24
Олд Бенжамин 4 0.19
Руфер Алекс 3 (2) 0.14
Пейн Тим 2 0.1
Пеннингтон Николас 1 0.05
Oskar van Hattum 1 0.05
Болл Дэвид 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Вуттон Скотт 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арслан Толгай-Али 3 1
Сахи Хамза 4 0
Тэлбот Каллум 4 0
Бехич Азиз 3 0
Гуд Кёртис 3 0
Яколиш Марин 3 0
Янг Джейми 2 0
Антонис Терри 2 0
Супрайен Самуэль 2 0
Джегго Джеймс 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Нател Лео 2 0
Леки Мэттью 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Лопане Алессандро 1 0
Аурелио Видмар 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 6 0
Пеннингтон Николас 5 0
Барбарусес Костас 4 0
Краев Божидар 4 0
Завада Оскар 4 0
Саттон Сэм 3 0
Пейн Тим 1 1
Салас Юст 2 0
Полсен Алекс 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Сармэн Финн 2 0
Болл Дэвид 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Хьюз Исаак 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Веллингтон Феникс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
4
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Веллингтон Феникс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

7
15
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Веллингтон Феникс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
57% (12)
29% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

19
16
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
4
21%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
5
26%
4
25%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
5
26%
3
19%
76-90

Пропущено

10
14
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
5
36%
76-90

Забито

12
15
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
4
33%
3
20%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Пропущено

22
10
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
14%
2
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
5
23%
5
50%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
23%
2
20%
76-90

Забито

31
31
9 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
5
16%
4
13%
1-15
1
3%
2
6%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
8
26%
6
19%
46-60
7
23%
6
19%
61-75
7
23%
8
26%
76-90

Пропущено

32
24
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
3
9%
5
21%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
8
25%
8
33%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
9
28%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1
Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
8:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
8
1 раз 10%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
8:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
8
1 раз 5%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
5
4
3
7
2.5
2
7
1
9
3.5
1
8
1
9
4.5
1
8
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
6
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
16
5
8
12
1.5
10
11
3
17
2.5
4
17
1
19
3.5
2
19
1
19
4.5
1
20
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 21 11 7 3 33 - 22 40
2.
Централ Кост Маринерс
 20 11 4 5 35 - 22 37
3.
Мельбурн Виктори
 21 8 10 3 34 - 24 34
4.
Макартур
 20 8 8 4 37 - 33 32
5.
ФК Сидней
 19 9 3 7 37 - 31 30
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 20 8 4 8 32 - 30 28
7.
Мельбурн Сити
 20 7 5 8 30 - 33 26
8.
Брисбен Роар
 20 7 4 9 35 - 44 25
9.
Ньюкасл Джетс
 2:1 21 5 7 9 32 - 40 22
10.
Перт Глори
 1:2 20 5 5 10 36 - 41 20
11.
Аделаида Юнайтед
 20 5 4 11 35 - 40 19
12.
Вестерн Юнайтед
 20 5 3 12 22 - 38 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 16 - 9 20
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
Брисбен Роар
 11 5 3 3 23 - 19 18
4.
Макартур
 11 4 5 2 20 - 19 17
5.
ФК Сидней
 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Мельбурн Сити
 10 4 4 2 19 - 10 16
7.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Аделаида Юнайтед
 12 4 3 5 25 - 25 15
9.
Перт Глори
 1:2 10 4 2 4 21 - 19 14
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 9 3 1 5 9 - 11 10
12.
Ньюкасл Джетс
 2:1 9 2 4 3 13 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
2.
Мельбурн Виктори
 12 4 7 1 19 - 15 19
3.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Макартур
 9 4 3 2 17 - 14 15
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
ФК Сидней
 10 4 2 4 20 - 19 14
7.
Ньюкасл Джетс
 2:1 12 3 3 6 19 - 27 12
8.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
9.
Вестерн Юнайтед
 11 2 2 7 13 - 27 8
10.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
11.
Перт Глори
 1:2 10 1 3 6 15 - 22 6
12.
Аделаида Юнайтед
 8 1 1 6 10 - 15 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 15 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 13 (3)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 7
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
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      Г О О О О Л - Супрайен Самуэль бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Салас Юст получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Джегго Джеймс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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